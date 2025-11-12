Moria Casán contó si Susana Giménez la llevará a juicio y se emocionó al ver a Sofía Gala en su serie: “Es extraordinaria”

Moria Casán habló de la interpretación de Sofía Gala en la serie biográfica de su vida: "Es un orgullo"

El orgullo de Moria Casán se hizo evidente al ver a su hija, Sofía Gala Castiglione, interpretándola en la serie biográfica que Netflix produce sobre su vida. La emoción de la reconocida figura del espectáculo argentino se intensificó al observar las primeras imágenes de la producción y, especialmente, al presenciar una escena de gran intensidad en el set.

“Verla para mí es un orgullo. Me trasciende, está sublimado mi ADN a un nivel... El otro día la fui a ver al set y vi una escena de violencia bien brava que le tocaba hacer. La vi y estuvo extraordinaria. Después, cuando me vino a saludar y me abrazó, yo dije: ‘Ay, Dios mío, estoy abrazando mi juventud’”, relató la diva, sensibilizada, en La mañana con Moria, el programa que acaba de estrenar en Eltrece. La artista destacó la fuerza de ese momento y la conmoción que le produjo ver a su hija en un rol tan personal.

Las primeras imágenes de Sofia Gala como Moria (Cr. Alina Schwartz / Netflix ©️2025)

Sofia Gala en un auténtico look Moria Casán (Cr. Alina Schwartz / Netflix ©️2025)

La serie, actualmente en proceso de grabación en locaciones de San Isidro y en sets de exteriores, representa una de las grandes apuestas de Netflix en el país. La dirección y el guión están a cargo de Javier Van de Couter, mientras que la producción ejecutiva corresponde a Armando Bo. El elenco reúne a tres actrices para dar vida a Moria Casán en distintas etapas: Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth. Además, la ficción cuenta con Marco Antonio Caponi en el papel de Mario Castiglione, Micaela Riera como Susana Giménez, Hernán Jiménez como Jorge Porcel y Sebastián Rosso como Alberto Olmedo, recreando así la época dorada del espectáculo argentino.

La producción no solo busca retratar la vida de Moria, sino también rendir homenaje a una era del espectáculo nacional. En diálogo con Eltrece, la artista recordó la relevancia del cuarteto que integró junto a Susana Giménez, Alberto Olmedo y Jorge Porcel, y defendió el valor del género revisteril frente a las críticas actuales. “Es un disparate grande como una catedral pensar que esas películas son cancelables. No tienen nada de violencia, tienen puro entretenimiento y las voy a defender a muerte”, afirmó. Moria Casán también desmintió los rumores sobre un supuesto conflicto con Susana Giménez por la inclusión de su figura en la serie, la versión de que le iniciaría acciones legales, y aseguró que todo se realizó de manera consensuada y en buenos términos.

Sebastián Rosso (como Alberto Olmedo), Micaela Riera (como Susana Giménez) y Hernán Jiménez (en el papel de Jorge Porcel) también son parte de la ficción (Cr. Alina Schwartz / Netflix ©️2025)

“Es una fake tan, tan, tan fake que no dan ganas ni de aclararla. Si se hace mi historia, ella tiene que aparecer. Pero obviamente, antes de que aparezca, esto está consensuado. Y Susana es una mujer de paz absoluta, de ninguna manera puso ningún reparo, al contrario, todo a favor”, afirmó. “En la serie está la señora Giménez porque forma parte de una parte de mi vida y obviamente éramos el cuarteto superestelar, que nunca habrá ninguno igual. Éramos Giménez, Olmedo, Porcel y quien les habla. Y la verdad que recrearla es hermoso”, sostuvo.

“El otro día fui a una recreación en un boliche que estaba Sofía con una escena de violencia. No lo quiero adelantar, pero una escena que era complicada. Porque vos a Sofía la ves en glam y todo es fabuloso, pero una escena complicada y después como la actúa, está metida en mi ADN total", destacó, intentando no romper el acuerdo de confidencialidad que tiene con la plataforma.

Sofia Gala como Moria, junto con Marco Antonio Caponi (encarnando a Mario Castiglione) (Cr. Alina Schwartz / Netflix ©️2025)

La difusión de las primeras imágenes oficiales de la serie, presentadas por Netflix generó una ola de expectativa y comentarios en redes sociales. El público, acostumbrado al magnetismo y la polémica que rodean a La One, recibió con entusiasmo la propuesta y la elección de Sofía Gala para el papel central. La producción, que reúne a un elenco destacado y recrea escenarios emblemáticos, promete convertirse en un éxito de la plataforma de streaming.