Juana Repetto explicó el motivo de su reposo durante el embarazo: “No quiero generar alarma”

Juana Repetto compartió con sus seguidores detalles sobre su estado de salud durante el embarazo para transmitir tranquilidad y evitar preocupaciones innecesarias. A través de una publicación en redes sociales, explicó que se encuentra en reposo parcial por indicación médica debido al acortamiento de su cuello uterino, una medida preventiva para reducir el riesgo de complicaciones.

La actriz remarcó que, a pesar de esta situación, su embarazo evoluciona favorablemente y que el seguimiento médico es constante. En su mensaje, la actriz relató que el motivo de su reposo se relaciona con antecedentes médicos específicos.

“Bueno, ¡importante! Todo lo que les cuento, es la información que me dio mi médico a mí, es mi situación particular y ningún caso es igual al otro. Digo esto por dos motivos, el primero es porque no quiero que nadie se asuste, ni se alerte con esto. En mi caso particular mi cuello se fue acortando y mi obstetra me indicó este seguimiento. Hay otros casos en los que esta cirugía no trae absolutamente ningún problema y se puede tener un embarazo completamente saludable y normal”, escribió la influencer en una publicación.

“Y el segundo, que claramente no soy médico y lo que les cuento es desde mi experiencia personal como mamá y paciente (lo cual es una obviedad pero prefiero aclarar de más cuando hablamos de temas de salud), puede haber errores en mi relato o puede que otros profesionales les hagan distintas recomendaciones ante la misma situación, siempre confíen en el equipo médico que elijan y no en lo que escuchan en las redes. Yo les estoy compartiendo mi situación, NO ESTOY HACIENDO RECOMENDACIONES”, enfatizó la hija de Nicolás Repetto, sobre el embarazo de su tercer hijo.

“De lo que no hay dudas y tengo la certeza absoluta es de que en el 99% de los casos de HPV agarrados a tiempo y con el tratamiento adecuado se evita el cáncer de cuello uterino”, escribió. “¿Cómo prevenirlo? Como medida principal hacerse el chequeo ginecológico ANUAL religiosamente. ‘Pap’, ‘colo’ y ‘mamo’ o ‘eco’ mamaria según recomendación y edad. Hay mucha más info de cómo prevenir y muchas más medidas a tomar, lo dejo para una charla con profesionales de la salud que ya les compartiré”, expresó, remarcando la importancia de la consulta médica.

La actriz hizo hincapié en la importancia de no generalizar su experiencia ni tomarla como referencia para otros casos. Subrayó que cada embarazo y cada situación médica son únicos, y que las indicaciones que recibe responden a su historia clínica particular. “Todo lo que les cuento es la información que me dio mi médico a mí, es mi situación particular y ningún caso es igual al otro”, expresó, y agregó que no busca dar recomendaciones médicas, sino compartir su vivencia personal como paciente. Además, instó a sus seguidores a confiar siempre en el criterio de sus propios profesionales de la salud y no en lo que circula en redes sociales.

En su publicación, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto también destacó la importancia de la prevención y los controles ginecológicos regulares. Señaló que, en la mayoría de los casos, el HPV detectado a tiempo y tratado adecuadamente permite evitar el desarrollo de cáncer de cuello uterino. Recomendó realizarse el chequeo ginecológico anual, que incluye estudios como el Papanicolaou, la colposcopia y, según la edad y la indicación médica, la mamografía o la ecografía mamaria. Repetto aclaró que existen más medidas preventivas y que, en el futuro, planea compartir información adicional junto a profesionales de la salud.

La respuesta de sus seguidores fue inmediata, y muchos compartieron experiencias similares, relatando embarazos sin complicaciones tras cirugías en el cuello uterino. Frente a estos mensajes, la madre de Toribio y Belisario reiteró que su situación actual es una medida de prevención y que el objetivo inmediato es alcanzar la semana 28 de gestación, etapa en la que el desarrollo del bebé ofrece mayor seguridad. Con un mensaje de calma, recordó que, con el seguimiento adecuado, el embarazo puede continuar sin mayores sobresaltos.