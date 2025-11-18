Qué dijeron Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez del recordado affaire en París que desató el Wandagate

En noviembre de 2021, Wanda Nara se sentó frente a la conductora y le contó cómo descubrió el affaire de Mauro Icardi y la China Suárez (Susana Giménez – Telefe)

El universo del espectáculo todavía no logra dar vuelta la página. Más de cuatro años después de que estallara el Wandagate, la historia que involucró a la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara sigue generando impacto y nuevas lecturas. El affaire que sacudió la vida privada de la empresaria y el futbolista en 2021 cambió reglas, instaló frases y protagonizó horas y horas de debates. Esta semana, la versión que China brindó a Moria Casán en una entrevista volvió a poner el tema en el centro de la escena y despertó una nueva ola de análisis sobre las versiones que los protagonistas habían contado en ese entonces

El inicio del Wandagate tiene una fecha: el 16 de octubre de 2021, Wanda lanzó en su Instagram una frase explosiva: “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”. La empresaria apuntaba de forma indirecta a la China, a raíz de sus sospechas sobre un intercambio de mensajes y un encuentro íntimo entre la actriz e Icardi en el hotel Le Royal Monceau de París. Desde ese posteo, cada movimiento fue seguido de cerca por el espectáculo y los medios, mientras la bomba crecía en tiempo real y a la velocidad de las redes.

Wanda Nara, Mauro Icardi y Susana Giménez con la Torre Eiffel de fondo

El desmadre fue inmediato: Wanda dejó París con sus hijos y buscó refugio en Milán, mientras Icardi interrumpía los entrenamientos del PSG para empezar su cruzada privada por el perdón. El matrimonio vivió días de tensión máxima y hasta se especuló con una separación definitiva. Sin embargo, a comienzos de noviembre la reconciliación llegó de la mano de una entrevista con Susana Giménez desde Francia, en la que Wanda y Mauro se sentaron juntos a dar su versión.

Durante la charla con la diva, Wanda fue clara sobre cómo procesó el dolor y la sorpresa: “Mauro me contó que se encontró con la China en París. Me dijo que no pasó nada, pero para mí podría haber pasado de todo”, confesó. “Lo más importante era sentarme con él y que me lo cuente. Era algo que me imaginaba, en mi cabeza no me entraba”. Luego, Wanda reflexionó sobre el intento de reconstruir la pareja: “Creo que fue y se dio cuenta de que se estaba equivocando. Podría haber pasado de todo, pero no pasó”. Respecto de su vínculo con Suárez, también confirmó que, la contactó para intentar aclarar las cosas debido al vínculo cordial que tenían: “Cuando él me lo contó, lo primero que hice fue llamarla porque teníamos una relación de conocidas. Le pedí perdón por esa historia”, admitió.

Mauro y Wanda se encontraban viviendo en París debido a su contrato con el PSG

En el mismo reportaje, Icardi ofreció su propia visión de la crisis. Frente a Susana, reconoció: “Fueron días tristes, pero creo que ya pasó. Todo lo que pasó este mes lo pudimos resolver de la mejor manera juntos. Fueron momentos difíciles, pero los pudimos solucionar”. Aclaró que lo que sentía por la rubia se mantenía intacto: “El amor que tengo por Wanda lo saben todos. Como contó ella, yo me casé muy chico, con 20 o 21 años, y era para toda la vida mi amor. Soy muy a la antigua. Tuve un error y ya lo pudimos solucionar”.

Por su parte, la China reaccionó en sus redes con un extenso comunicado, intentando frenar el aluvión de críticas y poniendo sobre la mesa la presión que implicaba convertirse en blanco de la opinión pública. En su reflexión, denunció haber pagado “con mi reputación cuestiones que son de dominio personal de cualquier mujer”, y remarcó una tendencia social a juzgar con dureza a “la mala, la que engaña y no la engañada”. “El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. El peso con el que se me juzga a mí, que es absolutamente asimétrico”, subrayó, y cerró: “No voy a hacerme cargo por mí y por todas las mujeres que son usadas y juzgadas siempre…”.

A poco tiempo de explotar la polémica con la China Suárez, Mauro Icardi se sinceró sobre lo que ocurrió en París

Pasó el tiempo y parecía que la calma regresaba, pero el hechizo se rompió en 2022. Mientras Wanda era vinculada a L-Gante y los rumores de divorcio seguían, Icardi rompió el silencio en un vivo de Instagram desde Turquía y despejó dudas: “No creo que sea una separación que viene de hace rato, como vienen diciendo. Es todo mentira, hace 9 años estamos juntos, nunca nos separamos… No voy a aclarar, la gente que lo tiene que saber lo sabe, Wanda en primer lugar”, afirmó. Y sobre el affaire con China, agregó: “Después hubo un perdón, no sé si sincero o no sincero, pasaron muchas cosas en el medio y la semana que viene vendrá, hablaremos, intentaremos solucionarlo para bien o para mal”.

La legalidad y la realidad de pareja también fueron tema: “No estamos divorciados, las cosas se hablan en persona, no poniendo mensajitos. El año pasado lo hizo y era mentira, estuvimos todo un año juntos”, dijo Icardi, al tiempo que defendió sus posteos en redes junto a Wanda.

Una de las partes del descargo de la actriz ante el affaire con Icardi (Instagram)

Ya en mayo de 2023, el futbolista eligió un nuevo frente: las redes. Apuntó fuertemente contra la cuenta de chimentos @Gossipeame y fue tajante: “(No fui infiel) ni cuando se armó tanto revuelo por una historia de la cual cada uno sacó sus propias conclusiones y solamente los involucrados sabemos la única realidad… Como le dije a la señora con la cual tuve un cruce esta semana (Moria Casán): hace 10 años que estoy con la misma mujer y nunca estuve con otra ni lo voy a estar hasta que esté soltero”.

Incluso redobló la apuesta al dar detalles sobre sus días en Buenos Aires y negar cualquier tipo de infidelidad: “Hay 200 personas en Telefe de testigos que me pasé 5/6 días que estuve en Argentina, sentado en una silla atrás de cámara viendo las grabaciones del programa MasterChef. Quedate tranquila vos y el mundo entero que nunca fui infiel y nunca lo seré mientras esté en pareja”.

En el último año, el escándalo se precipitó, con Turquía como escenario ideal para un culebrón que sorprende a los mejores guionistas. Mientras Wanda y Mauro libran su juicio de divorcio en Milán, con sus dos hijas en el centro de cada tormenta, viven sus respectivas historias de amor. Mauro con la China, claro, prontos a cumplir un año de aquel blanqueo en redes y entregando una versión menos edulcorada de lo que fue aquel encuentro parisino del 2021. Wanda con Martín Migueles, a quien fue mostrando de a poco en las redes a medida que lo va incluyendo en su dinámica familiar, mientras resignifica su vínculo con Maxi López, padre de sus hijos mayores.

Lo concreto es que cuatro años después, el Wandagate vuelve a escribir otra página, con nuevas voces, confesiones actualizadas y un pasado que, cada vez que parece cerrarse, vuelve a abrirse. El espectáculo, las redes y los protagonistas mantienen viva una historia que ya es leyenda en el mundo mediático argentino. Y en la que siempre el último capítulo es el que se está por escribir.