Locura por Johnny Depp en La Plata: de la multitud esperando por él a su distinción como Visitante Ilustre

El actor de Piratas del Caribe revolucionó la Ciudad de las diagonales con su visita, saludó desde el balcón municipal y emocionó a miles de fans que lo esperaron durante horas

Johnny Depp recibió la llave de la ciudad de La Plata en una emotiva ceremonia junto al intendente Julio Alak (Video: Redes)

La ciudad de La Plata vivió una jornada de euforia, flashes y emoción. Johnny Depp fue distinguido como Visitante Ilustre y recibió la llave de la ciudad en una ceremonia que transformó el Palacio Municipal en un escenario digno de una premier internacional.

El protagonista de Piratas del Caribe, El Joven Manos de Tijera y Sweeney Todd arribó a La Plata en helicóptero, causando un verdadero caos de fanáticos. Desde temprano, miles de personas se congregaron en las inmediaciones de Plaza Moreno, con carteles, banderas y dibujos, ansiosos por verlo asomarse al balcón del Palacio Municipal. Algunos esperaron desde la mañana con la esperanza de obtener una selfie, un saludo o, simplemente, un vistazo fugaz.

Miles de fanáticos colmaron Plaza
Miles de fanáticos colmaron Plaza Moreno para ver a Johnny Depp durante su visita como Visitante Ilustre (Crédito: Municipalidad de La Plata)
El actor de Piratas del Caribe agradeció la calidez del público platense y destacó el valor cultural de la ciudad

La espera tuvo su recompensa. Pasadas las 17, el artista apareció acompañado por el intendente Julio Alak, levantó la mano para saludar y desató una ovación que sacudió el centro platense. “Gracias por esta cálida bienvenida a este increíble lugar. Mi español suele ser bueno, pero hoy se me olvidó por los nervios”, dijo entre risas, visiblemente conmovido. Luego agregó: “Es un privilegio y un honor ser recibido de esta manera. Este lugar tiene una cultura muy valiosa y me honra que me hayan dado la llave de la ciudad”.

Durante la ceremonia en el Salón Dorado, Alak destacó el valor cultural que representa la presencia del artista: “La visita de un artista internacional no solo nos honra, nos inspira y emociona. La Plata nació de un acto cultural, como un libro de Julio Verne, y hoy volvemos a celebrarlo con un creador que dejó huella en la historia del cine mundial”.

La llegada de Johnny Depp
La llegada de Johnny Depp en helicóptero generó euforia y un despliegue de seguridad en el centro de La Plata (Crédito: Municipalidad de La Plata)
El Salón Dorado del Palacio Municipal fue escenario de la distinción a Johnny Depp y su emotivo discurso de agradecimiento

Depp, vestido con su característico estilo bohemio —campera de cuero, camisa a cuadros, bufanda lila, jeans rotos y sombrero marrón—, agradeció con humildad el gesto. “Me he sentido muy bienvenido en esta ciudad increíble”, expresó. “El lugar y la cultura de esta ciudad son una mina de oro. Es un honor vivir esta experiencia”. El artista, además, dedicó un momento a agradecer a Jorge Rodríguez, su amigo y productor argentino, a quien definió como “mi hermano, el responsable de que esta primera visita sea tan especial”.

Las imágenes del acto lo muestran sonriente, recibiendo la distinción enmarcada y la llave dorada, para luego fundirse en un abrazo con el intendente. Afuera, los aplausos se multiplicaban al ritmo de los gritos de los fans que coreaban su nombre.

Familias, estudiantes y admiradores se caracterizaron como Jack Sparrow para homenajear a Johnny Depp en La Plata

El furor fue tal que las calles adyacentes quedaron colmadas de familias, estudiantes y admiradores que agitaban banderas y sostenían retratos del actor. Algunos incluso se caracterizaron como el Capitán Jack Sparrow, su papel más emblemático. Desde el balcón, Depp se tomó unos segundos para saludar a la multitud y lanzó unas palabras en inglés mezcladas con español: “Lo siento, I don’t speak Spanish. Son increíbles. Estoy en shock, pero aprecio mucho su amor y apoyo. Los bendigo a todos, me salvaron la vida”. La respuesta fue inmediata: los fans estallaron en gritos, cantos y lágrimas. Muchos filmaban con sus celulares ese instante histórico, mientras el actor se retiraba sonriendo y agitando su sombrero.

Luego del reconocimiento, Depp se dirigió al Teatro Municipal Coliseo Podestá, donde lo esperaban una alfombra roja y una masterclass junto al actor italiano Riccardo Scamarcio, protagonista de su nueva película Modigliani: tres días en Montparnasse. La actividad combinó conversación y cine, con la conducción de Verónica Lozano y Alejo García Pintos, que moderaron un intercambio sobre arte, inspiración y los desafíos de dirigir una historia basada en hechos reales. Para quienes no pudieron ingresar al teatro, el municipio dispuso pantallas gigantes en las afueras, permitiendo que el público disfrutara de la proyección al aire libre.

