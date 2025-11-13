Juana Repetto contó el lado menos glamoroso de la maternidad y relató la crisis que sufrió tras el nacimiento de su hijo

Juana Repetto visibilizó el lado B de la maternidad y rompió el silencio sobre el puerperio en redes sociales (Video: Instagram)

Con total honestidad, Juana Repetto volvió a poner sobre la mesa un tema del que poco se habla: el lado B de la maternidad. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz relató la crisis emocional que sufrió luego del nacimiento de su primer hijo, Toribio, y cómo esa experiencia marcó un antes y un después en su vida.

“El puerperio, y todo lo que en aquel momento no se hablaba, no me dio miedo: me dio pánico. Por eso empecé a alzar la voz contando las partes no maravillosas de la maternidad. ¿Será por eso que me tildan de “la que se queja de todo”? ¿Porque simplemente me encargo de comunicar y mostrar las cosas que no son instagrameables ni tan bonitas de la vida? Pues háganle, que yo seguiré mostrando. Porque, de haber sabido que podía venir el torbellino, me habría sido mucho más liviano. Y si mi historia ayuda a que otras mujeres la transiten de un modo más liviano, me banco el vuelto”, agregó.

En el video, Repetto aparece con una vincha colorida y una expresión serena, pero con un mensaje potente: “Yo te cuento la vida como es para que no te sientas una loca si te pasa a vos”, dice mirando a cámara. Con esas palabras, la actriz busca acompañar a otras mujeres que atraviesan situaciones similares, lejos de las idealizaciones que suelen circular en redes.

La actriz relató su crisis emocional tras el nacimiento de su primer hijo y el impacto en su salud mental posparto

La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto ya había hablado de este tema en otras oportunidades, pero esta vez profundizó en el miedo y la ansiedad que vivió en la clínica, después de dar a luz a su hijo. “La primera vez que tuve miedo fue después de parir a Toro. En la clínica me agarró un ataque de angustia muy, muy jodido y de muchísimo miedo”, recordó.

Juana explicó que, aunque había soñado con ser madre y tuvo un parto positivo, se sintió desbordada: “Tenía el bebé que soñé toda mi vida, tuve el parto que quería tener, todo funcionaba bien. ¿Por qué me siento así?”.

Con sinceridad, reconoció que los cambios hormonales y el cansancio emocional la llevaron a un punto de angustia extrema. “Me asusté mucho de que me volviera a pasar algo parecido a lo que había sentido antes con la ansiedad. No sé si me volvió a pasar propiamente dicho o fue tal el miedo que me daba que me pase, que enloquecí”.

Repetto reconoció la importancia de buscar ayuda profesional y el apoyo familiar para superar el desborde emocional

Frente a esa situación, la actriz decidió buscar ayuda profesional y apoyarse en su entorno más cercano. “Volví a terapia y me volví a tomar riendas de mi asunto, como hago siempre que lo necesito. Enfrentar, ir, laburar y para adelante. Me ayudó mucho mi familia y mis amigos me contuvieron un montón”, reveló.

Repetto, madre de Toro y Belisario, viene hablando hace tiempo sobre la maternidad sin filtros, reivindicando la necesidad de romper con los tabúes y presiones que enfrentan las mujeres. Su testimonio se suma al de muchas otras figuras que buscan desmitificar el ideal de madre perfecta y abrir espacio al diálogo sobre la salud mental posparto.

Diferentes seguidoras comentaron el video de Juana y apoyaron su iniciativa de contar el lado menos conocido de la maternidad. “Es lo que nos pasa a casi todas, aunque algunas lo callen”, “A mi me pasó lo mismo: pánico, miedo y mucho llanto. Gracias por contar tu experiencia me sentí identificada”, “Muy valiente y generosa al compartir tu experiencia” y “Es verdad. Todo eso pasa en el puerperio y duele mucho todo, hasta ir al baño. Te entiendo, es muy dolorosa la maternidad”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.