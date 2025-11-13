Teleshow

Juana Repetto contó el lado menos glamoroso de la maternidad y relató la crisis que sufrió tras el nacimiento de su hijo

La actriz compartió en redes sociales su experiencia luego de la llegada de Toribio, buscando visibilizar los desafíos reales que enfrentan muchas mujeres durante el posparto

Guardar
Juana Repetto visibilizó el lado B de la maternidad y rompió el silencio sobre el puerperio en redes sociales (Video: Instagram)

Con total honestidad, Juana Repetto volvió a poner sobre la mesa un tema del que poco se habla: el lado B de la maternidad. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz relató la crisis emocional que sufrió luego del nacimiento de su primer hijo, Toribio, y cómo esa experiencia marcó un antes y un después en su vida.

“El puerperio, y todo lo que en aquel momento no se hablaba, no me dio miedo: me dio pánico. Por eso empecé a alzar la voz contando las partes no maravillosas de la maternidad. ¿Será por eso que me tildan de “la que se queja de todo”? ¿Porque simplemente me encargo de comunicar y mostrar las cosas que no son instagrameables ni tan bonitas de la vida? Pues háganle, que yo seguiré mostrando. Porque, de haber sabido que podía venir el torbellino, me habría sido mucho más liviano. Y si mi historia ayuda a que otras mujeres la transiten de un modo más liviano, me banco el vuelto”, agregó.

En el video, Repetto aparece con una vincha colorida y una expresión serena, pero con un mensaje potente: “Yo te cuento la vida como es para que no te sientas una loca si te pasa a vos”, dice mirando a cámara. Con esas palabras, la actriz busca acompañar a otras mujeres que atraviesan situaciones similares, lejos de las idealizaciones que suelen circular en redes.

La actriz relató su crisis
La actriz relató su crisis emocional tras el nacimiento de su primer hijo y el impacto en su salud mental posparto

La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto ya había hablado de este tema en otras oportunidades, pero esta vez profundizó en el miedo y la ansiedad que vivió en la clínica, después de dar a luz a su hijo. “La primera vez que tuve miedo fue después de parir a Toro. En la clínica me agarró un ataque de angustia muy, muy jodido y de muchísimo miedo”, recordó.

Juana explicó que, aunque había soñado con ser madre y tuvo un parto positivo, se sintió desbordada: “Tenía el bebé que soñé toda mi vida, tuve el parto que quería tener, todo funcionaba bien. ¿Por qué me siento así?”.

Con sinceridad, reconoció que los cambios hormonales y el cansancio emocional la llevaron a un punto de angustia extrema. “Me asusté mucho de que me volviera a pasar algo parecido a lo que había sentido antes con la ansiedad. No sé si me volvió a pasar propiamente dicho o fue tal el miedo que me daba que me pase, que enloquecí”.

Repetto reconoció la importancia de
Repetto reconoció la importancia de buscar ayuda profesional y el apoyo familiar para superar el desborde emocional

Frente a esa situación, la actriz decidió buscar ayuda profesional y apoyarse en su entorno más cercano. “Volví a terapia y me volví a tomar riendas de mi asunto, como hago siempre que lo necesito. Enfrentar, ir, laburar y para adelante. Me ayudó mucho mi familia y mis amigos me contuvieron un montón”, reveló.

Repetto, madre de Toro y Belisario, viene hablando hace tiempo sobre la maternidad sin filtros, reivindicando la necesidad de romper con los tabúes y presiones que enfrentan las mujeres. Su testimonio se suma al de muchas otras figuras que buscan desmitificar el ideal de madre perfecta y abrir espacio al diálogo sobre la salud mental posparto.

Diferentes seguidoras comentaron el video de Juana y apoyaron su iniciativa de contar el lado menos conocido de la maternidad. “Es lo que nos pasa a casi todas, aunque algunas lo callen”, “A mi me pasó lo mismo: pánico, miedo y mucho llanto. Gracias por contar tu experiencia me sentí identificada”, “Muy valiente y generosa al compartir tu experiencia” y “Es verdad. Todo eso pasa en el puerperio y duele mucho todo, hasta ir al baño. Te entiendo, es muy dolorosa la maternidad”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Temas Relacionados

Juana RepettoToribioMaternidad

Últimas Noticias

El pase de factura de Wanda Nara a Maxi López por lo que encontró en el auto que le prestó: “Rarísimo”

Durante una charla en el reality, la conductora lanzó una frase irónica dirigida a su exesposo, generando risas y aplausos entre los participantes y el público presente en el estudio

El pase de factura de

La palabra de Mariela Sánchez tras su separación de Cristian Castro: “Él tomó una decisión”

La ruptura se confirmó poco después de que el cantante anunciara su compromiso con la cordobesa

La palabra de Mariela Sánchez

Murió Jorge Lorenzo, actor de En el barro, El marginal y Casi Ángeles

La Asociación Argentina de Actores confirmó el fallecimiento a los 67 años del intérprete que se lució en televisión, cine y teatro y se consagró en la serie carcelaria

Murió Jorge Lorenzo, actor de

El futbolista por el que la China Suárez y La Joaqui se habrían peleado: “La obsesión por los ex de las amigas”

Yanina Latorre en SQP afirmó que la actriz y la cantante se habrían peleado por un jugador que terminó con su amistad

El futbolista por el que

La dedicatoria de Minerva Casero a su papá, Alfredo, por su cumpleaños: “Día internacional del gordo loco”

La joven compartió imágenes y mensajes llenos de humor y nostalgia para felicitar al reconocido humorista, mostrando la cercanía y el cariño que los une en una fecha especial

La dedicatoria de Minerva Casero
DEPORTES
Videos y fotos de las

Videos y fotos de las extravagantes vacaciones de Paul Aron en Brasil: recorrió una favela en moto y jugó con monos

La crítica del DT de Italia a Sudamérica por los cupos al Mundial en medio de la crisis que puede condenarlo al Repechaje

La fuerte decisión de Leandro Brey por la falta de minutos en Boca Juniors

El detrás de escena de la crisis de Oscar Piastri con McLaren en la F1: una “injusticia” y “cosas extrañas”

“No puede correr”, la áspera crítica de un directivo del Galatasaray a Icardi y el gigante de Europa que lo sigue de cerca

TELESHOW
El pase de factura de

El pase de factura de Wanda Nara a Maxi López por lo que encontró en el auto que le prestó: “Rarísimo”

La palabra de Mariela Sánchez tras su separación de Cristian Castro: “Él tomó una decisión”

Murió Jorge Lorenzo, actor de En el barro, El marginal y Casi Ángeles

El futbolista por el que la China Suárez y La Joaqui se habrían peleado: “La obsesión por los ex de las amigas”

La dedicatoria de Minerva Casero a su papá, Alfredo, por su cumpleaños: “Día internacional del gordo loco”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos impuso sanciones contra

Estados Unidos impuso sanciones contra una red global vinculada al programa de misiles y drones de Irán

El hallazgo de una serpiente fósil desconocida en Inglaterra podría reescribir la evolución de los reptiles

Finlandia acusó a China de ser el principal sostén de la maquinaria bélica rusa y alertó sobre el riesgo inminente para Europa

Elecciones en Irak: la coalición del primer ministro Mohamed Shia al Sudani lidera el conteo pero tendrá que negociar alianzas

Black River se convirtió en una ciudad fantasma tras el paso del huracán de categoría 5 por Jamaica