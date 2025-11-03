Wanda Nara y Maxi López se sinceraron sobre su exrelación de pareja: “En un ataque de ira, rompiéndole el auto”

Maxi López, Wanda y Grego Roselló

El clima de reconciliación absoluta entre Wanda Nara y Maxi López parece un milagro después de los años de enfrentamientos, reproches públicos y guerras judiciales que marcaron su historia. Aquella pareja envuelta en escándalos y titulares amargos ahora se deja ver entre risas, chistes y cenas compartidas, sorprendiendo a quienes durante tanto tiempo los vieron del lado opuesto de la trinchera. ¿Cómo fue posible este salto del odio a la complicidad? ¿Cuándo dejaron de ser antagonistas para convertirse en protagonistas de una nueva etapa?

Hay imágenes que lo dicen todo: Wanda y Maxi, juntos, bromeando en el estudio de MasterChef Celebrity (Telefe), compartiendo mesa y hasta conversaciones distendidas que antes hubieran resultado impensables. Pero el verdadero quiebre está a punto de ser televisado: después de años, ambos accedieron a dar una nota conjunta, un gesto simbólico que rubrica esta etapa de tregua.

El escenario del reencuentro será el ciclo de entrevistas Ferné con Grego, comandado por Grego Roselló. Un espacio que nació en las redes sociales y se convirtió en cita obligada en la pantalla chica. El video de adelanto para el próximo programa deja ver cómo se palpita la expectativa. “Amigos, este jueves en Fernet con Grego, el invitado es Maxi López”, anunció el conductor, para luego la cámara enfocar al exfutbolista, que a su vez adelanta: “Vamos a hablar de todo, sí”. Pero lo inesperado sucede cuando Wanda Nara irrumpe en la escena: “Ojo lo que van a hablar ustedes dos, porque yo estoy muy cerca en este canal. Y quizás me siente un ratito”, advirtió, con ese tono pícaro que ahora descomprime, pero que en otro tiempo habría encendido la mecha de una nueva polémica.

La charla se desarrolla con esa electricidad propia de las historias con cuentas pendientes. Llegan los fragmentos de la entrevista y emergen recuerdos que pocos se atrevían a mencionar en voz alta. Wanda Nara, valiente para la autocrítica, expresó: “Pero en un ataque de ira, así tipo rompiéndole las Ferrari”. La referencia a los episodios violentos que marcaron la ruptura no queda solo en metáfora: durante años se rumoreó sobre este estallido, ahora convertido en confesión televisiva.

La historia, relatada alguna vez por Luis Ventura en A la tarde, toma cuerpo propio. “Maxi llevaba chicas a su casa, y esto me lo contó Wanda a mí. Ellos estaban en la planta baja y llenaba el primer piso con representantes, y ella escuchaba la música de arriba y no lo podía soportar.” Diego Esteves sumó otro dato: “Ella agarraba un bate de béisbol y se iba a destrozar los autos de Maxi López. De hecho, esa fue la pelea que termina por detonar la separación”.

El programa no escatima en repasar anécdotas incómodas. Wanda, cómplice y filosa, le recuerda a Grego Roselló su intento de conquista: “Después me cae con flores. Cuatro rosas”. El aludido no tardó en precisar entre risas: “Eran ocho, ocho.” Pero Wanda le respondió sin titubear: “Pero si a tu amigo casi lo ‘icardias’ conmigo, si yo te daba cabida”, al apelar a una jerga nacida del escándalo argentino, la de la traición amorosa entre amigos.

Así, lo que fue tabú se transforma en material de conversación y hasta en motivo de chiste. El rencor, reemplazado por la ironía, y el escándalo, transmutado en anécdota compartida. El ciclo de Ferné con Grego será testigo de este punto de inflexión televisado este próximo jueves: lo que era un rumor, saldrá finalmente a la luz. Nadie hubiera apostado que, después de tantos años de batalla, la paz ocupase el centro de la escena y, mucho menos, que sus protagonistas se rieran recordando los días más negros. ¿Es posible dejar todo atrás? ¿Se puede construir un vínculo funcional tras tantas ruinas? Lo cierto es que ambos, hoy, parecen querer intentarlo.