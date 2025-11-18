Teleshow

La lujosa casa que estarían construyendo Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en San Isidro: 800 metros, spa y cava de vinos

Fernanda Iglesias dio los detalles en Tarde o temprano de la exclusiva residencia que el futbolista y la cantante se encontrarían construyendo en un barrio cerrado. Las imágenes

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul estarían construyendo una lujosa casa en un exclusivo barrio cerrado de Lomas de San Isidro (Video: Tarde o Temprano, Eltrece)

Mientras los rumores de boda apuntan al 5 de diciembre como la fecha elegida para que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul den el “sí”, la pareja estaría avanzando con otro gran proyecto en común: la casa donde planean instalarse cuando estén en la Argentina. En Tarde o Temprano (Eltrece), Fernanda Iglesias mostró en exclusiva las imágenes aéreas de la obra y los planos de la imponente propiedad, ubicada en un barrio cerrado de Lomas de San Isidro, que sería propiedad de la pareja.

Según contó la periodista, el casamiento estaría previsto para el mismo día en que la cantante lanzó “El cielo” en 2024, una canción atravesada por el desamor entre ambos y que hoy cobra un nuevo sentido en esta etapa de reconciliación y planes a futuro. En paralelo, según contó, ya hace unos seis meses que comenzaron las obras de la casa que se convertirá en su base fija en Buenos Aires, mientras mantienen otros hogares en Madrid y Miami.

La nueva residencia de Tini
La nueva residencia de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul contaría con spa privado, cava de vinos y máxima privacidad para la pareja (Tarde o temprano, Eltrece)

Lejos de los countries masivos, Tini y De Paul apostaron por un emprendimiento mucho más exclusivo. La propiedad se levanta en un lote que fue subdividido en cuatro terrenos: allí habrá cuatro casas y una de ellas será la de la artista y el futbolista. “Van a tener solo tres vecinos”, explicó Iglesias, que se acercó al lugar con cámaras y drone para mostrar cada detalle.

La entrada será común para los cuatro propietarios y da a una calle corta, sin circulación constante de autos. “Es una calle sin salida, lo que se llama en francés cul-de-sac. Solo llegan hasta acá quienes viven en el barrio, lo que les garantiza mucha privacidad”, remarcó la periodista, señalando la vegetación que rodea la zona y el carácter residencial de las Lomas de San Isidro. Incluso, reveló una anécdota detrás de la elección del terreno: De Paul quiso comprar también una pequeña casa lindera para ampliar aún más el espacio, pero finalmente no pudo concretar la operación. Aun así, el resultado será una auténtica mansión.

De acuerdo a los planos que mostró Fernanda en el estudio, la casa tendrá alrededor de 800 metros cuadrados distribuidos en tres niveles, incluido un sótano. En la planta baja se ubicarán los espacios sociales: un gran living, comedor, cocina integrada, patio interno y amplios ventanales hacia el jardín, donde se destaca una pileta con solárium y sector de quincho. En los pisos superiores estarán los dormitorios. Habrá varias habitaciones, cada una con su baño en suite, pensadas para recibir a familia y amigos. La pareja contará con una suite principal de grandes dimensiones, con vestidor y un baño completo, acorde al nivel de confort que manejan en sus casas del exterior.

El proyecto inmobiliario incluiría solo
El proyecto inmobiliario incluiría solo cuatro casas, lo que garantiza tranquilidad y pocos vecinos en el entorno de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

El sótano, en tanto, será el corazón del área de relax. Allí se proyectó un sector de spa con sauna seco, sauna húmedo, ducha especial, una camilla de masajes y un espacio tipo SUM para entrenar o descansar. En esa misma planta se ubicará una cava de vinos, detalle que la periodista destacó al mostrar los planos en pantalla: “Tienen hasta la cava señalada con dibujitos”, comentó entre risas.

La construcción avanza a paso acelerado desde hace medio año. Las imágenes del drone muestran la estructura ya levantada, con columnas, tabiques y el diseño de la planta prácticamente definido. Sin embargo, tanto movimiento en un barrio tranquilo ya generó las primeras fricciones con los vecinos. “Siempre encuentro el lado B”, advirtió la panelista antes de contar que ya hubo denuncias por ruido, principalmente por el trabajo de las excavadoras y el ritmo intenso de la obra.

“Están trabajando a full, 24/7. Son Tini y De Paul”, bromeó María Belén Ludueña en el piso, mientras repasaban las imágenes del avance del proyecto. De todos modos, según relataron en el programa, en el entorno del barrio se respira más curiosidad que queja: todos saben quiénes serán los futuros dueños y muchos están expectantes por tener a la estrella pop y al campeón del mundo como vecinos.

