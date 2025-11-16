Teleshow

Mirtha Legrand confirmó que este verano volverá a hacer su programa desde Mar del Plata: “La Chiqui no para”

La conductora regresará a la ciudad costera para presidir sus icónicas comidas. Esta decisión reaviva una de las tradiciones más emblemáticas del espectáculo local

Guardar
Mirtha Legrand anunció la temporada en Mar del Plata (Video: La Noche de Mirtha-El Trece)

Mirtha Legrand se adueñó una vez más de la atención mediática al protagonizar uno de los anuncios más celebrados de la televisión de los sábados por la noche. En una nueva emisión de La Noche de Mirtha (El Trece), la icónica conductora sorprendió a la audiencia y a su equipo en pleno vivo al confirmar que este verano se instalará nuevamente en Mar del Plata, renovando una tradición que entusiasma a sus seguidores desde hace años y que forma parte de la historia televisiva argentina.

Con la energía y el carisma que la caracterizan, Mirtha dejó caer la noticia de manera informal pero contundente, visiblemente feliz y con una sonrisa cómplice: “¡Ay, qué lindo! La Chiqui no para en verano. En enero nos vemos desde Mar del Plata”. El anuncio, que desató una ola de aplausos y miradas cómplices entre panelistas e invitados, fue recibido con alegría tanto en el estudio como en las redes sociales, donde los fanáticos no tardaron en celebrar la vuelta de la diva a la ciudad balnearia.

En sintonía con su costumbre de dar pistas y anticipos a su público fiel, la conductora no esquivó los detalles sobre el escenario elegido para esta esperada temporada: “En el Hotel Costa Galana, como siempre, qué lindo. Va a ser una linda temporada”, comentó, dejando en claro su entusiasmo y el buen augurio para el ciclo estival. La tradición de Mirtha en Mar del Plata tiene décadas de historia: cada verano, su llegada a la ciudad con su legendario ciclo es un símbolo del inicio de la temporada teatral y del glamour en la costa atlántica.

Mirtha Legrand, en 2006, comenzó
Mirtha Legrand, en 2006, comenzó su ciclo de almuerzos desde el hotel Costa Galana de Mar del Plata

Como cada vez que se instala en la ciudad, la presencia de Mirtha en el Costa Galana genera revuelo: no solo potencia el movimiento turístico y el interés de los medios, sino que reúne a figuras del espectáculo, la política y la cultura en sus emblemáticas mesas redondas. La expectativa por sus clásicos almuerzos y cenas televisadas, esta vez con el mar de fondo y el clima vibrante de enero, apunta a transformarse en una de las noticias más comentadas del verano que se aproxima, revitalizando una costumbre que atraviesa generaciones y renueva año a año su mística propia.

Todavía no se sabe si Juana Viale, la nieta de la Chiqui y la conductora de Almorzando con Juana, también viajará a la ciudad costera para presidir los domingos la mesa más importante de la televisión argentina.

Mirtha con Abel Pintos en
Mirtha con Abel Pintos en la cena del Costa Galana

El regreso no solo reedita un formato de éxito, sino que reactiva una de las tradiciones más emblemáticas del verano argentino: la llegada de Mirtha a Mar del Plata, durante décadas, fue sinónimo de glamour, actualidad y el cruce entre política, cultura y espectáculo en una mesa que marcó la agenda nacional. La historia entre Mirtha y la ciudad balnearia es profunda: desde los inicios en el emblemático Hotel Provincial y el Hermitage hasta el actual Hotel Costa Galana, la diva trazó una relación única que convirtió cada estadía en un evento en sí mismo, capaz de convocar multitudes, turistas y figuras del arte nacional.

El vínculo laboral y afectivo de Mirtha con La Feliz es tan fuerte que en cada traslado de su ciclo, la movida revolucionaba el circuito teatral, potenciaba la programación televisiva de cada temporada y despertaba la devoción tanto de estrellas como de público común, que durante años se acercó a saludarla con carteles y ovaciones. Los sucesivos cambios de escenografía, tecnología y equipo nunca alteraron la mística de una conductora que, incluso a los 97 años, sigue marcando agenda, moviendo públicos y dejando huella tanto en la televisión como en la vida social y artística de Mar del Plata.

Temas Relacionados

Mirtha LegrandLa Noche de MirthaMar del PlataNacho VialeJuana Viale

Últimas Noticias

Mirtha Legrand deslumbró en su programa con un vestido esmeralda con mini paillettes y cristales

La Chiqui apostó por un look color esperanza con detalles en plateado que se llevó todos los aplausos en el estudio

Mirtha Legrand deslumbró en su

El enigmático posteo de La Joaqui que despertó curiosidad en redes: “Hay que aprender a retirarse de los lugares”

La cantante causó impacto entre sus fans al publicar un misterioso descargo en su perfil. Inmediatamente, sus seguidores interpretaron el mensaje como un anticipo a su salida de MasterChef Celebrity

El enigmático posteo de La

La llamativa confesión de Sofía “La Reini” Gonet acerca de su economía: “Soy irresponsable”

La influencer contó cómo es verdaderamente su patrimonio y dejó en claro que tiene más deudas que plata en el banco

La llamativa confesión de Sofía

La mejores fotos de la entrevista de la China Suárez y Mauro Icardi con Mario Pergolini: gestos, miradas y reacciones

La actriz y el delantero del Galatasaray se animaron al mano a mano con el conductor de El Trece y contaron detalles de su relación

La mejores fotos de la

Rocío Pardo habló sobre la posibilidad de tener un hijo con Nicolás Cabré: “No quiero decir no”

La artista abrió las puertas de su intimidad y relató los proyectos de vida que tiene con el actor. Además, la joven contó cómo es su relación con Rufina, la hija de la China Suárez

Rocío Pardo habló sobre la
DEPORTES
Arden las posiciones del Torneo

Arden las posiciones del Torneo Clausura: así están los cruces de octavos de final y las clasificaciones a las copas

Independiente venció 1-0 a Rosario Central, lo dejó sin invicto y sueña con jugar una copa internacional

Estudiantes (RC) se convirtió en el primer finalista del reducido de la Primera Nacional y espera rival para definir el ascenso

San Lorenzo igualó 1-1 con Sarmiento en la última fecha del Clausura y aseguró su clasificación a la Sudamericana

Midland se consagró campeón absoluto y logró un histórico ascenso a la B Nacional: el festejo de Agustín Orion en la tribuna

TELESHOW
Mirtha Legrand deslumbró en su

Mirtha Legrand deslumbró en su programa con un vestido esmeralda con mini paillettes y cristales

El enigmático posteo de La Joaqui que despertó curiosidad en redes: “Hay que aprender a retirarse de los lugares”

La llamativa confesión de Sofía “La Reini” Gonet acerca de su economía: “Soy irresponsable”

La mejores fotos de la entrevista de la China Suárez y Mauro Icardi con Mario Pergolini: gestos, miradas y reacciones

Rocío Pardo habló sobre la posibilidad de tener un hijo con Nicolás Cabré: “No quiero decir no”

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana incautó casi 500

República Dominicana incautó casi 500 kilos de cocaína en un operativo ligado a la Operación “Lanza del Sur” de EEUU

El crimen que horrorizó al Reino Unido: asesinó a su abuela de 96 años por una herencia y trato de encubrirlo con un incendio

Qué decisiones generan más estrés en 2025 y por qué el trabajo domina el ranking, según un nuevo estudio psicológico

Por qué casi todos son diestros y qué dice hoy la ciencia sobre genética, evolución y cultura

Unas 70.000 personas marcharon en Belém para cuestionar a la COP30 y exigir justicia climática