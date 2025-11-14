Teleshow

Palito Ortega suspendió todos sus shows del 2025 y su salud volvió a preocupar: “Hacia fin de año debería recuperarse”

Su manager, Luis Méndez, se lo confirmó a Teleshow. La noticia generó inquietud entre sus seguidores. Las nuevas fechas previstas

La noticia sobre la suspensión de todos los conciertos de Palito Ortega hasta fin de año ha generado inquietud entre sus seguidores y el ambiente artístico argentino. Luis Méndez, manager del artista, se lo confirmó a Teleshow: “Es verdad que Ramón suspende los shows hasta que se recupere totalmente del herpes, el cual ya no lo tiene, pero si todavía tiene mucho dolor y como lleva un tiempo prolongado inactivo tiene que recuperarse físicamente. Consideramos que hacia fin de año debería recuperarse y en enero arrancar nuevamente. No es nada grave, pero si es doloroso y además hay que cuidar su condición física”.

El anuncio había sido anticipado minutos antes por Juan Alberto Mateyko, amigo personal de Palito, a través de sus redes sociales. El popular cantante no retomará sus presentaciones en lo que resta de 2025. Una curiosidad del anuncio del conductor radial es llamó mucho la atención la fotografía con la que ilustró el anuncio. En la misma se ve a Palito Ortega junto a su esposa, Evangelina Salazar, y a él junto a la abogada Ana Rosenfeld. Ambos fueron vinculados en los últimos tiempos, aunque se encargaron de negar tener una relación.

Continuando con los shows de Ortega, la medida afecta a una amplia agenda de shows previstos en ciudades como Mar del Plata, Salta, Río Cuarto, Paraná, Tandil y Córdoba, entre otras. La reprogramación de los conciertos comenzó a comunicarse en los últimos días a través de los canales oficiales del artista. Por ejemplo, el espectáculo originalmente programado para el 15 de noviembre en Mar del Plata fue trasladado al 7 de marzo de 2026, mientras que el de Salta, previsto para el 22 de noviembre, se realizará el 4 de abril del próximo año. Otros eventos, como el de Río Cuarto, quedaron cancelados sin nueva fecha confirmada.

Los motivos de la suspensión

Hace siete días, los shows de Paraná (Entre Ríos) y Tandil (Buenos Aires) también habían sido cancelados. En esa ocasión, Julieta Ortega, hija de Palito, le expresó a Teleshow que aunque las lesiones cutáneas ya han remitido, su padre continúa “muy, muy dolorido” y no está en condiciones de regresar a los escenarios. “No, no volvió todavía. O sea, le pusieron fechas, pero todavía no está para volver. Sigue muy, muy dolorido”, relató la actriz, subrayando que la recuperación es lenta y requiere reposo absoluto. La familia y el entorno del artista han insistido en que no se trata de una situación grave, pero sí dolorosa y que exige cuidados especiales.

El propio Palito Ortega abordó su estado de salud en una entrevista con Radio Mitre Córdoba, donde describió con franqueza los síntomas que lo aquejan. “Bueno, sí, estoy medio cachuzo, pero, ¿qué va a ser?”, expresó el cantante, quien relató que la inflamación y el dolor se concentran en el lado derecho de su rostro. “Me agarró una cosa rara, ¿viste? Que me molesta la cara, ¿entendés? Me duele. Me agarró justo y me duele un poco”, explicó, agregando que la hinchazón resulta incómoda aunque el dolor en sí es leve. Ortega señaló que sigue un tratamiento médico y permanece en reposo, con la esperanza de recuperarse completamente para retomar su actividad artística.

El regreso a los escenarios

La perspectiva de recuperación y regreso a los escenarios depende de la evolución de la salud de Ortega. La familia y el equipo profesional que rodea al cantante estima que hacia fin de año podría estar recuperado. En distintas plataformas y en la página oficial del artista se anuncian nuevas fechas a partir de marzo de 2026, siempre supeditadas a la evolución favorable de su estado físico.

Mientras tanto, el cantante permanece en reposo, acompañado por su familia y rodeado del afecto de sus seguidores, quienes aguardan con expectativa el momento en que pueda volver a los escenarios. Ortega mantiene la esperanza de reencontrarse pronto con su público y retomar su carrera musical cuando su salud lo permita.

