Martín Fierro de Cable 2025: cuándo será la ceremonia y quiénes son los nominados

La industria televisiva se prepara para una de las noches más importantes del año: diversidad de géneros, figuras y la expectativa de una nueva edición cargada de reconocimientos y momentos inolvidables

La cuenta regresiva ya está en marcha: el jueves 27 de noviembre será el gran día de los Martín Fierro de Cable 2025, una de las galas más esperadas por toda la industria televisiva argentina. La entrega, que premiará lo mejor de la televisión paga en el último año, volverá a reunir a estrellas, figuras y equipos de producción en una noche donde cada terna promete emoción y competencia.

La lista de nominados se reveló este lunes y abarcó más de 35 categorías, reflejando la diversidad y el espíritu de una pantalla que no para de renovarse. Entre los candidatos aparecen nombres de peso, programas que marcan agenda y ciclos que supieron ganarse su lugar en la preferencia del público. Desde los ciclos periodísticos más influyentes hasta magazines, noticieros, programas de interés general y propuestas deportivas, la grilla de finalistas deja en claro el talento y el esfuerzo que caracteriza a la televisión por cable en la Argentina.

Las expectativas en torno a la ceremonia crecieron aún más este lunes, después de que en Duro De Domar (C5N), el ciclo conducido por Pablo Duggan y acompañado por el presidente de APTRA, Luis Ventura, se presentaran a los nominados de cada terna. El repaso incluyó datos, estadísticas y el análisis de los nombres que buscarán alzarse con la estatuilla más codiciada de la industria. El anuncio, como cada año, fue recibido con ansiedad y repercusiones inmediatas tanto en redes como en el ambiente artístico.

La ceremonia de los galardones tendrá lugar el jueves 27 de noviembre en el Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires, un clásico en este tipo de eventos. La transmisión en vivo estará a cargo de C5N, que realizará una cobertura especial antes, durante y después del evento, para no perderse ningún momento de la noche. Se espera una gala repleta de emociones, reencuentros, reconocimientos y gestos inolvidables, con la presencia de periodistas, conductores, panelistas, realizadores y productores de todo el país.

La lista completa de los nominados

Interés General Diario

+Verdad (Esteban Trebucq – LN+)

Basta Baby (Baby Etchecopar – A24)

Duro de Domar (Pablo Duggan – C5N)

La Pinta es lo de Menos (Nacho Goano – Canal de la Ciudad)

Labor Periodística Masculina

Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)

Eduardo Feinmann (El Noticiero – LN+)

Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N)

Nelson Castro (El Corresponsal – TN)

Noticiero

El Noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)

El Diario (Daniela Ballester – Julián Guarino – C5N)

TN de Noche (Franco Mercuriali – TN)

Último Momento (Crónica HD)

Mejor panelista

Mariana Brey (C5N)

Nicolás Pizzi (LN+)

Santiago Cúneo (A24)

Columnista Económico

Alfredo Zaiat (IP)

Rosalía Constantino (Duro de Domar – C5N)

Sofía Diamante (LN+)

Labor Conducción Femenina

Carolina Amoroso (Está Pasando – TN)

Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+)

Lucila “Luli” Trujillo (De Una – C5N)

Mercedes Cordero (Vamos las chicas – Canal de la Ciudad)

Periodístico

A Dos Voces (Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano – TN)

Argenzuela (Jorge Rial – C5N)

¿La Ves? (Jonatan Viale – TN)

Minuto 1 (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)

Cronista / Movilero

Adrián Salonia (C5N)

Manuel “Manu” Jove (TN)

Rodrigo Porto (LN+)

Labor Periodística Femenina

Luciana Geuna (Verdad Consecuencia – TN)

Marina Calabró (+Info a la Tarde – LN+)

Melina Fleiderman (Último Momento – Crónica HD)

Rosario Ayerdi (Estamos Jugados – C5N)

Mejor Programa Económico

Comunidad de Negocios (José Del Rio – LN+)

La Ley de la Selva (Alejandro Bercovich – C5N)

MMC (Maximiliano Montenegro – A24)

Interés General Semanal

Chicas Pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N)

Dicen que Dicen (Alberto Lotuf – Metro)

GPS (Rolando Graña – A24)

Mi Mejor Versión (Vani Balena – Ciudad Magazine)

Sobredosis de TV (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)

Magazine

Chiche 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung – Crónica TV)

Empezar el Día (Amalia “Yuyito” González – Ciudad Magazine)

El run run del espectáculo (Lio Pecoraro y Fer Piaggio – Crónica TV)

Nuestra Tarde (Federico Wiemeyer y Eleonora Cole – TN)

Vamos las Chicas (Mercedes Cordero – Canal de la Ciudad)

De Entrevistas

+Caras (Héctor Maugeri – Caras TV)

Deportv Textual (Cecilia Ruffa – DeporTV)

Entrevistas (Luis Novaresio – LN+)

Servicio Informativo

A24

C5N

Crónica TV

TN

Culinario

Argentina Cocina (Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N)

Historias Ricas 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)

Ruta 40 (Tupac Guantay – El Gourmet)

Labor Conducción Masculina

Cecilio Flematti (Resumen 26 – Canal 26)

David Kavlin (Quedate con Nosotros - Crónica TV)

Diego Sehinkman (Solo una Vuelta Más – TN)

Jonatan Viale (¿La Ves? – TN)

Nacho Goano (La Pinta es lo de Menos – Canal de la Ciudad)

Sebastián Dumont (La noche de Canal 26 - Canal 26)

Columnista Político

Danien Bilotta (LN+)

Iván Schargrodsky (C5N)

Santiago Cuneo (GPS – A24)

Periodístico Deportivo

ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)

Pelota Parada (Pablo Giralt – TNT Sports)

TN Deportivo (M. Fiasche, C. Lombardi, P. Gravellone, N. Singer – TN)

Temas Médicos

Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)

El Secreto Mejor Guardado (Fernando Felice – A24)

Las Tardes con Pink (Judith Casal – KZO)

Columnista Policial / Judicial

Ariel Zak (Minuto 1 – C5N)

Rodolfo “Fito” Baqué (A24)

Rodrigo Alegre (TN)

Producción Integral

A24

Canal de la Ciudad

C5N

TN

Revelación

Agustín “Agusneta” Rodríguez (TNT Sports)

Ornella Flench (Emprendi2 – Ciudad Magazine)

Juan Manuel Boccaci (TN)

Arte, Moda y Tendencia

ADN Moda (Fabiana Araujo – Metro)

La Jaula de la Moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)

Planeta Urbano (Pía Slapka – IP)

Deportivo

ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN)

La Vuelta (Rama Pantorotto, Martín Reich, Romi Scalora – Fox Sports)

Última Vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV)

De Servicios

El Defensor (Adrián y Facundo Fracino – Crónica TV)

Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti – TN)

Lo Justo y Necesario (Clara Salguero – A24)

Transición 2030 (Cata De Elía – A24)

Programa Rural

A Corral (Silvio Baiocco – Canal Rural)

Bichos de Campo (Matías Longoni – Metro)

TN Campo (Eleonora Cole – TN)

Turismo y Tiempo Libre

Aguas Abiertas (ESPN)

El Turismo y la Hospitalidad (Cristina Castro – Canal 26)

Vivir Viajando (Ariel Divincky – Ciudad Magazine)

Documental

Cromañón: Cartas y Señales (TN)

Hambre de Futuro (Micaela Urdinez – LN+)

Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery Channel)

Musical (Jazz / Tango / Folklore)

Fiesta Gaucha (Daniel San Luis – América Sports)

Jam Session (Diego Mizrahi – Canal de la Ciudad)

Tango BA (V. Casauran, J. Copes, J. P. Güerri – Canal de la Ciudad)

Musical (Rock / Pop / Urbana)

Banda Soporte (Quiero)

La Viola (Fernando Molinero – TN)

Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)

Deportes Extremos

Abriendo Pistas

Argentina Xtreme (Santiago Serrano – América Sports)

Surf & Rock (Ramiro “Rama” Quesada – Fox Sports)

Winter News (María Ungaro – ESPN/Disney)

Noticiero Deportivo

Campeones News (Carlos Legnani y Nara Yoli – El Garage)

Deportv Central (Laura Couto, Diego Contreras – DeporTV)

La Zona Central (Ariel Puente, Alejandro Wall, Cata Bonadeo – Fox Sports)

SportsCenter (P. Ferreira, A. Moine, P. Stecco y otros – ESPN)

Cultural / Educativo

Biblioteca IP (Maxi Legnani – IP)

El Baúl de Charlie (Charlie López – TN)

Los 7 Locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)

Labor Periodística Deportiva

Laura Couto (Deportv Central – DeporTV)

Gustavo Grabia (Presión Alta – TyC Sports)

Morena Beltrán (Generación F – ESPN)

Sebastián Vignolo (ESPN F90 – ESPN)

Aviso Publicitario

Betsson — “Cuidamos la pasión”

Infinia (YPF – Liebre)

Shell — Campaña Aniversario 110 años (DON by Havas)

Aviso Institucional

Banco Nación — “Mi Banco” (Lado C)

Banco Provincia — “17 Millones” (La América)

Hotel La Argentina (TyC Sports – Mercado McCann

Productor general

Exequiel Darío Sanitz (TN)

Facundo Pedrini (Crónica TV)

Nicolás Boccache (C5N)