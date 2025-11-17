Teleshow

Ricardo Montaner abrió por primera vez su historia familiar más dolorosa: “Ver a mi mamá llorar fue devastador”

El cantante habló por primera vez del divorcio de sus padres, recordó el dolor que marcó su adolescencia y reveló cómo esa herida lo atravesó años más tarde al enfrentar su propia separación

Ricardo Montaner reveló por primera vez el impacto de la separación de sus padres en una entrevista con Dante Gebel (Video: La divina noche de Dante, Eltrece)

En una de entrevista íntima y reveladora, Ricardo Montaner se sentó con Dante Gebel en La Divina Noche (Eltrece) y habló como nunca antes de los episodios que lo marcaron desde la infancia. Esta fue la primera vez en más de cuatro décadas de trayectoria que el cantante se animó a contar públicamente el impacto que tuvo en su vida la separación de sus padres y cómo esa herida volvió a aparecer cuando él mismo atravesó un divorcio.

Montaner viajó especialmente a Los Ángeles para grabar este encuentro con Gebel —amigos desde hace más de veinte años—, un detalle que también ayudó a que la conversación tomara un tono profundamente personal. Lo que en principio sería una charla sobre música, terminó convirtiéndose en una confesión inédita.

El cantante confesó cómo la ruptura familiar de su infancia marcó su vida adulta y su propio divorcio

El momento más crudo llegó cuando Dante le preguntó si conservaba alguna marca emocional de su padre. Montaner respiró hondo y, con la voz quebrada, respondió un recuerdo que jamás había hecho público: “Lo que más recuerdo es cuando papá y mamá se separaron. Fue muy duro, porque yo siempre los vi enamorados; y de repente, a los 14 años, enterarte que tu papá tiene otra señora”. El cantautor relató que esa ruptura lo golpeó de lleno, especialmente al ver el dolor de su madre: “Para mí mamá era intocable. Verla llorando como lloraba fue muy duro. Y también era muy fuerte tener que separarme de uno de los dos, porque se turnaban para estar con nosotros. Siempre estaba lejos de alguno”.

La confesión no solo sorprendió al público: según el propio Montaner, jamás había hablado de esto públicamente, ni siquiera en entrevistas internacionales. Al recordar la separación de sus padres, reveló que ese dolor lo acompañó hasta su vida adulta. Y fue entonces cuando conectó esa herida con su propia historia: “En mi corazón yo decía: ‘A mí no me va a pasar lo que a mi papá y a mi mamá les pasó’. Pero me pasó con mis dos hijos mayores, cuando me divorcié de su mamá. Fue muy duro también”.

Montaner admitió sentirse en deuda con sus hijos mayores por no compartir con ellos el inicio de su éxito musical (Video: La divina noche de Dante, Eltrece)

La sinceridad del artista dejó al estudio en silencio. El conductor escuchaba con atención mientras Montaner se abría sobre el enorme peso emocional que significó atravesar un divorcio teniendo tan presente la experiencia de su infancia. El músico también explicó cómo, en su matrimonio actual con Marlene Rodríguez, tomó una decisión crucial: “Con Marlene decidimos hacer un pacto. Cuando tú haces un pacto, como el que nuestro Señor hizo con nosotros, eso es irrompible. El pacto es inviolable”.

En otro tramo de la conversación, Gebel le preguntó si había algo que haría distinto. Montaner no dudó: “Mis dos primeros hijos no vivieron conmigo el inicio del éxito. Ellos vivieron la parte difícil de mi carrera, no la de pegar la canción y salir con papá. Si pudiera rehacer algo, sería llevármelos más seguido conmigo cuando todo esto comenzó”. Esa frase marcó uno de los momentos más conmovedores de la noche, cuando admitió que todavía siente que quedó “en deuda”, aunque siempre intentó que cada uno de sus hijos recibiera el mismo amor: “Hemos sido con Marlene muy cuidadosos de que a cada hijo darle exactamente lo mismo, que no parezca que quieres más a uno que a otro”.

El músico relató el profundo bajón emocional que vivió tras anunciar su pausa indefinida de los escenarios en 2023

Si bien la entrevista estuvo centrada en su historia familiar, Montaner también habló del impacto que tuvo en él la “pausa indefinida” que anunció en 2023. Tras alejarse de los escenarios, reconoció haber atravesado un bajón muy profundo: “Sufrí un síndrome de abstinencia muy fuerte el primer año sin música. Me pegó durísimo. Extrañaba los shows, el público, la adrenalina”. Según contó, fue su esposa Marlene quien lo sostuvo en ese proceso. Y la sanación vino con un gesto artístico y simbólico: regrabar sus primeros seis álbumes, una forma de recuperar los masters que había perdido y, al mismo tiempo, reconectar con el Montaner que recién empezaba: “Fue como recuperar algo mío que me pertenecía”.

