Teleshow

Se filtraron las primeras imágenes de la entrevista de la China Suárez con Mario Pergolini

Luego de la polémica que se generó con los mano a mano en los canales de streaming, la actriz de Casi Ángeles grabó su charla con el conductor de El Trece junto a Mauro Icardi

Guardar
Mauro Icardi se sumó a
Mauro Icardi se sumó a la nota de la China Suárez con Mario Pergolini (Instagram)

Salieron a la luz las primeras imágenes de la esperada entrevista de la China Suárez con Mario Pergolini en Otro día perdido (El Trece), en un contexto marcado por la tensión mediática y el escándalo que involucró a la actriz en los últimos días a causa de las entrevistas fallidas con los dos canales de streaming más importante. Frente a la especulación de la prensa y la expectativa de su entorno, la productora había anunciado un mano a mano exclusivo entre Suárez y Pergolini, pero la sorpresa se dio cuando Mauro Icardi, lejos de limitarse al rol de espectador, eligió sentarse a su lado y dar, por primera vez desde el inicio del escándalo con Wanda Nara, declaraciones en un estudio de televisión.

La serie de imágenes que comenzaron a circular en redes sociales permite entrar en la atmósfera y el detrás de escena del encuentro. En la primera de ellas, compartida por Gustavo Méndez en su cuenta de Instagram, fue tomada durante los preparativos, la China y Mauro aparecen sentados juntos en sendos sillones de terciopelo aguamarina bajo la luz cálida del set.

Ella eligió un vestido largo
Ella eligió un vestido largo de encaje en color blanco

Ella, con un vestido largo de encaje color crema y el pelo suelto, observa en silencio a una integrante del staff, quien, de pie y vistiendo un mameluco negro con el logo del canal, les da indicaciones técnicas o de producción. En la mesa de centro se pueden ver dos copas de bebida, detalles de utilería y una caja de micrófonos, reflejando la formalidad y el trabajo de puesta a punto antes de salir al aire.

Al comenzar la grabación, el escenario quedó registrado en otra foto, que compartió SQP (América TV), el ciclo de Yanina Latorre: Icardi y la China Suárez se muestran firmes, sentados uno al lado del otro en el set, con el fondo dominado por una gran pantalla en la que se lee el nombre de la actriz y el título del programa. Él viste un conjunto negro, mostrando sus tatuajes, y ella luce seria, mirando hacia el costado. La imagen fue compartida en redes con la leyenda “Y si... era cantado”, comentando lo previsible que era que el delantero del Galatasaray se sume.

Sobre el detrás de escena, otra publicación de Yanina reveló una decisión inesperada: la incorporación de Icardi alteró la agenda del ciclo y desplazó a otro invitado. En una historia de Instagram, sobre fondo negro y letras blancas, se lee el textual: “Levantaron al otro invitado... para que se siente Maurito. Pobre el invitado”, destacando el cambio de dinámica y la relevancia que tomó el testimonio del futbolista en medio del conflicto mediático.

El segundo invitado de la
El segundo invitado de la noche no pudo concretar su entrevista (Instagram)

Todavía no trascendieron detalles sobre los temas tratados durante la charla ni sobre el paradero de las nenas durante la grabación, ya que desde el día martes se encuentran con el padre para reconectar luego de cinco meses separados a causa de la carrera de Icardi en el futbol turco.

Una vez terminado el mano a mano con Mario, La China pasara a grabar la entrevista con Moria Casán. Así lo anunció La One en su programa: "Tenemos muchas cosas y, sobre todo, una noticia bomba. Hoy es jueves 13, y me acaban de dar la noticia, aunque la sabía desde ayer, pero para mí es un hallazgo del canal, la producción… La mujer más buscada del país, la mujer que todo el mundo dice que le interesa, que no, que Luzu, Olga, que te digo, me dijo, que se ponen todos en una órbita diciendo que la necesitan o no…”.

La diva aprovechó, fiel a su estilo filoso y generoso, para dedicarle a la actriz una bienvenida a lo grande: “Bienvenida, la China, vas a estar acá conmigo, solita. Así que te voy a preguntar de todo. Quiero saber ese amor que los circunda, qué los envolvió, cómo nació, todo… Porque es un amor que ganó en esta pareja”.

Temas Relacionados

China SuárezLa China SuárezMauro IcardiMario PergoliniOtro Día PerdidoEl Trece

Últimas Noticias

La historia de la canción que Javier Calamaro le escribió a su padre y grabó con su hermano Andrés: “Un desahogo”

En su visita a Infobae en Vivo, el cantautor repasó la experiencia vivida en una clínica, y como una decisión compartida y la posterior recuperación inspiraron una obra que celebra la memoria y la fortaleza familiar

La historia de la canción

Las Trillizas de Oro anticiparon su regreso a la música con el video de una nueva canción

María Laura, María Emilia y María Eugenia sorprendieron a sus seguidores con un adelanto musical y anunciaron cuándo se podrá escuchar en las plataformas

Las Trillizas de Oro anticiparon

Noel Gallagher en Argentina: las imágenes de su visita al Cementerio de la Recoleta y el recorrido por La Bombonera

El guitarrista de Oasis hizo un recorrido turístico por la Ciudad de Buenos Aires que lo llevó, acompañado por los fans, a los lugares más emblemáticos

Noel Gallagher en Argentina: las

Palito Ortega suspendió todos sus shows del 2025 y su salud volvió a preocupar: “Hacia fin de año debería recuperarse”

Su manager, Luis Méndez, se lo confirmó a Teleshow. La noticia generó inquietud entre sus seguidores. Las nuevas fechas previstas

Palito Ortega suspendió todos sus

Qué hacen los músicos de Oasis antes de los shows en Buenos Aires: paseos, saludos y la Guerra Fría de los Gallagher

Entre banderas, murales y canciones, la relación única entre el grupo británico y su público argentino suma un capítulo inolvidable en la previa a los conciertos en River

Qué hacen los músicos de
DEPORTES
Argentina tuvo un día perfecto

Argentina tuvo un día perfecto en la Billie Jean King Cup: venció 3-0 a Eslovaquia y se acerca a la clasificación

El conmovedor llanto de Edwin Cardona tras dedicarle un gol a su mascota fallecida

La nueva regla que impondrá la Fórmula 1 a partir del 2026 para evitar un “truco” en los diseños de los monoplazas

Recrudece la interna en Independiente: Bebote Álvarez promete volver y la barra oficial amenaza con recibirlo “a los tiros”

La descollante actuación de Mauro Zárate en la Copa Potrero: del golazo que marcó a la brutal patada que recibió

TELESHOW
La historia de la canción

La historia de la canción que Javier Calamaro le escribió a su padre y grabó con su hermano Andrés: “Un desahogo”

Las Trillizas de Oro anticiparon su regreso a la música con el video de una nueva canción

Noel Gallagher en Argentina: las imágenes de su visita al Cementerio de la Recoleta y el recorrido por La Bombonera

Palito Ortega suspendió todos sus shows del 2025 y su salud volvió a preocupar: “Hacia fin de año debería recuperarse”

Qué hacen los músicos de Oasis antes de los shows en Buenos Aires: paseos, saludos y la Guerra Fría de los Gallagher

INFOBAE AMÉRICA

Israel devolvió a Gaza los

Israel devolvió a Gaza los cuerpos de 15 palestinos en medio de un frágil alto el fuego

Caminar 10 minutos después de comer: claves de una práctica que puede prevenir enfermedades y ayudar al bienestar

Estados Unidos y Suiza acordaron una reducción de aranceles a cambio de una inversión millonaria

Científicos alertan sobre más inundaciones en islas bajas por el aumento del mar

La ONU condenó “enérgicamente” el ataque masivo de Rusia contra civiles e infraestructura crítica en Ucrania: “Es inaceptable”