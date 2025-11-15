El inesperado encuentro de Calu Rivero y Juliana Awada: “Un placer verte”

El inesperado encuentro de Calu Rivero y Juliana Awada (Instagram)

Calu Rivero sorprendió a sus seguidores al publicar en redes sociales una imagen junto a Juliana Awada, ex primera dama de Argentina, en lo que rápidamente se interpretó como un encuentro entre dos mundos referentes de la moda, la exposición pública y el perfil familiar. El inesperado cruce, lejos de ser casual, estaría teñido por los vínculos de la vida personal de Calu, ya que su pareja, Aíto de la Rúa, es hijo del expresidente Fernando de la Rúa, lo que generó especulaciones y comentarios sobre la cercanía entre ambos clanes y su red de relaciones en la escena social argentina.

En la foto, Calu aparece con una remera plateada de lentejuelas y pantalón claro, sosteniendo en brazos a su hijo Tao, vestido con un conjunto beige. A su lado, Juliana—con gafas de sol y blusa marrón clara— sostiene a Bee, la hija de un año de Calu, que luce un enterito rojo y camiseta beige. Ambas mujeres sonríen relajadas hacia la cámara, paradas sobre césped bajo la sombra de un árbol frondoso, con el jardín iluminado por la luz del día.

La naturalidad de la imagen, donde se destacan gestos de complicidad y calidez, pone en foco la elección de compartir instantes simples de maternidad y vida familiar, reforzando la sintonía de dos universos unidos por la crianza, los vínculos sociales y un entorno sereno en plena naturaleza. “Siempre es un placer verte”, fue todo lo que escribió la actriz de Dulce Amor en la publicación.

La foto del encuentro entre Calu y Jualiana

Calu Rivero celebró el primer año de su hija Bee

Entre escapadas, viajes y jornadas de relax familiar, Calu Rivero eligió una celebración íntima y repleta de detalles para el primer año de vida de su hija Bee. La actriz, que a menudo comparte en redes postales de la crianza de Tao y Bee, preparó un festejo donde la presencia cercana de la familia, la calidez de los espacios y la alegría de los pequeños marcaron el pulso de la reunión, en la víspera del Día de la Madre.

Marou Rivero —hermana de Calu y socióloga— fue la encargada de mostrar el detrás de escena del festejo, publicando imágenes cargadas de guiños de amor y complicidad. En una de ellas, la protagonista absoluta es Bee, rodeada de sus abuelos, su mamá y su tía mientras se divierte montando un caballito de peluche en el centro de la escena. La familia, expectante y sonriente, acompaña el juego en un ambiente cálido y relajado.

En la postal siguiente, todos se preparan para el esperado momento de la torta: una gran torta blanca adornada con flores sirve de centro para soplar la velita, mientras en el ventanal se destaca la frase “Queen Bee” armada con globos dorados. La decoración, delicada y lúdica, incluye flores de tela sobre la chimenea y un globo con forma de número 1 y corona, planteando la atmósfera de “mini celebración real” para la pequeña.

Calu celebró junto a su familia el primer año de Bee, su segundo hijo con Aíto (Instagram)

Los detalles dulces no quedaron fuera de la mesa: budines, chipá, medialunas y bombones se suman a la torta principal, realzando la esencia de un encuentro familiar donde el compartir y el disfrute atraviesan la merienda.

La dedicatoria de Marou resume el clima de la jornada: “Un año de esta abeja en este planeta. Una mujer más en el hilo que se teje en nuestro linaje. Con esos ojitos la vida es más dulce. Te amo Bee, gracias por polinizar nuestra familia y hacer que con tu presencia entienda el poder exponencial del amor”. La socióloga también incluyó un reconocimiento especial para su hermana: “Gracias Calu Rivero por hacerme sentir más hermana que nunca enseñándoles a tus hijos que es la hermandad”. El carrete familiar se completa con una escena donde Calu, sentada en el living, juega junto a Tao y Bee, condensando la naturaleza cercana y amorosa de esta etapa.

Así, el primer cumpleaños de Bee se vivió como una celebración tranquila, repleta de símbolos familiares, detalles personales y el poder de una red afectiva que sostiene y acompaña en cada uno de los nuevos comienzos de la familia Rivero.