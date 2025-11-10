Mauro Icardi y la China Suárez llegaron al país: Wanda Nara contó el motivo de la cautelar que pidió por sus hijas

En medio de la llegada de Mauro Icardi y la China Suárez al país, Wanda Nara se refirió a la medida judicial que intenta impedir el contacto de sus hijas con la actriz (Intrusos – América)

Después de casi cinco meses alejado de la Argentina y en medio de un escándalo mediático que no da tregua, Mauro Icardi está otra vez en el centro de la tormenta local. El delantero del Galatasaray arribó este lunes por la mañana a Buenos Aires en un vuelo privado acompañado por la China Suárez y los hijos menores de la actriz, Magnolia y Amancio Vicuña. La expectativa no se limitó solamente a la llegada de la pareja: el trasfondo judicial y familiar volvió a ganar terreno en la agenda mediática tras la noticia de la medida cautelar que Wanda Nara solicitó contra el futbolista y su palabra al respecto.

En medio del revuelo, la propia Wanda eligió romper el silencio con un mensaje a Andrea Taboada en Intrusos (América). En su declaración, la empresaria dejó entrever el trasfondo emocional y el pedido de sus hijas: “Las nenas lo pidieron, yo no. Fueron obligadas por el papá a pedir por la China, por eso no lo quisieron ver todo este tiempo”. Wanda además aclaró sus intenciones y lo que esperan las chicas: “Ellas quieren estar tranquilas los cuatro días, o los que sean, solas con su papá”.

Según contó Gustavo Méndez en las horas previas, el viernes anterior, Wanda había presentado ante la Justicia un pedido para evitar cualquier tipo de contacto entre la China y sus hijos con las hijas que tiene junto a Icardi. El documento, firmado por el abogado Nicolás Payarola, agitó el avispero a casi cinco meses del último reencuentro entre el jugador y sus nenas.

El futbolista fue visto caminando por delante de la actriz, quien estaba de la mano de uno de sus hijos y otra acompañante (Instagram)

La pulseada judicial no es menor, ya que el documento presentado por Wanda incluye una cláusula millonaria: “En caso de ser aprobada la medida y de que Icardi no cumpliera lo impuesto durante el encuentro, deberá pagar una multa de 100 millones de pesos”. Así, el martes será un día definitorio para saber cómo se dará finalmente el reencuentro entre el futbolista y sus hijas, y si se respetarán los límites impuestos en tribunales.

El relato televisivo y mediático no tardó en ajustarse a los movimientos en la ciudad, donde en un vuelo privado, Icardi y Suárez junto a sus hijos arribaron en horas de la mañana de este lunes al aeroparque de la ciudad de Buenos Aires, en medio de un operativo de seguridad que los mantuvo alejado de las cámaras de los medios que esperaban su llegada. El periodista Fede Flowers fue uno de los primeros en ponerle imagen al minuto a minuto, aportando una postal del deportista caminando con buzo rosa chicle por el aeropuerto, escoltado por la actriz, que avanzaba junto a uno de los pequeños. Flowers escribió en redes: “Acaban de llegar la China Suárez junto a Mauro Icardi a Aeroparque en un gran despliegue que hizo migraciones para poder retirarlos. Venían junto a Amancio y Magnolia desde Estambul. Ella llegó con el bolsito rosa de la discordia”.

La primera imagen de la China instalada en la "casa de los sueños" (Instagram)

La propia Suárez también se encargó de dejar registro de la llegada con su inconfundible sello. Desde la exclusiva “casa de los sueños” en Nordelta, en la zona conocida como La Isla, subió una foto del imponente jardín, la pileta y la vegetación que envuelven la propiedad donde se instala apenas aterriza en Buenos Aires.

No es casualidad que la estadía de la actriz y el futbolista despierte tanto interés mediático y social: en el trasfondo de esta familia ensamblada se juegan capítulos de una saga interminable de custodias, acuerdos judiciales, nuevos romances y medidas millonarias. Si hasta hace pocos días la polémica era solo en los portales y paneles, hoy la llegada de Icardi y Suárez con los chicos confirma que ninguna novela mediática, por más judicial y millonaria que sea, puede desalojar el interés de la opinión pública cuando la realidad es más apasionante que cualquier ficción.