Ricardo Darín contó una desopilante anécdota sobre su ciudadanía española y terminó riéndose hasta llorar con Mario Pergolini

La entrevista en Otro día perdido fue una escena casi teatral, llena de remates improvisados, chicanas amistosas y ocurrencias imposibles de frenar. El video

Ricardo Darín desató carcajadas en el programa de Mario Pergolini al contar su anécdota sobre la ciudadanía española (Video: Otro Día Perdido, Eltrece)

Ricardo Darín volvió a demostrar por qué es uno de los invitados más brillantes —y más impredecibles— de la televisión argentina. En su paso por Otro Día Perdido, el late night show que Mario Pergolini conduce por Eltrece, el actor terminó protagonizando uno de los momentos más desopilantes del ciclo: una entrevista que arrancó formal y terminó con ambos llorando de risa, junto a Laila Roth y Agustín “Rada” Aristarán, incapaces de recomponerse ante una sucesión imparable de chistes, remates y delirios improvisados.

Todo ocurrió durante la visita del actor, en una charla que, en principio, iba a recorrer su carrera, su vínculo con España y algunos reconocimientos recibidos en los últimos años. Pero una simple pregunta derivó en un espiral cómico que se extendió varios minutos, al punto de que Pergolini admitió —entre carcajadas— que hacía mucho tiempo no se reía de esa manera.

La conversación tomó un giro inesperado cuando el animador mencionó que Darín había sido premiado y reconocido también en España. El conductor intentó avanzar sobre ese tema, pero el actor, con una seriedad perfectamente sostenida, lanzó la frase que encendió la chispa del caos: “Sí, sí. Yo nací en Jaén”.

El actor eligió Jaén como ciudad de nacimiento en España y provocó una ola de risas en el estudio de Eltrece

La reacción fue inmediata: Laila Roth se rió sin poder contenerse, el presentador lo miró con incredulidad absoluta y el clima del estudio cambió por completo. Entre risas, el conductor insistió varias veces para confirmar si realmente se trataba de un dato cierto o si era solo una broma más. Darín, sin abandonar el personaje, explicó entre carcajadas que cuando se otorga la ciudadanía española “te hacen elegir una ciudad” para completar la documentación, simulando que el proceso es “toda una puesta en escena”.

Yo elegí Jaén porque me sonaba bien”, agregó, mientras el panel no podía detener la risa y el actor agregaba que eligió esa ciudad por su parecido sonoro a “joder”, una palabra popular, pero vulgar en España. Roth directamente lloraba, y Pergolini intentaba —sin éxito— retomar un tono serio. El actor incluso imitó el castellano español, mencionando frases como “joder, tío” y “no seas gilip…”, para reforzar la broma y hacer estallar nuevamente al equipo.

El delirio no quedó ahí. El protagonista de El Eternauta contó que tiempo después le comentó esta elección a una persona nacida realmente en Jaén, y que este se sorprendió profundamente: “‘Me estás jodiendo’”, recordó el actor, provocando otra ola de carcajadas en el estudio. Mario, ya totalmente entregado al humor, respondió: “No sé si sentirme contento o matarme”, mientras secaba sus lágrimas de la risa.

Mario Pergolini y su equipo no lograron contener la risa ante las ocurrencias y chistes de Ricardo Darín sobre su nacionalidad

Cuando el conductor quiso saber si alguna vez había visitado la ciudad que decía haber “elegido”, el actor remató con una de las líneas más celebradas de la noche: “Era muy chiquito cuando nací, no me acordaba”. La frase desató una risa colectiva que se extendió varios segundos. Una vez que el equipo logró recomponerse mínimamente, Pergolini cambió de tema y recordó que Uruguay también lo había distinguido. Pero el actor volvió a redoblar la apuesta: “Sí, soy de Tacuarembó también”.

El estudio se vino abajo. La mesa no podía más. Darín, tentado al máximo, siguió construyendo sobre esa idea absurda, mientras el animador trataba —sin éxito— de mantener el hilo de la entrevista. “El tipo no tenía dónde vivir, pobrecito”, lanzó el protagonista de El Eternauta sobre sí mismo, provocando otra ronda de carcajadas. El clima ya era imparable.

El conductor intentó recuperar algo de control preguntándole por su nacimiento real. el intérprete, totalmente metido en el juego, respondió: “No, no nací todavía. Estoy en proceso… Soy como una crisálida. Ahora soy larva, voy a mejorar”.

Pergolini, ya rendido ante el humor del artista, confesó: “Desde que fumaba que no me reía tanto”. El actor, sin perder el ritmo, le respondió: “¿Vos no estás fumado? Me engañaron”. El conductor, ya resignado, le siguió el juego para que el público presente se fundiera en aplausos ante el humor de ambos: “¡Pero te dije! ‘¡Hoy no fumemos!’", le recordó sarcásticamente, a lo que el actor atinó a contestar: “¡Y yo no sabía!“, haciendo gestos irónicos hacia el conductor del ciclo, que volvió a tentarse.

