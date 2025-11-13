Entre bikinis y playa, las vacaciones de soltera de Laurita Fernández con amigas en Río de Janeiro

A casi cinco meses de haber terminado su relación con Claudio Peluca Brusca, Laurita Fernández decidió hacer un alto en la vorágine mediática y los rumores sobre su vida sentimental para enfocarse en el disfrute, la amistad y el bienestar personal. Y su fórmula para desconectar fue tan simple como imbatible: valijas, pasaporte, amigas del alma y las playas mágicas de Río de Janeiro como telón de fondo. En pleno inicio de la temporada alta de verano en Brasil, la conductora eligió dejar todo atrás y entregarse al placer de unas vacaciones de soltera, lejos de cualquier escándalo de la farándula.
Fiel a su estilo, Laurita compartió cada momento con sus seguidores. A través de sus historias de Instagram, abrió el viaje con un clip que la mostraba divertida en el aeropuerto junto a sus amigas. “Cuando se juntan”, escribió, marcando el espíritu de la travesía. A medida que el grupo iba tomando asiento en la sala de embarque, aparecían lemas que guiaron esta escapada: “Para eso trabajo”, “la vida es hoy” y “me lo merezco”. Se percibía la necesidad compartida de hacer una pausa, celebrar el presente y fortalecer los lazos que la sostienen fuera del mundo del espectáculo y el trabajo.
Una vez instalada en Río, Laurita no tardó en subir las primeras postales de puro disfrute al ritmo de la samba, dejando claro que el viaje era sin culpas y con toda la alegría a flor de piel. Las primeras imágenes la mostraban en diferentes escenarios vibrantes: caminando a orillas del mar, recostada en reposeras amarillas bajo una sombrilla, posando despreocupada en la arena y transmitiendo a sus seguidores el clima relajado de cada jornada. El cielo despejado y el sol brasileño acompañaron los días de descanso, enmarcando ese receso ideal tras meses de exposición constante y trabajo en la pantalla chica.
El recorrido incluyó clásicos imperdibles de la gastronomía local. En las mañanas, Laurita y sus amigas disfrutaron desayunos plenos de frutas frescas, jugos naturales, mariscos y croquetas servidos en coloridas bandejas. Pero los flashes se los llevó sin dudas un momento viral: en una postal descontracturada, la conductora se mostró sentada bajo una sombrilla en la playa, luciendo un bikini blanco y un sombrero de ala ancha tejido, riendo a carcajadas mientras sostenía un trago en la mano. El instante fue replicado en cientos de cuentas con mensajes celebrando la naturalidad y la belleza de la conductora, que se animó a vivir a pleno la “actitud soltera”.
El efecto contagio fue inmediato. Los posteos de Laurita se llenaron de comentarios de cariño y aliento. “Estás divina”, “Súper merecidas las vacaciones”, “No podés ser tan hermosa”, “Sos un fuego”, “Veo una hermosa sirenita”, fueron apenas algunas de las frases que destacaron la complicidad, admiración y sororidad entre seguidoras y amigas virtuales.
A lo largo de su estadía, la conductora derrochó estilo cambiando outfits de playa: alternó bikinis de distintos colores, vestidos livianos, pareos y accesorios perfectos para aprovechar el clima cálido de la ciudad carioca. Ya sea de espaldas en la terraza del hotel, admirando la postal del mar y los morros, o en ambientes amplios y luminosos rodeada de sus amigas.
Las vacaciones de Laurita en Brasil son la muestra de una mujer que se reinventa, apuesta a la autenticidad y se prioriza en cada elección. Entre amigas, risas, descanso y climas tropicales, la conductora celebra su nueva etapa lejos de polémicas y titulares, invitando a sus seguidores a vivir como ella: cada día, como si fuera el mejor del verano.