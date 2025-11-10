Teleshow

Nicolás Repetto, sobre su amor con Florencia Raggi después de 30 años juntos: “Somos dos seres libres”

El conductor compartió una charla íntima junto a la actriz, su pareja desde hace 30 años, donde reflexionaron sobre su vínculo y los desafíos de más de 30 juntos

Nicolás Repetto habló sobre su regreso a la televisión y reflexionó junto a Florencia Raggi sobre el amor: “Ella no me pertenece” (Video: La divina noche de Dante/ Eltrece)

Después de siete años lejos de la pantalla chica, Nicolás Repetto reapareció en televisión como invitado en La Divina Noche de Dante (Eltrece). Allí habló sobre la posibilidad de volver a trabajar en el medio que lo consagró y compartió una charla íntima junto a su esposa, Florencia Raggi, con quien lleva más de tres décadas de relación.

Consultado por Dante Gebel sobre si volvería a la televisión, Repetto respondió con sinceridad: “No sé. Puede ser, no digo que no”. Luego explicó: “No quiero decir abiertamente que no, porque la verdad no lo sé. Si hay algo que me entretiene y me motiva, puede ser. De verdad”.

La entrevista viró luego hacia un terreno más personal, cuando la pareja habló sobre sus más de 30 años de convivencia y su visión del amor. “Yo creo que primero tuvimos suerte en encontrarnos, de alguna manera, porque nos encontramos en un programa de televisión. O sea que eso ya es un arranque fortuito”, dijo el conductor, al recordar el inicio de su historia con la actriz, con quienes son padres de Francisco y Renata.

Florencia Raggi y Nicolás Repetto
Florencia Raggi y Nicolás Repetto comparten su visión del amor basada en la libertad y el respeto mutuo

Durante la conversación, Repetto explicó los códigos que sostienen su vínculo con Florencia: “Lo fuimos remando como pudimos, como creo que hacen todas las parejas, con algunos códigos que son irrenunciables para nosotros. Esto de que ‘ella me pertenece’ o ‘yo le pertenezco a ella’ con nosotros no funciona. Somos dos seres libres que elegimos todos los días estar juntos”.

Raggi coincidió con esa mirada y sumó: “No pretendemos que el otro cubra todos los agujeros y las necesidades propias”. El conductor retomó la palabra y profundizó: “No tenemos la vaca atada. Hasta hoy estamos juntos. Viste que te dicen: ‘¿Cuál es la fórmula para estar 30 años juntos?’. No sé, nosotros no sabemos. Ni nos preguntes, porque todavía no nos sale. No nos damos por hechos, porque si lo hiciéramos sería aburrido. Para nosotros es una conquista diaria querer seguir estando juntos y nos divertimos estando juntos”.

En otro pasaje de la entrevista, Gebel les señaló que su vínculo parecía funcionar como una “reingeniería” frente a los modelos tradicionales de pareja. Repetto coincidió en que el secreto fue haber podido construir su relación desde la libertad y el respeto mutuo, sin sentirse dueños el uno del otro. la actriz, por su parte, reforzó la idea de que su historia se apoya en lo real más que en lo ideal. “No es una relación ideal, es una relación real”, afirmó, dando cuenta de la madurez con la que ambos encaran los desafíos de la convivencia.

La pareja celebra más de
La pareja celebra más de treinta años de relación, destacando la importancia de la elección diaria de estar juntos

La pareja, que tiene dos hijos —Renata y Francisco—, se mostró relajada y cómplice durante toda la charla, intercambiando miradas y sonrisas mientras recordaban sus comienzos y los años compartidos. Al cierre de la entrevista, Repetto resumió su manera de entender el amor después de tres décadas junto a Raggi: “Hasta hoy estamos juntos. Para nosotros es una conquista diaria”.

Treinta años atrás, Florencia Raggi tenía apenas 22 años cuando conoció a Nicolás Repetto, quien ya era una figura consolidada en la televisión. Su encuentro se dio en vivo, frente a cámaras, en una entrevista que quedó en la memoria de muchos: él, con su estilo espontáneo, le preguntó “¿Cómo puede ser que estés sueltita?”, y ella, con naturalidad, respondió: “Tal vez no apareció la persona, si apareciera sería diferente”. Aquel intercambio, que parecía un juego televisivo, marcó el comienzo de una historia de amor que trascendería el tiempo.

El inicio de la historia
El inicio de la historia de amor entre Repetto y Raggi se dio en un programa de televisión en vivo

Poco después, la química que habían mostrado frente al público se convirtió en una relación sólida. A los tres meses decidieron convivir, y dos años y medio más tarde nació Renata, su primera hija, seguida por Francisco, que completó la familia. Sin grandes estridencias ni exposiciones mediáticas, Flor y Nico construyeron una pareja basada en la complicidad, la admiración mutua y la decisión diaria de elegir al otro. En 2008 se casaron en secreto, en una ceremonia íntima que mantuvieron en la reserva durante años.

Con el paso del tiempo, también atravesaron crisis y desafíos. En 2001 vivieron una separación que estuvo a punto de ser definitiva, pero lograron superarla con trabajo y compromiso. “Nuestra relación no es perfecta, es real”, dijo Florencia tiempo después, sintetizando la filosofía que los mantuvo juntos durante más de tres décadas: un amor sin idealizaciones, construido a fuerza de diálogo, libertad y compañía verdadera.

