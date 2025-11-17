Teleshow

Daniela Christiansson ya preparó el bolso para el nacimiento de su hijo con Maxi López: “Un buen comienzo”

La modelo mostró en redes sociales los objetos clave para su bebé que acompañarán los días posteriores al parto

Guardar
Maxi López anunció el nombre del hijo que espera con su esposa (Video: Implacables, El Nueve)

La espera late en cada rincón de la casa. Sobre una cama, el universo familiar se anticipa minucioso: diminutas prendas de algodón, suaves gorritos en diferentes tonos, bodies sutiles, baberos, el inconfundible y necesario paquete de pañales, todos desplegados sobre una sábana colorida. Las imágenes que Daniela Christiansson compartió en su cuenta de Instagram desnudan la intimidad y la ternura de esos rituales de preparación: la modelo, próxima a iniciar el octavo mes de embarazo, ya tiene casi listo el bolso de maternidad para la inminente llegada de su segundo hijo con Maxi López.

Los detalles hablan por sí solos. Un libro abierto en un apartado titulado What should I pack in my birth bag? -¿Qué debo llevar en mi bolsa de parto?- junto a las prendas ordenadas, sugiere la búsqueda de certezas en lo desconocido. Un conjunto de neceseres beige, uno marcado con la palabra “glowing” en letras doradas, acompaña la escena. Sobre la cama, la prolijidad transmuta en emoción: cada tela, cada pieza minúscula, abriga el deseo de que la primera estancia del recién nacido sea perfecta.

Daniela Christiansson preparó el bolso
Daniela Christiansson preparó el bolso para el nacimiento del bebé que espera con Maxi López (Instagram)

La postal se completa con el bolso de parto, en tela clara, que lleva escrita la frase Mummy, let the adventure begin -Mamá, que empiece la aventura-. No es sólo una bolsa, sino un símbolo de lo que está por venir. Descansa a los pies de una valija rígida color crema, lista para el viaje definitivo hacia la maternidad. Entre las historias de la red social, el subtítulo de Daniela resume la ansiedad y la dulzura de la espera: “A few things are missing, but this is a good start. Waiting for you. #maternitybag” -Faltan algunas cosas, pero es un buen comienzo. Te espero. #bolsadematernidad-. El tiempo parece acostarse junto a esas ropas, a la espera del instante exacto en que todo cambiará.

Una bolsa personalizada y una
Una bolsa personalizada y una valija aguardan el momento del parto en la casa de Daniela Christiansson (Instagram)

Pero la cuenta regresiva sumaba una incógnita hasta hace muy poco. ¿Cómo se llamará el bebé? Fue el propio Maxi López quien acabó con el misterio durante una entrevista en Implacables, el programa conducido por Susana Roccasalvo. Con la espontaneidad que lo caracteriza, el exfutbolista confirmó que el pequeño llegará al mundo en diciembre de 2025 y llevará un nombre poco común: Lando.

Las preguntas sobre el origen del nombre no tardaron en surgir. Ante la sugerencia de uno de los panelistas sobre una posible referencia al piloto de Fórmula 1, Lando Norris, López asintió y despejó toda duda: el nombre fue elegido por él, inspirado en la cultura inglesa. “Quería poner un nombre inglés”, confesó, recordando además que su hija Elle, fruto de la misma relación con Christiansson, nació en Londres. Hay una lógica invisible pero poderosa en esos lazos: el nombre, la ciudad, las raíces compartidas.

Daniela Christiansson está en la
Daniela Christiansson está en la recta final de su embarazo y ya comenzó los preparativos para el posparto (Instagram)

Pero hay más detrás de esta decisión. El exjugador, que hoy transita una nueva aventura como participante de Masterchef Celebrity, se mostró abierto a hablar sobre la vida familiar y las emociones que lo atraviesan ante la llegada de su quinto hijo, el segundo con Daniela. “Me gustan los chicos, me gusta todo el tiempo que estoy pasando con Elle. Pasé prácticamente los dos años y medio con la Vikinga y ahora llega otro y de nuevo a dormir nada, a estar cansado, a cambiar pañales, pero esas son cosas que dentro del cansancio a mí me llenan y me gustan”, confesó al aire, con una honestidad que desarma y acerca.

En cuestión de semanas, la familia compuesta por Maxi López, Daniela Christiansson y la pequeña Elle sumará un nuevo integrante. El nombre Lando ya resuena, elegido con reminiscencias británicas y un guiño a la velocidad del automovilismo, pero sobre todo con amor y significado propio. Mientras tanto, el hogar sigue arropando preparativos, sueños y ropitas dobladas. Todo está listo –o casi– para ese primer llanto, ese primer abrazo, ese comienzo de una nueva aventura.

Temas Relacionados

Daniela ChristianssonMaxi LópezMaternidadBolso de maternidadBebéNacimientoEmbarazo

Últimas Noticias

Ricardo Darín contó una desopilante anécdota sobre su ciudadanía española y terminó riéndose hasta llorar con Mario Pergolini

La entrevista en Otro día perdido fue una escena casi teatral, llena de remates improvisados, chicanas amistosas y ocurrencias imposibles de frenar. El video

Ricardo Darín contó una desopilante

La pelea del Chino Leunis con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity: “Estoy recaliente”

El animador se molestó por las palabras del chef en su devolución por el plato que preparó y le manifestó su malestar. El video

La pelea del Chino Leunis

Pampita: “Soy disléxica, daltónica y tengo déficit atencional”

La conductora compartió en una entrevista en Olga cómo estos trastornos y su condicional visual influyeron en su vida escolar y profesional

Pampita: “Soy disléxica, daltónica y

Así fue la original fiesta de cumpleaños de Pino, el hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil por su primer año: las fotos

La jornada incluyó juegos, animación familiar y recuerdos vivos para los invitados, en un entorno pensado para celebrar la unión y la creatividad

Así fue la original fiesta

La lujosa casa que estarían construyendo Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en San Isidro: 800 metros, spa y cava de vinos

Fernanda Iglesias dio los detalles en Tarde o temprano de la exclusiva residencia que el futbolista y la cantante se encontrarían construyendo en un barrio cerrado. Las imágenes

La lujosa casa que estarían
DEPORTES
Un viaje cargado de ilusión:

Un viaje cargado de ilusión: la Selección Argentina Sub 12 de tenis ya está en Lima para jugar el Mundialito

Arranca el Final 8 de la Copa Davis 2025: partidos, días, horarios y todo lo que hay que saber

El prestigioso premio que recibió Oscar Piastri en medio de su lucha con Lando Norris por el Campeonato de la Fórmula 1

Cimbronazo en Alpine: la pieza clave que perdió y se sumó al equipo Williams de la Fórmula 1

La Fundación River presentó el Manual Metodológico de Escuelas Sociodeportivas “Valores a la Cancha”

TELESHOW
Ricardo Darín contó una desopilante

Ricardo Darín contó una desopilante anécdota sobre su ciudadanía española y terminó riéndose hasta llorar con Mario Pergolini

La pelea del Chino Leunis con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity: “Estoy recaliente”

Pampita: “Soy disléxica, daltónica y tengo déficit atencional”

Así fue la original fiesta de cumpleaños de Pino, el hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil por su primer año: las fotos

La lujosa casa que estarían construyendo Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en San Isidro: 800 metros, spa y cava de vinos

INFOBAE AMÉRICA

El Parlamento de Canadá aprobó

El Parlamento de Canadá aprobó el plan fiscal de Mark Carney para reducir el impacto económico de los aranceles impuestos por EEUU

Charly García: una esquina en Nueva York y una fiesta en Buenos Aires

“Cartas para la vida”: así orientaba el Rebe de Lubavitch a quienes le pedían ayuda

El régimen de China intensificó la presión contra Japón con el despliegue de maniobras con fuego real en el mar Amarillo

Detuvieron en Bolivia al ex líder de la Central Obrera por presunto enriquecimiento ilícito y sobornos