Luisana Lopilato sorprendió al confesar cuáles son sus canciones navideñas favoritas de su esposo, Michael Bublé

Luisana Lopilato confesó cuáles son sus canciones favoritas de su esposo, Michael Bublé

Desde colores hasta decoraciones, la navidad parece ir invadiendo, poco a poco, los rincones de todo el mundo. Es así como, ante la llegada de una de sus épocas favoritas del año, Luisana Lopilato decidió realizar un top seis de las canciones navideñas que más le gustan de su marido, Michael Bublé. Fiel a su estilo, la actriz compartió su selección con sus siete millones de seguidores en Instagram.

“Una de mis épocas favoritas del año”, comenzó destacando Lopilato en su video junto a emojis de un árbol de navidad, un corazón y una estrella. En la descripción de su video, la joven compartió sus sensaciones ante uno de los momentos más sensibles del año: “Tiempo de recibir a la familia, agradecer y escuchar al número uno de la Navidad: mi querido y amado marido Michael Bublé. Les dejo mi top 6 para que bailen, canten y celebren. ¡Quiero que me etiqueten y me manden cómo las disfrutan!”.

“Viste que todo el mundo te hace o un top five o un top ten de las canciones favoritas o de algo favorito o lo que les guste. Bueno, yo te voy a hacer un top six de las canciones mías favoritas de Navidad de mi querido marido, el rey de Navidad. Estate atento, es muy importante lo que te voy a contar”, comenzó diciendo la artista para introducir su clip, acto seguido mencionó la primera canción que incluyó: “Para mí, la primera es “It’s Beginning to Look Like Christmas”. ¿Por qué? En mi casa, a la mañana la pongo y ya los chicos empiezan a cantar. Es como que me da felicidad”.

Luisana Lopilato hizo una selección personal de los temas de su esposo

Para su segunda canción, Lopilato explicó: “Top six, para mí es “All I Want for Christmas Is You””. Con este entusiasmo, Luisana llegó a la mitad de su top: “Mi número tres es “Have Yourself a Merry Little Christmas”. La pongo, ¿sabes qué?, como para empezar tranquilos”.

Para el siguiente puesto, la joven comenzó diciendo: “Puesto número cuatro, para mí, que no sé por qué la puse en cuatro, pero es “Santa Claus is coming to town””. Luego, la actriz comenzó a cantar parte de la letra, “He sees you when you’re sleeping”, hasta que fue interrumpida por su marido, quien pasó detrás de ella cantando y bailando. “Para qué cantar, ¿no?”, escribió en el video sumando una cuota de humor. Continuando con su explicación, la artista dijo: “”Santa Claus is coming to town", es mortal. Acá todos bailan. Obvio que yo siempre lo digo por River Plate, no tiene nada que ver con Santa, pero no importa. Yo les incito a los chicos".

Ya cerca del final, Luisana continuó con su tratamiento de belleza ante cámara y dio la quinta canción de su top: “Puesto número cinco. Te lo hago con esto porque ya voy redondeando. Pero pará, ya sé que no les doy seriedad. “Cold December Night”. Si no la escucharon, vayan a escucharla”. Así las cosas, para cerrar su video, la joven comentó: “Ya está. Puesto número seis, que en realidad puesto número seis, pero número uno también, porque es reimportante, la que le voy a decir ahora: Silent Night. Para mí no existe la Navidad sin tener a Dios presente. Como que, no sé, siempre que la escucho, es como que te sale agradecer. Lo hice rápido, me saco esto, pero lo hice rápido, pero lo hice con mucho amor, ¿entendés? Siempre con amor. Ya estoy lista. Chau”.

El tierno video y las conmovedoras palabras que le dedicó Michael Bublé a Luisana Lopilato: "Tu risa es mi sonido favorito"

Semanas atrás, Michael Bublé celebró el Día de la Madre en Argentina con un gesto que emocionó a sus seguidores: el cantante canadiense compartió en Instagram un video dedicado a su esposa. La publicación, acompañada por la canción “You Are So Beautiful” interpretada por Joe Cocker, reunió imágenes familiares y momentos cotidianos de la pareja y sus cuatro hijos, resaltando la intimidad y el afecto que comparten fuera del ámbito público.

El video, editado con un estilo nostálgico, alterna escenas de Luisana pescando en la orilla del mar, abrazando a sus hijos, jugando con ellos en la cocina, paseando por Roma y disfrutando de días de verano en la playa. También aparecen juntos en un yate, con Luisana recostada en el pecho de Bublé, ambos sonrientes y relajados. Estas imágenes muestran la vida familiar lejos de los escenarios y el glamour, y reflejan la complicidad y el humor que caracterizan su relación.

Junto al video, Bublé escribió un mensaje en inglés y español, aunque fue el texto en español el que tuvo mayor repercusión entre los seguidores argentinos de la actriz. En su dedicatoria, el cantante expresó: “Amas con tanta alegría que llena cada rincón de nuestra casa. Tu risa es mi sonido favorito y eres todo lo que siempre soñé para nuestros hijos. ¡Feliz Día de la Madre, Lu! Te queremos muchísimo”. El tono romántico y emotivo del mensaje reforzó el carácter especial de la publicación, subrayando la admiración y el cariño que siente por su esposa.

La respuesta de Luisana fue inmediata. Compartió el video en sus historias de Instagram y escribió: “Te amo, mi amor”, acompañado de un corazón. Esta reacción breve y directa sintetizó el afecto mutuo que ambos suelen manifestar públicamente. Durante el día, la actriz continuó compartiendo publicaciones que ampliaron el retrato familiar presentado por Bublé.

En sus historias, Luisana Lopilato dedicó un mensaje a las madres de su entorno, resaltando la importancia de la red de mujeres que la acompaña: “Ser mamá es el mejor papel que me pudo tocar en la vida. Pero vivirlo rodeada de mujeres increíbles que inspiran, acompañan y enseñan hace que todo sea aún más especial. Ellas me devuelven a mí cuando me pierdo, y me recuerdan que ser red es un regalo. Feliz día a todas las mamás, y a todas las que hacen que serlo día a día sea posible”. Además, publicó una foto junto a su madre, a quien agradeció con las palabras: “A vos, por la vida y tu ejemplo. Ninguna palabra me alcanza para agradecerte”, y saludó a su hermana Daniela con una imagen juntas y el mensaje: “Feliz día, hermana linda”.

Luisana también incluyó en sus publicaciones a la familia de Bublé, compartiendo imágenes con la madre y las hermanas del cantante y escribiendo: “¡Amo a estas mujeres!”. Así, la actriz puso en valor la red de afectos que la rodea, tanto en su familia de origen como en la política, y el papel fundamental que desempeñan en su vida cotidiana.