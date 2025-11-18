Teleshow

El video del primer ensayo de Bandana en su vuelta a los escenarios: “Ya llega la noche”

El grupo pop regresará este domingo en una fiesta junto al DJ Tommy Muñoz, luego del delicado episodio de Lourdes Fernández con su expareja hace un mes

Los primeros ensayos de Bandana para su vuelta a los escenarios (Video: Instagram)

Bandana está de vuelta y ya calienta motores. A través de Instagram, Virginia da Cunha compartió las primeras imágenes del grupo en sus ensayos para las fiestas L.A.T.M. +35, que organiza el DJ Tommy Muñoz, que este domingo las tendrá como artistas invitadas. Será el esperado regreso de Lourdes Fernández, o Lowrdez, con la banda luego de la violenta situación que vivió hace casi un mes con quien era su expareja, y que terminó en su detención.

En las imágenes, que también replicó el DJ, aparecen las cantantes practicando una de las coreografías de sus canciones que serán parte del show que darán donde celebrarán los 25 años del nacimiento de la agrupación en Popstars, el programa que las catapultó a la fama.

Si ellas supieran las veces que grité Maldita Noche. ¡Hoy la profesión me sigue regalando momentos para siempre! El Domingo explota L.A.T.M. +35 con Bandana! ¡Gracias, @valeriagastaldi @virginiadacunha @lissavera @lowrdez por sumarse! Ya llega la noche“, escribió Muñoz junto a una foto rodeada por las cuatro integrantes, aludiendo a uno de los hits del grupo.

Las integrantes de Bandana junto
Las integrantes de Bandana junto al DJ Tommy Muñoz en la previa a la vuelta del grupo pop (Instagram)

Vestidas con ropa deportiva y en un clima de buen humor, Virginia le permitió a sus seguidores espiar la previa del reencuentro en el escenario con sus compañeras. “Primer ensayo, adentro”, escribió, mientras se las escuchaba interpretar “Doce horas”, una de las canciones de su primer disco.

La delicada situación de violencia de género que atravesó Lourdes con quien era su pareja, Leandro García Gómez, consiguió que sus compañeras de Bandana se mantengan muy cerca de ella. Lissa fue quien radicó la denuncia contra el empresario. “Prefiero a mi amiga enojada y viva antes que muerta y contenta”, definió, mientras que Virginia y Valeria siguieron de cerca la intervención policial y el rescate que tuvo Lourdes. Incluso, mencionaron que Ivonne Guzmán se había comunicado con ellas para expresar su preocupación.

La reunión de Bandana tras 25 años de su irrupción en la escena pop argentina fue confirmada recientemente, avivando la nostalgia de quienes vivieron el auge de la banda en la primera década de los 2000. La noticia trascendió luego de que el DJ y productor Tommy Muñoz comunicara el reenlace de las integrantes originales, a excepción de Ivonne Guzmán, mediante sus redes sociales.

Lourdes Fernández, Valeria Gastaldi, Virginia
Lourdes Fernández, Valeria Gastaldi, Virginia da Cunha y Lissa Vera se preparan para la vuelta de Bandana

La expectativa por ver nuevamente a Lissa Vera, Lowrdez (Lourdes Fernández), Virginia de Cunha y Valeria Gastaldi en los escenarios se incrementó gracias a una publicación de Muñoz en su cuenta de Instagram. En el anuncio que se realizó hace un mes, acompañó imágenes junto a Lissa y Lowrdez, así como un momento en el que Virginia de Cunha estampaba su firma en el contrato para el show de regreso. “¡Nuestro reencuentro será también el de ellas! ¿Tenés lista tu bandana para lo que se viene en Buenos Aires? Bandana, prepárense para una maldita noche”, escribió el productor.

La última oportunidad en la que las cuatro integrantes se presentaron juntas había sido en mayo de este año, durante el estreno de la película Lilo & Stitch en su versión live action. El evento no fue casual: en 2002, Bandana interpretó la canción oficial “Muero de amor por ti” para la edición latinoamericana del filme, lo que consolidó aún más la relación entre la agrupación y sus seguidores.

Desde el retorno de Bandana a los escenarios en los últimos años, la ausencia de una de sus fundadoras se ha hecho notar. La colombiana Ivonne Guzmán optó por un rumbo personal alejado del grupo, desarrollando una destacada carrera solista y, más tarde, integrando la reconocida orquesta La Delio Valdez. Guzmán, tras desligarse de la marca Bandana, expandió su repertorio artístico con éxito propio, consolidando su independencia musical de aquella primera experiencia colectiva.

