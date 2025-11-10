Teleshow

Wanda Nara presentó una cautelar contra Mauro Icardi antes de reencontrarse con sus hijas en el país: los detalles

En medio de la disputa familiar, la empresaria pidió a la Justicia una serie de medidas que involucran a la China Suárez previo a que el futbolista vea a sus niñas en su regreso a Argentina

Gustavo Méndez dio a conocer la medida judicial que Wanda Nara pidió en la Justicia previo al arribo de Mauro Icardi y la China Suárez en la Argentina (La Mañana con Moria - El Trece)

La pulseada judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi está cada día más lejos de calmarse, en especial cuando entran en juego sus hijas en común. A casi cinco meses del último encuentro de las nenas con su padre, el regreso del delantero a la Argentina prometía reencuentro, pero el aire se cargó de tensión: en la previa, y mientras la presencia de la China Suárez vuelve a cruzar caminos en esta historia interminable, Wanda interpuso una nueva medida cautelar contra su ex.

La información se conoció por parte de Gustavo Méndez, que en la primera emisión de La Mañana con Moria (El Trece) dio detalles del expediente. Según relató el periodista, Wanda presentó el pedido judicial el pasado viernes, buscando evitar cualquier tipo de contacto entre la China y sus hijos con las niñas que tiene junto al futbolista. El texto, firmado por el abogado Nicolás Payarola, no deja lugar a dudas sobre la preocupación y el control solicitado por la empresaria. “Que se le indique dónde estará Mauro Icardi con sus hijas, por cuánto tiempo y con quién”, rezaba el documento.

Pero no solo pide detalles, sino que la empresaria fue un paso más allá al exigir que durante la próxima visita, programada para este martes, la voluntad de las niñas, expresada ante la licenciada Fernanda Matera, se respete a rajatabla. El documento solicita que el encuentro con el papá “sea sin la presencia de terceras personas, consignando especialmente la imposibilidad de que la pareja del señor Icardi, la señora Suárez, como así también la niñera Silvia Lucero y sus hijos puedan participar del encuentro”.

La cautelar presentada por Wanda
La cautelar presentada por Wanda Nara busca impedir que sus hijas se encuentren con la pareja de Mauro Icardi y sus hijos (Instagram)

La medida cautelar añade un fuerte condicionamiento económico: “En caso de ser aprobada la medida y de que Icardi no cumpliera lo impuesto durante el encuentro, deberá pagar una multa de 100 millones de pesos”. Así, la historia suma un capítulo más al ya largo Wandagate, donde cada movimiento legal trasciende a los medios y se convierte en tendencia instantánea.

En el estudio, la flamante conductora Moria Casán puso su toque particular y opinó sin filtro sobre el pedido de Wanda. “¿Pero qué les hace la plata si son recontra millonarios? Te tiran la cartera Birkin, te tiran millones, porque cada pe... que se tiran le pone 10 millones, 20 palos, 30 palos. Está todo bien, pero te quiero decir, es una obscenidad de ver quién la tiene más grande en cuanto a la billetera”, resaltó, desdramatizando la batalla económica y remarcando el trasfondo mediático.

El conflicto judicial y el regreso de Icardi a la Argentina, acompañado de Suárez, no dejaron de alimentar la expectativa en los medios y redes. Como era de esperar, las repercusiones también llegaron al living de Moria con la visita de Graciela Alfano, que sumó más leña al fuego al revelar su charla con la propia exCasi Ángeles: “Ayer hablé con la China. Está chocha porque le encantó lo del bolso, la dejó realmente muy enamorada de Mauro. Cuando fueron a comprarlo, no estaba el bolso. Y ella, viste que es como... No pide así, no es una persona que dice: ‘Quiero esto y lo otro’. Él fue el que dijo: ‘Te lo hago llevar, te lo hago traer’. Y eso es encantador. Y va a venir y obviamente vamos a ir a comer. Si querés venís con nosotros, Moria”.

Graciela Alfano le contó a Moria Casán y a su equipo cómo se siente la China Suárez en su relación con Mauro Icardi (La Mañana con Moria - El Trece)

Fiel a su estilo, la presentadora le respondió en el aire: “Tengo otro plan hoy. Hoy es mi día de descanso del teatro, mi amor. Estoy inaugurando este programa que amo, que no me costó nada, ni despertarme, ni acostarme, nada. A mí no me cuesta nada, no tomo pastillas, no tomo nada. Hago medicina anti-aging, me cuido, tengo salud y todo divino. Pero esta noche, como es mi día de descanso del teatro, lunes y martes, quiero estar en mi casa”.

Así, mientras la justicia define los detalles de la custodia y la convivencia pendiendo de un hilo y de nuevas medidas económicas, la familia Icardi-Nara-Suárez sigue ocupando el centro de la escena con cada movimiento, mientras los protagonistas intentan continuar con sus agendas y los fans, entre intriga y escándalo, esperan el próximo giro de esta saga interminable.

