La divertida despedida de soltera de Cande Ruggeri: disfraz sexy, limusina y champagne

La divertida despedida de soltera de Cande Ruggeri que organizó Sofía Jujuy (Video: Instagram)

La noche en que Cande Ruggeri celebró su despedida de soltera se transformó en un evento lleno de glamour, sorpresas y emociones, marcando el inicio de la cuenta regresiva hacia su boda con Nicolás Maccari.

La modelo e influencer argentina, reconocida por su presencia en redes sociales y su vínculo con el mundo del espectáculo, vivió una fiesta organizada en secreto por Sofi Jujuy y Agustina Etchegoyen, dos de sus mejores amigas, quienes idearon una velada inolvidable en la ciudad de Buenos Aires.

Entre limusinas, disfraces y un vestido de novia especialmente elegido para la ocasión, la celebración se convirtió en un acontecimiento que atrajo la atención de sus seguidores y del ambiente social porteño. “Primera despedida de soltera. Nivel: épica. No puedo AMARLAS más. Gracias por esto”, destacó en una publicación.

El contexto de esta celebración se remonta a unas semanas atrás, cuando la modelo anunció su compromiso con el padre de su hija Vita durante unas vacaciones en las playas de Punta Cana. La propuesta, que la tomó por sorpresa, fue compartida con entusiasmo en sus redes sociales, donde mostró el anillo y expresó su alegría por el nuevo paso en su vida. Este anuncio generó expectativas entre sus seguidores y motivó a su círculo íntimo a planificar una despedida de soltera a la altura de las circunstancias, en la que la complicidad y la producción tuvieron un papel central.

La organización del evento recayó principalmente en las amigas de la modelo, quienes se encargaron de cada detalle para que la noche resultara única. Ambas coordinaron la logística y las sorpresas, manteniendo el secreto hasta el último momento. Jujuy, al referirse a la preparación, destacó: “Fue todo muy power; no se imaginaba nada y con Agustina Etchegoyen lo dimos todo para que la reina tenga la despedida que se merece”. La planificación incluyó desde la elección de un hotel como epicentro de la fiesta hasta la contratación de una limusina blanca que recorrió las calles de la ciudad, sumando un toque de sofisticación y diversión.

La noche comenzó con la llegada de Cande y sus amigas en la limusina, un trayecto que quedó documentado en fotos y videos y que anticipó el clima festivo de la jornada. Al arribar al hotel, la esperaban más sorpresas: un ambiente decorado especialmente y la entrega de un disfraz de novia, que incluyó un vestido sexy y un velo. “Voy a llorar, es la primera vez que estoy vestida de novia; me pusieron hasta velo”, expresó, emocionada. Aunque recordó entre risas que en su carrera como modelo posó “entre 80 y 20 mil” veces vestida de novia para producciones, subrayó que esta era la primera vez que lo vivía de manera real, en el contexto de su propia boda.

Las amigas de Ruggeri no solo la acompañaron en el recorrido en limusina, sino que también participaron activamente en las actividades y sorpresas preparadas. Uno de los puntos altos de la celebración fue la presencia del show Sex de José María Muscari, que aportó un toque de espectáculo y diversión. Además, la jornada incluyó un desayuno especial en el hotel. Etchegoyen, una de las organizadoras, compartió en redes sociales: “No sé por dónde empezar a contarles lo de ayer. ¡Qué noche! Te merecés todo”, junto a una imagen de Cande abrazada a un oso de peluche viviente, reflejando el espíritu lúdico de la fiesta.

A lo largo de la celebración, la hija de Oscar Ruggeri compartió con sus seguidores fragmentos de la noche, aunque aclaró que no podía revelar todos los detalles: “Sé que ustedes quieren saber y ver todo, las conozco. Ahora les muestro más, fue muy mega todo, pasaron muchas cosas y algunas no se las puedo contar”. La modelo enfatizó la magnitud del evento y la importancia de la amistad en este momento de su vida, agradeciendo reiteradamente a sus amigas por el esfuerzo y el cariño demostrado.