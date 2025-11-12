Teleshow

Moria Casán contó si Susana Giménez la llevará a juicio y se emocionó al ver a Sofía Gala en su serie: “Es extraordinaria”

La diva en La mañana con Moria, su flamante programa en Eltrece, compartió su felicidad por la composición que su hija realiza en la biopic de Netflix

Guardar
Moria Casán habló de la interpretación de Sofía Gala en la serie biográfica de su vida: "Es un orgullo"

El orgullo de Moria Casán se hizo evidente al ver a su hija, Sofía Gala Castiglione, interpretándola en la serie biográfica que Netflix produce sobre su vida. La emoción de la reconocida figura del espectáculo argentino se intensificó al observar las primeras imágenes de la producción y, especialmente, al presenciar una escena de gran intensidad en el set.

Verla para mí es un orgullo. Me trasciende, está sublimado mi ADN a un nivel... El otro día la fui a ver al set y vi una escena de violencia bien brava que le tocaba hacer. La vi y estuvo extraordinaria. Después, cuando me vino a saludar y me abrazó, yo dije: ‘Ay, Dios mío, estoy abrazando mi juventud’”, relató la diva, sensibilizada, en La mañana con Moria, el programa que acaba de estrenar en Eltrece. La artista destacó la fuerza de ese momento y la conmoción que le produjo ver a su hija en un rol tan personal.

Las primeras imágenes de Sofia
Las primeras imágenes de Sofia Gala como Moria (Cr. Alina Schwartz / Netflix ©️2025)
Sofia Gala en un auténtico
Sofia Gala en un auténtico look Moria Casán (Cr. Alina Schwartz / Netflix ©️2025)

La serie, actualmente en proceso de grabación en locaciones de San Isidro y en sets de exteriores, representa una de las grandes apuestas de Netflix en el país. La dirección y el guión están a cargo de Javier Van de Couter, mientras que la producción ejecutiva corresponde a Armando Bo. El elenco reúne a tres actrices para dar vida a Moria Casán en distintas etapas: Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth. Además, la ficción cuenta con Marco Antonio Caponi en el papel de Mario Castiglione, Micaela Riera como Susana Giménez, Hernán Jiménez como Jorge Porcel y Sebastián Rosso como Alberto Olmedo, recreando así la época dorada del espectáculo argentino.

La producción no solo busca retratar la vida de Moria, sino también rendir homenaje a una era del espectáculo nacional. En diálogo con Eltrece, la artista recordó la relevancia del cuarteto que integró junto a Susana Giménez, Alberto Olmedo y Jorge Porcel, y defendió el valor del género revisteril frente a las críticas actuales. “Es un disparate grande como una catedral pensar que esas películas son cancelables. No tienen nada de violencia, tienen puro entretenimiento y las voy a defender a muerte”, afirmó. Moria Casán también desmintió los rumores sobre un supuesto conflicto con Susana Giménez por la inclusión de su figura en la serie, la versión de que le iniciaría acciones legales, y aseguró que todo se realizó de manera consensuada y en buenos términos.

Sebastián Rosso (como Alberto Olmedo),
Sebastián Rosso (como Alberto Olmedo), Micaela Riera (como Susana Giménez) y Hernán Jiménez (en el papel de Jorge Porcel) también son parte de la ficción (Cr. Alina Schwartz / Netflix ©️2025)

“Es una fake tan, tan, tan fake que no dan ganas ni de aclararla. Si se hace mi historia, ella tiene que aparecer. Pero obviamente, antes de que aparezca, esto está consensuado. Y Susana es una mujer de paz absoluta, de ninguna manera puso ningún reparo, al contrario, todo a favor”, afirmó. “En la serie está la señora Giménez porque forma parte de una parte de mi vida y obviamente éramos el cuarteto superestelar, que nunca habrá ninguno igual. Éramos Giménez, Olmedo, Porcel y quien les habla. Y la verdad que recrearla es hermoso”, sostuvo.

“El otro día fui a una recreación en un boliche que estaba Sofía con una escena de violencia. No lo quiero adelantar, pero una escena que era complicada. Porque vos a Sofía la ves en glam y todo es fabuloso, pero una escena complicada y después como la actúa, está metida en mi ADN total", destacó, intentando no romper el acuerdo de confidencialidad que tiene con la plataforma.

Sofia Gala como Moria, junto
Sofia Gala como Moria, junto con Marco Antonio Caponi (encarnando a Mario Castiglione) (Cr. Alina Schwartz / Netflix ©️2025)

La difusión de las primeras imágenes oficiales de la serie, presentadas por Netflix generó una ola de expectativa y comentarios en redes sociales. El público, acostumbrado al magnetismo y la polémica que rodean a La One, recibió con entusiasmo la propuesta y la elección de Sofía Gala para el papel central. La producción, que reúne a un elenco destacado y recrea escenarios emblemáticos, promete convertirse en un éxito de la plataforma de streaming.

Temas Relacionados

Moria CasánSofía Gala CastiglioneSusana GiménezserieNetflixLa mañana con MoriaSofía Gala

Últimas Noticias

Flor Peña presentó a su mamá en un video bailando con Juan Otero: “Mi madre a los 82 años”

La actriz compartió un divertido video que muestra la complicidad entre su hijo y Norma Finoli, su mamá, durante sus vacaciones en el Caribe

Flor Peña presentó a su

Johnny Depp habló del recibimiento que tuvo en Argentina: “La gente me ha mantenido vivo”

La estrella de Hollywood llegó al país para presentar su segunda película como director, “Modigliani, tres días en Montparnasse”, que se estrena el jueves. Mañana, en La Plata, brindará una masterclass y será condecorado por el municipio

Johnny Depp habló del recibimiento

Premios Konex 2025: Charly García recibió el Konex de Brillante en una ceremonia que reunió a grandes figuras de la música popular

La entrega reunió a grandes figuras de todos los géneros, celebrando el talento y la diversidad de la música popular argentina en una jornada llena de homenajes, discursos emotivos y momentos inolvidables

Premios Konex 2025: Charly García

Abel Pintos, nuevo Padrino del Hospital de Niños: una voz solidaria que impulsa grandes cambios

El cantante fue distinguido junto a su manager, Marcelo González, durante un emotivo concierto a beneficio

Abel Pintos, nuevo Padrino del

El divertido ida y vuelta de Juana Repetto y su expareja, Sebastián Graviotto: “Un poco de humor”

La actriz compartió una conversación con su expareja, mostrando la buena relación que mantienen tras la separación y destacando la importancia de la empatía y la crianza compartida en su familia

El divertido ida y vuelta
DEPORTES
Argentina terminó como la mejor

Argentina terminó como la mejor selección en la fase de grupos del Mundial Sub 17 y jugará con México en 16avos: todo lo que hay que saber

Thiago Almada reveló que Riquelme lo tentó para jugar en Boca y explicó por qué no aceptó la propuesta

Ensayaron una jugada preparada, pero un malentendido los dejó en ridículo: “El tiro libre más feo”

Romario rompió con su novia 37 años menor: aseguran que fue visto con una “misteriosa rubia”

Pierre Gasly reveló detalles de la ventaja que tendrá Alpine en la temporada 2026 de F1: los problemas que sufrirán los otros equipos

TELESHOW
Johnny Depp habló del recibimiento

Johnny Depp habló del recibimiento que tuvo en Argentina: “La gente me ha mantenido vivo”

Premios Konex 2025: Charly García recibió el Konex de Brillante en una ceremonia que reunió a grandes figuras de la música popular

Abel Pintos, nuevo Padrino del Hospital de Niños: una voz solidaria que impulsa grandes cambios

El divertido ida y vuelta de Juana Repetto y su expareja, Sebastián Graviotto: “Un poco de humor”

Maxi López mostró su costado solidario: jornada de trabajo y juegos

INFOBAE AMÉRICA

Israel advirtió que Hezbollah busca

Israel advirtió que Hezbollah busca rearmarse: los terroristas apoyados por Irán volvieron a lanzar amenazas

Australia denunció nuevas infiltraciones de hackers vinculados a China en infraestructuras críticas

La ciencia detrás del hincha de fútbol: revelan cómo su cerebro reacciona ante victorias y derrotas

Entre la represión y la sucesión: Daniel Ortega cumplió 80 años delegando el poder a su esposa e hijos en Nicaragua

Ucrania imputó a siete personas por una red de sobornos que involucra a altos cargos del sector energético estatal