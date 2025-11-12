Teleshow

Cuánto cuestan las prendas que Antonela Roccuzzo puso en venta de su propio guardarropas con fines solidarios

La esposa de Lionel Messi aprovechó la tendencia de la moda circular para ayudar a la educación con lo recaudado por la selección exclusiva de su ropa

Guardar
El gesto solidario de Antonela Roccuzzo

La moda de lujo y la solidaridad convergieron en la última iniciativa de Antonela Roccuzzo, quien puso a la venta una selección de prendas y accesorios exclusivos de su vestidor personal. Esta propuesta, alineada con la tendencia de la moda circular, permite a los seguidores del estilismo adquirir piezas inéditas y, al mismo tiempo, colaborar con una causa social. Los fondos recaudados se destinarán a la organización Estudiar es Mejor, dedicada a promover la educación accesible para la infancia.

La acción de la esposa de Lionel Messi invita a un consumo más responsable, donde cada prenda representa tanto un fragmento de su estilo personal como un aporte concreto a la educación de niños y niñas. “Por primera vez comparto mi armario en una venta exclusiva... Cada prenda guarda un recuerdo, y ahora también un nuevo propósito: apoyar a @estudiaresmejor y su trabajo por una educación accesible para más niños”, expresó la modelo al contar la iniciativa en sus redes sociales, donde mostró algunos de los looks elegidos para la venta y se animó a participar en la campaña modelando para la cámara.

El inventario disponible abarca una amplia gama de productos, desde calzado y bolsos hasta vestidos, pantalones, camisetas y accesorios de diseño. Las piezas provienen de los guardarropas de Antonela en Barcelona y Miami, lo que aporta un matiz internacional y sofisticado a la selección. Entre los artículos se encuentran zapatos altos, botas de nieve, sandalias, zapatillas deportivas, minifaldas, maxivestidos, blazers, suéteres, leggings, bolsos de mano y gafas, todos ellos pertenecientes a reconocidas marcas.

Antonela decidió sumarse a la
Antonela decidió sumarse a la iniciativa de la moda circular, pero con fines solidarios
Balenciaga, Louis Vitton, Prada, Yvse
Balenciaga, Louis Vitton, Prada, Yvse Saint Laurent y Channel, son solo algunas de las marcas que puso en venta Roccuzzo
En medio de la ropa
En medio de la ropa también se pueden encontrar accesorios: carteras y anteojos de sol

La variedad de firmas es uno de los puntos más destacados de la colección. Figuran nombres emblemáticos como Alaïa, Gucci, Saint Laurent, Loewe, Balmain, Dolce & Gabbana, Missoni, Louis Vuitton, Prada, Magda Butrym, Attico, Jacquemus y Christian Louboutin, entre otros. Cada marca aporta piezas representativas: Balmain sobresale con camisolas, minifaldas, pantalones y un maxivestido cruzado; Dolce & Gabbana suma blazers en tonos llamativos; Missoni ofrece vestidos midi y suéteres de lana; Saint Laurent incluye leggings y bolsos de mano de alto valor; Louis Vuitton y Prada presentan modelos icónicos de bolsos y prendas de punto; mientras que Attico y Magda Butrym aportan vestidos con cortes y detalles distintivos. El calzado de Christian Louboutin y las zapatillas Gucci Ace completan la propuesta junto a accesorios de Balenciaga y otras firmas.

En cuanto a los precios, la oferta refleja la exclusividad del segmento. Los valores parten desde poco más de 200 dólares y pueden superar los 1.000 dólares, según el tipo de producto y la marca. Por ejemplo, las botas de nieve rosas de Moncler, que hoy están de moda, se ofrecen a 655 dólares, las sandalias de cuero de Versace a 765 y las zapatillas Balenciaga Triple S a 694 dólares. Entre las carteras se pueden encontrar marcas como Chanel, Balenciaga, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana y Botega Venega.

El aspecto visual y la presentación de las prendas también reciben especial atención. Cada artículo aparece fotografiado sobre fondo blanco y con iluminación neutra, lo que permite apreciar con claridad los detalles, materiales y acabados. Los bordados, aplicaciones metálicas, estampados gráficos y tejidos característicos de cada marca se muestran en primer plano, reforzando la autenticidad y el atractivo de la colección.

Los talles son únicos y
Los talles son únicos y todas y cada una de las prendas están usadas por la esposa de Lionel Messi
Todo lo recaudado será donado
Todo lo recaudado será donado a una organización para construir escuelas
Roccuzzo se mostró emocionada por
Roccuzzo se mostró emocionada por ser parte de este proyecto (Capturas de pantalla)

Esta campaña no solo acerca la moda de lujo a nuevos públicos, sino que también refuerza la idea de que prolongar la vida útil de las prendas puede generar un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad. La venta de segunda mano, impulsada por figuras de alto perfil, se consolida como una vía efectiva para fomentar el consumo responsable y respaldar proyectos educativos con alcance real.

Temas Relacionados

Antonela RoccuzzoModa de lujoModa circularEstudiar es MejorPrendas de segunda manoMarcas internacionales de modaBarcelona

Últimas Noticias

Qué pasará con la continuidad de Soy Rada en la nueva temporada del programa de Mario Pergolini

La superposición de compromisos artísticos y negociaciones económicas deja abierta la incógnita sobre el 2026 de Otro Día Perdido. Teleshow accedió a información exclusiva sobre el futuro del actor

Qué pasará con la continuidad

Valentina Cervantes mostró la sorpresa con la que la esperaba Enzo Fernández en Londres: “Así nos reciben”

Luego de su polémica salida de MasterChef Celebrity, la modelo voló a la capital inglesa con sus hijos para reencontrarse con el futbolista de la selección

Valentina Cervantes mostró la sorpresa

Nico Occhiato habló sobre la nota frustrada a la China Suárez: “Ella tiene derecho a pedir y nosotros a decir que no”

Ante las versiones que circularon luego de cancelar la nota a la actriz, el conductor salió a hablar con la prensa y dio su versión de los hechos

Nico Occhiato habló sobre la

Evangelina Anderson logró la foto más buscada: el abrazo con Johnny Depp que recorre las redes

En su paso por la Argentina para presentar su nueva película, el actor generó un revuelo y desató la admiración de las celebridades locales

Evangelina Anderson logró la foto

La noche de furia de la China Suárez: de la polémica por la suspensión de una nota a la denuncia a Benjamín Vicuña

La actriz usó sus redes sociales para dar su versión de lo que sucedió con el canal de streaming y también aprovechó para hablar del padre de sus hijos menores. “Es más fuerte que él llorar en cámara”, afirmó

La noche de furia de
DEPORTES
Leandro Paredes se refirió a

Leandro Paredes se refirió a la frase de su padre sobre la llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors y avisó: “Hablamos varias veces”

Una luchadora mostró cómo le quedó el brazo tras sufrir múltiples mordeduras de su rival durante el combate: “Dejaré que las marcas hablen”

Habló el productor rural de un pueblo uruguayo que encontró la camiseta de Boca en homenaje a Russo: dónde la halló y qué hará con ella

Toto Wolff podría vender parte de su paquete accionario en Mercedes y fijar un récord en la Fórmula 1

Una figura del Real Madrid está a un paso de abandonar el club: el consejo de Ancelotti y su posible destino

TELESHOW
Qué pasará con la continuidad

Qué pasará con la continuidad de Soy Rada en la nueva temporada del programa de Mario Pergolini

Valentina Cervantes mostró la sorpresa con la que la esperaba Enzo Fernández en Londres: “Así nos reciben”

Nico Occhiato habló sobre la nota frustrada a la China Suárez: “Ella tiene derecho a pedir y nosotros a decir que no”

Evangelina Anderson logró la foto más buscada: el abrazo con Johnny Depp que recorre las redes

La noche de furia de la China Suárez: de la polémica por la suspensión de una nota a la denuncia a Benjamín Vicuña

INFOBAE AMÉRICA

La ONU denunció que al

La ONU denunció que al menos 1.247 personas fueron asesinadas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre en Haití

El Salvador reafirmó que ayudará a Bolivia a mejorar su sistema carcelario en crisis

Evo Morales busca ser juzgado por la justicia indígena pese a no tener sustento legal

“Las víctimas siguen en nuestros corazones”: la resiliencia de los franceses a 10 años de los ataques terroristas de 2015

Boualem Sansal recibe el indulto de Argelia y podrá viajar a Alemania para tratar su salud