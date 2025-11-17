Maxi López reveló el nombre que le pondrá al bebé que espera con Daniela Christiansson

Maxi López anunció el nombre del hijo que espera con su esposa (Video: Implacables, El Nueve)

La expectativa por la llegada del nuevo hijo de Maxi López y Daniela Christiansson suma un capítulo especial: el exfutbolista anunció que el bebé, cuyo nacimiento está previsto para diciembre de 2025, llevará el nombre de Lando. La revelación se produjo durante una entrevista en el programa Implacables con la conducción de Susana Roccasalvo, donde López compartió detalles sobre la elección y el significado detrás de este nombre poco habitual, manteniendo en vilo a quienes siguen de cerca la vida familiar de la pareja.

En la conversación, López confirmó que el niño se llamará Lando, un nombre inglés que él mismo seleccionó. La noticia despertó la curiosidad de los presentes, quienes indagaron sobre la inspiración detrás de la elección. Uno de los panelistas sugirió la referencia al piloto de Fórmula 1 Lando Norris, a lo que el exfutbolista asintió, explicando que la preferencia por nombres ingleses tiene un trasfondo personal: su hija Elle, fruto de la misma relación, nació en Londres. “Quería poner un nombre inglés”, señaló López, subrayando la conexión familiar con la cultura británica.

Maxi López y Daniela Christiansson le pusieron fin al misterio y revelaron el sexo del bebé que esperan

El exjugador, que actualmente participa de Masterchef Celebrity, se mostró entusiasmado ante la inminente llegada de su quinto hijo y segundo con Daniela Christiansson. Durante la entrevista, compartió cómo vive la paternidad y la dinámica en el hogar junto a su pareja y su hija. “Me gustan los chicos, me gusta todo el tiempo que estoy pasando con Elle. Pasé prácticamente los dos años y medio con la Vikinga y ahora llega otro y de nuevo a dormir nada, a estar cansado, a cambiar pañales, pero esas son cosas que dentro del cansancio a mí me llenan y me gustan”, expresó López, reflejando la importancia que le otorga a la vida familiar.

La posibilidad de un cambio de residencia también formó parte de la charla. Consultado sobre si contemplan mudarse a Buenos Aires, López no descartó la idea, aunque aclaró que, por el momento, la familia continuará en Europa. “A ella le encanta Argentina”, comentó en referencia a su pareja, y explicó que el viaje resulta extenso para un niño pequeño, por lo que prefieren esperar a que el bebé crezca antes de considerar el traslado.

Maxi López y Daniela Christiansson contaron felices junto a Elle que esperan su segundo hijo (Instagram)

Al cierre de la entrevista, López resumió el proceso de elección del nombre con una reflexión sobre la dinámica familiar: mientras que en el caso de Elle la decisión recayó en la madre, esta vez, al tratarse de un varón, él asumió la responsabilidad y optó por un nombre inglés, anticipando con entusiasmo la llegada de su hijo.

Maxi López y Wanda Nara, una relación renovada

Maxi López contó como está hoy en día su relación con Wanda Nara (Video: Olga)

Desde su llegada a la Argentina para participar en MasterChef Celebrity, Maxi López ha mostrado una faceta más relajada y cercana, involucrándose en actividades como desafíos de TikTok y salidas con sus compañeros del reality. En una reciente entrevista en Sería Increíble por Olga, el exfutbolista abordó la evolución de su vínculo con Wanda Nara, con quien comparte la crianza de sus tres hijos tras años de conflictos públicos.

Wanda y Maxi en tiempos de reconciliación

Durante la conversación, López describió el proceso de adaptación familiar tras la separación, destacando que la relación actual es positiva tanto para ellos como para los niños. “Estamos bien. Es un partido difícil, pero estamos saliendo, estamos viendo la luz, de a poquito vamos teniendo buena relación y bueno... Nos llevamos bien. Este momento está bueno para nosotros y para los peques también”, afirmó, resaltando la importancia de mantener una dinámica armoniosa.

El exjugador recordó que, en el pasado, las visitas y la custodia de los hijos generaban controversias y denuncias mediáticas, pero señaló que la situación ha cambiado. “Literal, diciendo: Se los robó”, expresó sobre aquellos momentos, y agregó que ahora disfruta de la nueva dinámica familiar.

Maxi López y sus hijos con Wanda y la hija con Daniela

Consultado sobre la percepción de sus hijos respecto a la exposición mediática y los años de distancia, López explicó que el diálogo con ellos ha evolucionado a medida que crecieron. “Siempre hablé con ellos. Claro, muchas veces no hablaba porque me parecía que eran chicos y había cosas que no les tenía que decir. Pero después, cuando fueron creciendo, ya los pibes hoy te encaran, papá, pero esto, pero lo otro, pero más charlando las cosas. Y yo explicándole, gracias a Dios, no hay... ¿Cómo se dice? No me recriminan, no me pasan factura”, relató. López definió estos cambios como parte de los desafíos habituales en una separación y subrayó el compromiso de ambos padres por priorizar el bienestar de sus hijos.