Elba Marcovecchio habló del encuentro de Mauro Icardi con sus hijas: “Querían estar con el papá”

Elba Marcovecchio habló del encuentro de Mauro Icardi con sus hijas (Video: Bondi Live- Ángel responde)

Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi, brindó detalles del esperado reencuentro entre el futbolista del Galatasaray y sus dos hijas menores, fruto de su relación con Wanda Nara, en diálogo con Ángel de Brito en Ángel Responde (Bondi Live). El encuentro, que se concretó luego de cinco meses sin verse, requirió una compleja logística para sortear las barreras que imponían tanto el club como las distancias internacionales.

“El encuentro fue hermoso”, resumió Marcovecchio, remarcando que no se trató solo de una cuestión de voluntad, sino que hubo un trabajo intenso detrás para obtener las autorizaciones deportivas necesarias. “Conseguir las autorizaciones del club no fue sencillo. Mauro estuvo lesionado, estuvo fuera del equipo mucho tiempo. Para un club, el futbolista es un activo, así que no es tan sencillo”, aclaró, destacando la importancia personal que tenía para Icardi volver a reunirse con sus hijas aunque fuera por un tiempo acotado.

La abogada detalló que el acuerdo contempló una estadía breve pero ininterrumpida. “Se pactó que la semana que Mauro pudiera venir acá a Argentina iba a estar con las nenas y en el lugar donde iba a estar, que ya lo saben. Se le permitió estar varios días de corrido, no solo una visita esporádica”, explicó, celebrando que la dinámica se haya dado “sanamente”, sin conflictos ni forcejeos legales de último minuto.

Mauro Icardi se retiró de la institución educativa donde asisten sus hijas luego de casi cinco meses sin verlas (DDM – América)

Respecto a la rutina durante el reencuentro y ante la consulta sobre por qué las niñas no asistieron a clases durante esos días, Marcovecchio restó gravedad a la decisión: “Las nenas, obviamente, también querían estar con el papá. Y que dos días, que fue ayer y hoy, realmente, no fueran al colegio, convengamos que tampoco era muy grave”.

En síntesis, el regreso de Mauro Icardi al país, después de meses de distancia y bajo condiciones excepcionales, significó un alivio y una alegría para el futbolista y su círculo íntimo, logrando que el reencuentro con sus hijas se produjera en un entorno de disfrute, contención y deseo genuino de recuperar el tiempo perdido.

Pasadas las 14hs del martes, el mundo del espectáculo argentino se mantuvo en vilo por el esperado reencuentro entre Mauro Icardi y sus dos hijas, a quienes no veía desde hacía casi cinco meses debido a sus compromisos futbolísticos en Turquía. El regreso del delantero se produjo en un contexto mediático cargado de especulaciones y tensión judicial, ya que mantiene un enfrentamiento abierto con Wanda Nara, madre de las niñas y conductora de MasterChef Celebrity. En esta ocasión, Icardi aterrizó en Buenos Aires acompañado por su actual pareja, la China Suárez, y los hijos pequeños de la actriz, lo que sumó aún más miradas sobre el operativo familiar.

La palabra de Elba Marcovecchio luego de que Mauro Icardi retirara a sus hijas del colegio (Video: América TV-Intrusos)

El punto culminante de la jornada llegó en las afueras del colegio al que asisten las hijas de Icardi y Nara, en Vicente López. Las cámaras de Intrusos (América) retrataron el instante preciso en que un auto negro con vidrios polarizados se detuvo frente a una de las entradas del establecimiento. El panelista Alejandro Guatti, presente en el lugar, confirmó que dentro del vehículo viajaban Icardi y su abogada de confianza, Elba Marcovecchio, quien ocupaba el asiento del acompañante. Tras permanecer unos minutos en el establecimiento y conversar con las autoridades escolares, Icardi concretó el reencuentro en un ambiente de cautela, saliendo nuevamente en el mismo vehículo junto a sus hijas.

Al ser abordada por la prensa, Marcovecchio celebró el desenlace emotivo: “Fue hermoso. Era importante que salgan tranquilos porque era un encuentro muy esperado. No puedo contar demasiado la intimidad, pero fue hermoso. Lo voy a decir porque lo vemos desde el primer día: Mauro es un padre impecable”.

Consultada por la situación de la cuota alimentaria que Wanda Nara viene reclamando desde hace más de un año, la letrada optó por correr el tema del eje mediático: “Este no es momento, después hablaremos de la cuota de alimentos. Este es un momento muy importante”. Ante la insistencia de los periodistas, añadió: “No quiero ser irrespetuosa con ustedes, pero este fue un momento que estamos trabajando hace mucho”.

A pesar de que evitó referirse a la presencia de la China Suárez, Marcovecchio volvió a remarcar el trasfondo legal que atraviesa la relación entre Icardi y Nara. “Está todo en orden. En lo que respecta al tema de alimentos está totalmente garantizado. Está en trámite”, aclaró mientras intentaba dejar la zona. En cuanto a las acusaciones sobre supuestos manejos indebidos de fondos de su cliente, desdramatizó: “Si tuviera que accionar por cada barbaridad que se dice… Las coleccionaría”.