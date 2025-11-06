Antonela Roccuzzo se suma a la moda circular: vende su ropa de lujo para ayudar a la educación

El gesto solidario de Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo abrió una ventana a su intimidad al sumarse a la moda circular y asociarse a una reconocida plataforma que comercializa prendas de lujo de segunda mano. Con un objetivo solidario, la esposa de Lionel Messi tomó la decisión de desprenderse de parte de su vestidor personal—compuesto por piezas exclusivas y de marcas de renombre—y destinar los fondos recaudados a la organización Estudiar es Mejor, que trabaja por una educación más accesible para niños y niñas.

“Por primera vez comparto mi armario en una venta exclusiva junto a @vestiaireco. Cada prenda guarda un recuerdo, y ahora también un nuevo propósito: apoyar a @estudiaresmejor y su trabajo por una educación accesible para más niños”, escribió en el pie del video que publicó en redes, donde modeló algunos looks y exhibió otros tantos, invitando a sumarse a la iniciativa.

La propuesta, enmarcada dentro de la tendencia conocida como moda circular, conecta el deseo de consumo sustentable con las acciones benéficas. Roccuzzo puso a disposición de quienes accedan al sitio una cuidada selección de piezas de firmas internacionales como Alaïa, Gucci, Saint Laurent y Loewe, entre otras. Desde la plataforma, la descripción dice: “Desde Alaïa y Gucci hasta Saint Laurent y Loewe, seleccionamos una cuidada colección de estilos naturales, audaces e impactantes, extraídos de sus increíbles guardarropas en Barcelona y Miami. ¿Viste algo que te guste? Hazlo tuyo antes de que lo haga otra persona...”. Muchas de estas prendas llegaron directamente desde sus guardarropas en Barcelona y Miami, espacios que dan cuenta de su estilo personal y sofisticado.

Alaïa, Gucci, Saint Laurent y Loewe son algunas de las marcas que se pueden encontrar en la página

El proceso contó con la participación activa de Antonela, quien posó con algunos de sus conjuntos favoritos en el video promocional y compartió detalles del sentido que le da a esta acción. “Asociarme con Vestiaire Collective es una manera hermosa de darle una segunda vida a mi vestuario mientras apoyo a Estudiar es Mejor. Realmente creo en el poder de la moda circular: prolongar la vida de lo que ya poseemos puede tener un impacto real”, afirmó en inglés originalmente. Su misión es clara: darle a su guardarropa una nueva vida y a la vez respaldar proyectos solidarios con impacto social tangible.

La campaña se posiciona como un puente entre el lujo y la solidaridad, sumando a la tendencia internacional que busca promover el consumo responsable y la reutilización de prendas de alta gama, en un ciclo donde cada adquisición motiva y financia causas sociales. En este caso, la recaudación acompañará los fines de @estudiaresmejor, organización dedicada a garantizar mejores oportunidades educativas para la infancia.

Así, Antonela Roccuzzo propone un modelo donde la moda adquiere nuevos sentidos, se articula con valores solidarios y permite que cada pieza luzca un nuevo propósito fuera de sus armarios de Barcelona y Miami, y en beneficio de quienes más lo necesitan.

Parte de la colección que decidió vender por fines solidarios (Instagram)

Estpa no es la primera vez que pone el foco en la educación, semanas atrás Roccuzzo anunció públicamente su incorporación como embajadora social de Estudiar es Mejor, una ONG dedicada a la construcción de escuelas y el desarrollo de proyectos educativos en comunidades vulnerables de Argentina. La empresaria y esposa de Lionel Messi comunicó la noticia a través de sus redes sociales y puso especial énfasis en el valor transformador de la educación: “La educación abre caminos. Hoy me sumo como embajadora social de Estudiar es Mejor, una organización que construye escuelas y oportunidades donde más se necesitan”.

En su mensaje, Roccuzzo invitó a la sociedad a conocer el trabajo que realiza la fundación y motivó a sumarse a sus distintas iniciativas solidarias, buscando inspirar a otras personas a colaborar con el acceso a la educación en el país. Compartió además imágenes recientes recorriendo proyectos de la ONG, evidenciando su involucramiento activo en el territorio y aportando visibilidad a la labor que llevan adelante los equipos en barrios y parajes rurales.