La mejores fotos de la entrevista de la China Suárez y Mauro Icardi con Mario Pergolini: gestos, miradas y reacciones

La China Suárez se animó al mano a mano con Mario Pergolini y en medio de la entrevista se sumó Mauro Icardi, marcando su primera charla conjunta (Prensa El Trece)

Después de una larga espera, indirectas en redes y una temporada marcada por la polémica mediática, la China Suárez finalmente visitó Otro día Perdido (El Trece), el programa de Mario Pergolini. Allí, la actriz protagonizó una entrevista en la que no esquivó ningún tema—del nuevo estreno de su serie a los escándalos personales, su vínculo con Mauro Icardi y la histórica rivalidad con Wanda Nara.

Ya desde el comienzo, Pergolini y su equipo ironizaron sobre el revuelo en torno a las exigencias de la actriz, recordando sus dos entrevistas fallidas en streaming. Suárez tomó el guante con humor: “No, yo había pedido rojos. Y unos anteojos, no sé si los tienen por ahí, porque a mí no me gusta que me miren a los ojos”, bromeó mientras tomaba un jarrón de caramelos del estudio.

Uno de los ejes de la charla giró en torno a su perfil y sus modos de reacción en la vida privada: “Debería empezar a vengarme un poco más, estoy con ganas de vengarme. No de nadie puntual”, confesó. Al indagar más, Pergolini preguntó si era vengativa en la vida real: “Sí. Hay un perfil que la gente conoce más, que soy más callada, estoy más acostumbrada a decir: ‘No, de eso no voy a hablar’. Pero en mi vida real soy bastante vengativa. No vengativa de romperte un auto. Soy muy hiriente, no levanto la voz, pero digo cosas que después me arrepiento. Busco exactamente qué decirte. Soy impulsiva, me callo, estoy desde muy chiquita y he dejado pasar muchas cosas. Hay días que me levanto cruzada o me está por venir y me caliento, agarro Twitter y lo pongo”.

Eugenia eligió un vestido de Paco Rabanne con encaje en color marfil. La prenda tiene una valor de 1700 dólares

La actriz de Casi Ángeles no tuvo miedo al responder las preguntas incisivas de Pergolini. Al sumarse Icardi a la charla confirmaron que la relación comenzó en París en el año 2021

En el inicio del programa Mario hizo chistes con el pasado de la actriz

La actriz también explicó la forma en la que gestiona el día a día en pareja: “Mauro sabe que cuando me está por venir me tiene que sacar el teléfono de la mano. Igual no me mandé tantas cag... con el teléfono. Podría haber sido peor ¿Qué hice tan grave? ¿Contestar? Si te hacés la picante te la tenés que bancar. No soy de arrepentirme. Soy de castigarme bastante, soy de pensar...si hubiera dicho esto. Yo sabía que iba a tener una vida movida. Siempre tuve mucho carácter y a veces me excedía mucho no saber cómo manejarme, era muy explosiva. Pero eso también me ayudó a sobrevivir en un ambiente complejo”.

En un tramo central de la entrevista, la China reveló que nunca llegó a casarse, y profundizó sobre el tema cuando Pergolini, sorprendido, preguntó si le habían propuesto matrimonio alguna vez. “Este te va a casar, el último (Icardi)”, lanzó el conductor. La actriz contestó: “Se tiene que divorciar primero. En unos meses le sale el divorcio. Estuve a punto de casarme, salón reservado, catering… No habíamos llegado a pagar, pero sí, estaba todo”. Y continuó: “Siempre tuve la fantasía de ser mamá desde muy chiquita, pero a mí el casamiento me pasaba que, al momento de hablar con una pareja, yo le decía: ‘¿Para qué nos vamos a casar si después nos vamos a divorciar? Yo siempre tuve en la cabeza que no me iba a durar toda la vida’”.

Hacia el final del programa, Mauro Icardi—que hasta entonces seguía la charla fuera de cámara—se sumó a la entrevista. Pergolini retomó el tema del futuro vínculo: “¿Y cuándo se van casar?” Icardi estalló en risas y luego admitió: “Ella ya lo dijo antes, primero me tengo que divorciar, estamos esperando eso. Está hecho el trámite desde el año pasado, en marzo de 2026 sale”. “Justo para mi cumpleaños. Y contanos, ¿después del divorcio que viene?”, lo apuró la China. Cuando Pergolini consultó si fue “un lindo divorcio”, él respondió: “Lo vamos a festejar, seguro”. Y Suárez, irónica, cerró: “Lo bueno es que fue tranquilo. Es lo más importante, ponerse de acuerdo con el ex”.

Rada no se salió de guion y, como en todos los programas, deslumbró con sus trucos de magia

Durante la entrevista confesaron que tienen ganas de casarse, una vez que salga el divorcio de Icardi con Wanda Nara, que se está tramitando en Milán y a principios del año que viene debería llegar a su fin

Durante la charla, Icardi y la China se mostraron relajados y felices de estar juntos ante las cámaras (Prensa El Trece)

A lo largo del programa, hubo espacio para el repaso de su paso por el centro de la escena mediática y la discusión sobre rivalidades, especialmente el enfrentamiento con Wanda Nara. Pergolini le preguntó sobre el fenómeno de polarización y hate: “China, ¿por qué crees que despertás estas pasiones en la gente? Los que están con vos, están a muerte. Los que están contra vos, están recontra en contra”. Consciente del escenario, la actriz reflexionó: “En Argentina pasa mucho con todo. O estás de un lado o del otro. Desde la política, fútbol, y también pasa esto del disfrute de enemistar a dos mujeres y meter mie... y que esto, o estás de un lado o del otro”.

La presencia conjunta de Suárez e Icardi y cada textual de la entrevista sumaron un nuevo capítulo de la agenda mediática y pusieron en primer plano el modo en que la pareja es capaz de capitalizar la exposición, navegar la polémica y confrontar incluso las preguntas más punzantes, sin eludir la autocrítica ni los temas incómodos para la opinión pública.