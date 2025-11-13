Teleshow

Elba Marcovecchio habló del encuentro de Mauro Icardi con sus hijas: “Querían estar con el papá”

La abogada estuvo en el programa de streaming de Ángel de Brito y contó como se dio el esperado reencuentro familiar

Guardar
Elba Marcovecchio habló del encuentro de Mauro Icardi con sus hijas (Video: Bondi Live- Ángel responde)

Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi, brindó detalles del esperado reencuentro entre el futbolista del Galatasaray y sus dos hijas menores, fruto de su relación con Wanda Nara, en diálogo con Ángel de Brito en Ángel Responde (Bondi Live). El encuentro, que se concretó luego de cinco meses sin verse, requirió una compleja logística para sortear las barreras que imponían tanto el club como las distancias internacionales.

El encuentro fue hermoso”, resumió Marcovecchio, remarcando que no se trató solo de una cuestión de voluntad, sino que hubo un trabajo intenso detrás para obtener las autorizaciones deportivas necesarias. “Conseguir las autorizaciones del club no fue sencillo. Mauro estuvo lesionado, estuvo fuera del equipo mucho tiempo. Para un club, el futbolista es un activo, así que no es tan sencillo”, aclaró, destacando la importancia personal que tenía para Icardi volver a reunirse con sus hijas aunque fuera por un tiempo acotado.

La abogada detalló que el acuerdo contempló una estadía breve pero ininterrumpida. “Se pactó que la semana que Mauro pudiera venir acá a Argentina iba a estar con las nenas y en el lugar donde iba a estar, que ya lo saben. Se le permitió estar varios días de corrido, no solo una visita esporádica”, explicó, celebrando que la dinámica se haya dado “sanamente”, sin conflictos ni forcejeos legales de último minuto.

Mauro Icardi se retiró de la institución educativa donde asisten sus hijas luego de casi cinco meses sin verlas (DDM – América)

Respecto a la rutina durante el reencuentro y ante la consulta sobre por qué las niñas no asistieron a clases durante esos días, Marcovecchio restó gravedad a la decisión: “Las nenas, obviamente, también querían estar con el papá. Y que dos días, que fue ayer y hoy, realmente, no fueran al colegio, convengamos que tampoco era muy grave”.

En síntesis, el regreso de Mauro Icardi al país, después de meses de distancia y bajo condiciones excepcionales, significó un alivio y una alegría para el futbolista y su círculo íntimo, logrando que el reencuentro con sus hijas se produjera en un entorno de disfrute, contención y deseo genuino de recuperar el tiempo perdido.

Pasadas las 14hs del martes, el mundo del espectáculo argentino se mantuvo en vilo por el esperado reencuentro entre Mauro Icardi y sus dos hijas, a quienes no veía desde hacía casi cinco meses debido a sus compromisos futbolísticos en Turquía. El regreso del delantero se produjo en un contexto mediático cargado de especulaciones y tensión judicial, ya que mantiene un enfrentamiento abierto con Wanda Nara, madre de las niñas y conductora de MasterChef Celebrity. En esta ocasión, Icardi aterrizó en Buenos Aires acompañado por su actual pareja, la China Suárez, y los hijos pequeños de la actriz, lo que sumó aún más miradas sobre el operativo familiar.

La palabra de Elba Marcovecchio luego de que Mauro Icardi retirara a sus hijas del colegio (Video: América TV-Intrusos)

El punto culminante de la jornada llegó en las afueras del colegio al que asisten las hijas de Icardi y Nara, en Vicente López. Las cámaras de Intrusos (América) retrataron el instante preciso en que un auto negro con vidrios polarizados se detuvo frente a una de las entradas del establecimiento. El panelista Alejandro Guatti, presente en el lugar, confirmó que dentro del vehículo viajaban Icardi y su abogada de confianza, Elba Marcovecchio, quien ocupaba el asiento del acompañante. Tras permanecer unos minutos en el establecimiento y conversar con las autoridades escolares, Icardi concretó el reencuentro en un ambiente de cautela, saliendo nuevamente en el mismo vehículo junto a sus hijas.

Al ser abordada por la prensa, Marcovecchio celebró el desenlace emotivo: “Fue hermoso. Era importante que salgan tranquilos porque era un encuentro muy esperado. No puedo contar demasiado la intimidad, pero fue hermoso. Lo voy a decir porque lo vemos desde el primer día: Mauro es un padre impecable”.

Consultada por la situación de la cuota alimentaria que Wanda Nara viene reclamando desde hace más de un año, la letrada optó por correr el tema del eje mediático: “Este no es momento, después hablaremos de la cuota de alimentos. Este es un momento muy importante”. Ante la insistencia de los periodistas, añadió: “No quiero ser irrespetuosa con ustedes, pero este fue un momento que estamos trabajando hace mucho”.

A pesar de que evitó referirse a la presencia de la China Suárez, Marcovecchio volvió a remarcar el trasfondo legal que atraviesa la relación entre Icardi y Nara. “Está todo en orden. En lo que respecta al tema de alimentos está totalmente garantizado. Está en trámite”, aclaró mientras intentaba dejar la zona. En cuanto a las acusaciones sobre supuestos manejos indebidos de fondos de su cliente, desdramatizó: “Si tuviera que accionar por cada barbaridad que se dice… Las coleccionaría”.

Temas Relacionados

Mauro IcardiWanda NaraIsabella IcardiFrancesca IcardiElba Marcovecchio

Últimas Noticias

La reacción de la China Suárez cuando Mario Pergolini aseguró que Mauro Icardi le pedirá casamiento: “En unos meses le sale el divorcio”

La actriz confesó que, a lo largo de su vida, le habían pedido matrimonio, sin embargo, nunca llegó a formalizar dicha situación

La reacción de la China

El sorpresivo “me gusta” de Maxi López en un posteo contra la China Suárez: “¿Cómo se llama la obra?”

El exdelantero de River Plate marcó su postura en el conflicto que tiene Wanda Nara con la actriz de Casi Ángeles

El sorpresivo “me gusta” de

El peculiar look de la China Suárez en la entrevista con Moria Casán que desató comparaciones con Wanda Nara

Para el mano a mano con La One, la actriz de El Hilo Rojo eligió un conjunto oversize de color verde oliva que recordó a un estilismo viejo de la conductora de MasterChef

El peculiar look de la

Jorge Martínez sorprendió al revelar qué estrella europea fue el gran amor de su vida: “Fue una linda relación”

El actor conmovió al abrir el baúl de los recuerdos y contar la conexión que tuvo con una de las personas más especiales de su vida

Jorge Martínez sorprendió al revelar

Dónde estaban las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi mientras la China Suárez hacía las entrevistas

El delantero del Galatasaray acompañó a su pareja a los mano a mano con Mario Pergolini y Moria Casán, y eso despertó la incógnita del lugar en que se encontraban las menores, por estos días a su cargo

Dónde estaban las hijas de
DEPORTES
Ilusión en marcha: la selección

Ilusión en marcha: la selección argentina de tenis viajó a Bolonia para jugar el Final 8 de la Copa Davis

Comenzó la última fecha del Torneo Clausura: así están las tablas de posiciones y los cruces de octavos de final

Lanús venció 3-1 a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura y llega afilado a la final de la Copa Sudamericana

Tino, el perro de Solana Sierra, debutó con victoria en la Billie Jean King Cup: “Cada vez que me viene a ver, gano”

El campeón del fútbol argentino que dio una profunda reflexión sobre la salud mental: “La pasé mal, me sentía solo”

TELESHOW
La reacción de la China

La reacción de la China Suárez cuando Mario Pergolini aseguró que Mauro Icardi le pedirá casamiento: “En unos meses le sale el divorcio”

El sorpresivo “me gusta” de Maxi López en un posteo contra la China Suárez: “¿Cómo se llama la obra?”

El peculiar look de la China Suárez en la entrevista con Moria Casán que desató comparaciones con Wanda Nara

Jorge Martínez sorprendió al revelar qué estrella europea fue el gran amor de su vida: “Fue una linda relación”

Dónde estaban las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi mientras la China Suárez hacía las entrevistas

INFOBAE AMÉRICA

“Ego Sum Lux Mundi”: la

“Ego Sum Lux Mundi”: la mística femenina según Rosalía

Cómo son las Universidades de la Tercera Edad: ejemplos de Canadá, Bélgica y España

Trump afirmó que demandará a la BBC por hasta 5.000 millones de dólares tras la manipulación del video de su discurso

El régimen de Irán interceptó un petrolero en el estrecho de Ormuz y reavivó tensiones en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo

Trinidad y Tobago realizará nuevos ejercicios militares con Estados Unidos en plena escalada con Venezuela