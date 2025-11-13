Teleshow

Entre bikinis y playa, las vacaciones de soltera de Laurita Fernández con amigas en Río de Janeiro

A casi cinco meses de su separación de Claudio Peluca Brusca, la conductora compartió cada detalle de sus días de relax, desde el desayuno tropical hasta los atardeceres en la ciudad carioca

Desde el aeropuerto, Laurita Fernández y sus amigas protagonizaron un divertido video previo a embarcarse a un viaje a Río de Janeiro, Brasil (Instagram)

A casi cinco meses de haber terminado su relación con Claudio Peluca Brusca, Laurita Fernández decidió hacer un alto en la vorágine mediática y los rumores sobre su vida sentimental para enfocarse en el disfrute, la amistad y el bienestar personal. Y su fórmula para desconectar fue tan simple como imbatible: valijas, pasaporte, amigas del alma y las playas mágicas de Río de Janeiro como telón de fondo. En pleno inicio de la temporada alta de verano en Brasil, la conductora eligió dejar todo atrás y entregarse al placer de unas vacaciones de soltera, lejos de cualquier escándalo de la farándula.

Fiel a su estilo, Laurita compartió cada momento con sus seguidores. A través de sus historias de Instagram, abrió el viaje con un clip que la mostraba divertida en el aeropuerto junto a sus amigas. “Cuando se juntan”, escribió, marcando el espíritu de la travesía. A medida que el grupo iba tomando asiento en la sala de embarque, aparecían lemas que guiaron esta escapada: “Para eso trabajo”, “la vida es hoy” y “me lo merezco”. Se percibía la necesidad compartida de hacer una pausa, celebrar el presente y fortalecer los lazos que la sostienen fuera del mundo del espectáculo y el trabajo.

Laurita Fernández disfruta del sol
Laurita Fernández disfruta del sol en una playa de Río de Janeiro durante su viaje reciente de soltera
En medio de sus días
En medio de sus días a puro sol, comida y playa, Laurita compartió los mejores momentos de sus días

Una vez instalada en Río, Laurita no tardó en subir las primeras postales de puro disfrute al ritmo de la samba, dejando claro que el viaje era sin culpas y con toda la alegría a flor de piel. Las primeras imágenes la mostraban en diferentes escenarios vibrantes: caminando a orillas del mar, recostada en reposeras amarillas bajo una sombrilla, posando despreocupada en la arena y transmitiendo a sus seguidores el clima relajado de cada jornada. El cielo despejado y el sol brasileño acompañaron los días de descanso, enmarcando ese receso ideal tras meses de exposición constante y trabajo en la pantalla chica.

El recorrido incluyó clásicos imperdibles de la gastronomía local. En las mañanas, Laurita y sus amigas disfrutaron desayunos plenos de frutas frescas, jugos naturales, mariscos y croquetas servidos en coloridas bandejas. Pero los flashes se los llevó sin dudas un momento viral: en una postal descontracturada, la conductora se mostró sentada bajo una sombrilla en la playa, luciendo un bikini blanco y un sombrero de ala ancha tejido, riendo a carcajadas mientras sostenía un trago en la mano. El instante fue replicado en cientos de cuentas con mensajes celebrando la naturalidad y la belleza de la conductora, que se animó a vivir a pleno la “actitud soltera”.

Durante su paso por la
Durante su paso por la playa, Laurita se mostró divertida y sonriente
Algunos de los momentos destacados
Algunos de los momentos destacados de la conductora a poco tiempo de instalarse en Brasil

El efecto contagio fue inmediato. Los posteos de Laurita se llenaron de comentarios de cariño y aliento. “Estás divina”, “Súper merecidas las vacaciones”, “No podés ser tan hermosa”, “Sos un fuego”, “Veo una hermosa sirenita”, fueron apenas algunas de las frases que destacaron la complicidad, admiración y sororidad entre seguidoras y amigas virtuales.

A lo largo de su estadía, la conductora derrochó estilo cambiando outfits de playa: alternó bikinis de distintos colores, vestidos livianos, pareos y accesorios perfectos para aprovechar el clima cálido de la ciudad carioca. Ya sea de espaldas en la terraza del hotel, admirando la postal del mar y los morros, o en ambientes amplios y luminosos rodeada de sus amigas.

Los cambios de look también
Los cambios de look también formaron parte del álbum de fotos de Laurita
Sin omitir ningún detalle, Laurita
Sin omitir ningún detalle, Laurita mostró desde sus momentos gastronómicos hasta sus actividades al aire libre (Instagram)

Las vacaciones de Laurita en Brasil son la muestra de una mujer que se reinventa, apuesta a la autenticidad y se prioriza en cada elección. Entre amigas, risas, descanso y climas tropicales, la conductora celebra su nueva etapa lejos de polémicas y titulares, invitando a sus seguidores a vivir como ella: cada día, como si fuera el mejor del verano.

