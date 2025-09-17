Quién es el deportista con el que vinculan a Laurita Fernández luego de su separación de Peluca Brusca

Juan Etchegoyen dio detalles del nuevo affaire de Laurita Fernández (Infobae en Vivo)

El rumor estalló cuando menos se lo esperaba. Laurita Fernández, separada de Peluca Brusca desde hace meses, atraviesa una etapa de soltería sin ataduras, y en ese clima irrumpe un nuevo nombre en escena. El escenario: la mañana de Infobae en vivo. El protagonista inesperado: Juan Etchegoyen, quien, casi al cierre del programa, soltó una bomba que dejó a todos sin aliento. ¿Quién es ese hombre del que nadie había hablado? ¿Por qué esta noticia sacudió el piso de la farándula?

Desde el inicio, Etchegoyen dejó en claro que aquello no era un simple chisme liviano. Su tono denotaba la tensión entre el deber de informar y la delicadeza de no agriar el presente de Laurita Fernández. “Escúchenme una cosa, yo no quiero quedar antipático ni bajarle los chongueos a Laurita Fernández, pero la realidad es que llega información”. El periodista no tardó en recordar ese primer rumor que ya flotaba en los pasillos: el de Lolo Martínez, surfer y rugbier, vinculado sentimentalmente con Laurita. Pero algo nuevo —y quizás más jugoso— había llegado a sus oídos.

Con la ironía de quien conoce bien el juego mediático, Etchegoyen lo dijo sin tapujos: “¿Vieron que Scaloni tiene la lista de convocados? Bueno, ya tengo la lista de chongos de Laurita Fernández, que no solo tiene a Lolo Martínez, sino que también suma a Nicolás Lazo, el muchacho, jugador de vóley”. De golpe, el micromundo del espectáculo se sacudió.

Nicolás Lazo, el nombrado como nuevo amorío de Laurita Fernánez (Instagram)

¿Quién es Nicolás Lazo? Según la información de Etchegoyen, se trata de un voleivolista que milita en el Club Ciudad de Buenos Aires. El periodista fue a la fuente directa: habló con él. “Me dice que no la conoce, pero la fue a ver dos veces al teatro”. ¿Pueden dos funciones dar pie a un rumor tan resonante? Etchegoyen añade una pieza clave: “Me cuentan de un vínculo establecido, de varias cosas, encuentros en departamentos...”. La farándula rápidamente sumó un nuevo nombre a su linaje de figuras desveladas.

Así, entre listas de convocados y encuentros teatrales, Nicolás Lazo fue presentado en sociedad por el periodismo de espectáculos. “Le damos la bienvenida al mundo de la farándula a Nicolás, jugador de vóley en el Club Ciudad de Buenos Aires”, concluyó Etchegoyen, al dejar latente la pregunta: ¿qué hay de cierto tras bambalinas? ¿Es la amistad, la admiración, o acaso algo más lo que une a Laurita Fernández y Nicolás Lazo?

En un circuito donde los datos se mezclan con rumores y lo privado con lo público, un reducido grupo sabe cuál es la verdad detrás de las versiones. Por ahora, solo queda escuchar al periodista y anotar el nuevo nombre.

“Marilyn de Mataderos”, destacó Laurita Fernández sobre la imagen

Mientras tanto, ella transita uno de los momentos más vibrantes de su carrera, Deslumbra tanto sobre el escenario como en la pantalla chica, al desplegar una energía y un brillo que la consolidan como una de las figuras más queridas del espectáculo argentino. El éxito arrollador de su protagónico en La cena de los tontos se suma a sus múltiples compromisos televisivos y a una decisión personal que generó conversación: la reciente criogenización de sus óvulos. En medio de esa rutina cargada de desafíos y proyectos, nunca deja de sorprender a su público.

Los últimos días, Laurita compartió en redes sociales una producción fotográfica que no pasó inadvertida. “Marilyn de Mataderos”, escribió junto a una selección de imágenes donde su look, la puesta y hasta la actitud remiten de inmediato a una de las glorias del cine de Hollywood. La referencia no es casual: en la sesión, se la ve con un vestido corto blanco tipo corset, de diseño ajustado y escote corazón, con detalles de encaje delicado que realzan la parte superior sin exceso. La falda, de silueta evasé con leves pliegues, suma dinamismo y un aire juvenil que ensambla perfectamente con el espíritu fresco de la artista.