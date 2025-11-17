Tres generaciones de Fantino felices, mientras “papá” se recupera de una operación

El primogénito, Nahuel, el menor, Beltrán, todos felices y contentos junto a papá Fantino

La transformación de Alejandro Fantino en el universo de los medios ha sido tan profunda como la que atraviesa el propio sector, marcado por la irrupción del streaming y la migración de figuras tradicionales hacia nuevas plataformas. En este contexto de cambios, el conductor sorprendió a sus seguidores al comunicar, a través de su cuenta de Instagram, que fue sometido a una cirugía para reconstruir el tendón de Aquiles izquierdo.

En plena recuperación familiar, esta vez Fantino mostró una imagen para nada habitual de su círculo íntimo: disfrutando junto a su hijo más pequeño, Beltrán, de 1 año y 7 meses, con el mayor de todos, el primogénito, Nahuel, de 32 años. Una tierna postal familiar en la que todos sonríen, mientras suena de fondo “Todas las hojas son del viento”, temazo del Flaco Luis Alberto Spinetta perteneciente a su álbum Artaud, acaso uno de los tres mejores de toda la historia del rock argento.

Lejos de limitarse a la televisión abierta o al cable, donde su imagen quedó asociada a ciclos emblemáticos como Mar de Fondo en TyC Sports durante los años noventa o a su paso más reciente por la pantalla de ESPN, Fantino ha diversificado su presencia mediática. Actualmente, su actividad se reparte entre Neura, su propia plataforma, y Carnaval, un espacio compartido con Jorge Rial, Fabián Doman y Viviana Canosa. Esta transición ilustra el modo en que los referentes del periodismo y el entretenimiento argentino exploran nuevos formatos y audiencias en la era digital.

Nahuel, Beltrán, junto a papá Alejandro Fantino

La noticia de la intervención quirúrgica adquiere especial relevancia para quienes conocen la pasión de Fantino por el tenis, disciplina que para él trasciende el mero pasatiempo y representa un terreno donde mantiene intacto su espíritu competitivo. En su publicación, el conductor expresó:

“¡Listo! En unas horas a casa. Después de años pasé por esta cirugía para reconstruir mi tendón de Aquiles izquierdo. Recuperación larga pero ya no veo la hora de volver a jugar tenis y disfrutar el placer del deporte”.

El anuncio, realizado en primera persona y con un tono optimista, deja entrever la determinación de Fantino por retomar la actividad deportiva una vez superado el proceso de recuperación. Su mensaje, recibido con muestras de apoyo por parte de su comunidad digital, refuerza la imagen de un comunicador que, tanto en lo profesional como en lo personal, asume los desafíos con la misma energía que lo caracteriza frente a las cámaras.

“¡Santa operación, Batman!

Fantino disfruta de su recuperación junto a su hijito Beltrán.

Un superhéroe de capa negra y sonrisa infantil se ha convertido en el mejor aliado de Alejandro Fantino durante su recuperación posoperatoria. Tras someterse a una cirugía en el tendón de Aquiles izquierdo, el reconocido conductor transita los primeros días de reposo en su hogar, acompañado por su hijo Beltrán, quien, enfundado en una camiseta de Batman, le lee cuentos y le brinda cuidados llenos de ternura.

La escena familiar, compartida por Fantino a través de sus redes sociales, muestra al periodista recostado en un sofá, con la pierna extendida y la bota ortopédica, mientras Beltrán, con un libro abierto, asume el papel de enfermero y superhéroe. En una de las imágenes, el propio Fantino se suma al juego y posa con la máscara de Batman, resumiendo la jornada con un mensaje optimista: “Día 1 superado”.

La intervención quirúrgica, planificada con antelación, tuvo como objetivo reparar una molestia crónica que Fantino arrastró durante años en el tendón de Aquiles izquierdo. El conductor explicó que la decisión de operarse buscaba mejorar su calidad de vida.

Horas antes de recibir el alta médica, transmitió tranquilidad a sus seguidores con un mensaje breve: “Listo. En unas horas a casa”, su actitud relajada y el gesto de optimismo habitual acompañaron la comunicación sobre el éxito de la operación y el inicio de la recuperación en el entorno familiar.

El ambiente en casa, marcado por la complicidad entre padre e hijo, ha sido clave en este proceso. Fantino, al referirse al primer día de reposo, destacó el valor del humor y el apoyo emocional que le brinda Beltrán, quien no solo lo cuida, sino que transforma la rutina posoperatoria en una experiencia lúdica y afectuosa. La presencia del pequeño, convertido en Batman, parece allanar el camino hacia una recuperación más llevadera y el cuidado de su esposa.

Mientras la recuperación avanza, la promesa de nuevas jornadas entre cuentos, máscaras y sonrisas se mantiene, con la certeza de que el superhéroe de la casa estará siempre listo para acompañar a Fantino cuando lo necesite.

El posteo tras la operación

La recuperación física puede marcar un antes y un después en la vida de quienes, como Alejandro Fantino, encuentran en el deporte una pasión que trasciende el simple entretenimiento. El conductor, conocido por su versatilidad en los medios, compartió con sus seguidores la noticia de su intervención quirúrgica en el tendón de Aquiles izquierdo, un paso que lo acerca nuevamente a las canchas de tenis, disciplina que considera mucho más que un pasatiempo.