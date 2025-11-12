Teleshow

El conmovedor mensaje de Gianinna Maradona luego de declarar en el jury contra la jueza Makintach: “Con el corazón en la mano”

La hija menor de Diego se presentó en los tribunales el miércoles por la mañana. Antes y después de asistir dejó un claro posteo en sus redes sociales

Gianinna Maradona se expresó acerca del jury en contra de Julieta Makintach, una de las juezas del caso por la muerte del Diego (REUTERS/Francisco Loureiro)

Gianinna Maradona volvió a ser noticia al exponer públicamente el dolor, la indignación y la lucha que atraviesa su familia en busca de justicia por la muerte de Diego Armando Maradona. En el marco del jury a la jueza Julieta Makintach, acusada por las irregularidades cometidas en el juicio nulo por la muerte del astro, la hija menor de Diego compartió su sentir en redes sociales antes de declarar en esta nueva causa, dejando en claro el peso de cargar con la exposición mediática, las frustraciones judiciales y la necesidad de una respuesta reparadora.

Y ahora voy y yo en mi alma camino a revolver mierda, a que el corazón se vuelva a estrujar, pero por vos al fin del mundo… La verdad es la verdad, ayer, hoy y siempre. Con los dos huevos con los que no nací, pero que tengo porque soy tu hija. Caiga quien caiga, me da igual”, escribió. A través de sus palabras, Gianinna dejó ver el sacrificio que implica remover recuerdos dolorosos y exponerse otra vez en la búsqueda de respuestas, reforzando que la lucha está motivada por el amor incondicional a su padre y por la necesidad urgente de encontrar la verdad, sin importar las consecuencias o a quién pueda incomodar el reclamo.

El texto hace explícito el peso de llevar adelante esa batalla junto a su hermana Dalma. La publicación funcionó, además, como anticipo del tono y la intensidad que tendría su testimonio ante el tribunal: la de una hija golpeada por la exposición y la decepción, pero dispuesta a no dejar pasar ningún agravio y a exigir respuestas, con las convicciones y el temple que forjó el apellido Maradona y que hoy le toca sostener frente a la mirada pública y judicial.

El mensaje la hija menor de Diego antes de presentarse a declarar

Cinco horas después llegó una segunda historia, más extensa y contando como vivió su declaración. “Fue más difícil de lo que pensaba, entrar a una sala para ser testigo de un juicio político a la jueza por el juicio de la muerte de mi papá, no me lo hubiese imaginado en mi dia”, comenzó el mensaje que posteó en sus historias, con la misma modalidad que el primero.

Parece una película de suspenso, pero es de terror. Una sala con gente desconocida que te mira fijamente y solo te quiere escuchar a vos, y tu voz está entrecortada y no podes seguir hablando sin llorar, pedís disculpas y seguís porque necesitas ayudarlos a que lleguen a la verdad”, contó con el corazón abierto acerca de lo que vivió dentro del recinto.

Y siguió con el mismo tono: “Volví a hablar con el corazón en la mano y con mi verdad, que va a ser la misma mañana, pasado y siempre. Gracias Fer por acompañarme y contenerme. Gracias Fabi también. Gracias a todos los que estuvieron ahí para mí cuando salí y no me sentía tan bien porque la bronca, la tristeza y la impotencia te atraviesan”.

Gianinna contó como se sintió al tener que declarar (Instagram)

El tiempo pasa y el apoyo a Diego en ningún momento claudica, por lo que al abandonar el Tribunal se encontró con el apoyo de la gente: “Un gracias (así gritándolo) a vos señora de blanco, que no me sé tu nombre, pero viniste atrás mío y cuando me largué a llorar me abrazaste y me contuviste con palabras hermosas y tu respiración que me salvó para pdoer respirar yo mejor. Gracias infinitas. Gracias a vos también que me diste un sticker de mi papá y mi hermana, gracias a vos por el café, gracias a todos lo que tuve el placer de cruzarme hoy y me miraron con amor en un día nuevamente difícil”.

Quiero volver a creer en la justicia Argentina y que todos paguen por el daño que te hicieron y siguen haciendo. Vas a tener la justicia que te mereces papá, te lo prometo", fue la promesa que le hizo al cielo. Para cerrar, escribió: “Volver a La Plta y pasar por tu casa porque solo quería estar en tus brazos también. Gracias mamita, sos espectacularmente incondicional. Te amo”.

