El emotivo reencuentro de Oriana Sabatini con su familia en Nueva York antes de la llegada de su beba

A las afueras del hotel, Oriana Sabatini se reencontró con su familia para dar comienzo a un viaje por Nueva York (Instagram)

En uno de los momentos más luminosos de su vida, Oriana Sabatini eligió celebrar la espera de su primera hija con un viaje inolvidable a Nueva York. La cantante, rodeada por el cariño de su familia, decidió regalarse unos días en la ciudad que nunca duerme antes de dar la bienvenida a la beba que espera con Paulo Dybala. Entre abrazos, paseos y fanatismos compartidos, la aventura neoyorquina se convirtió en un testimonio íntimo de amor, complicidad y emoción, donde cada instante sumó un recuerdo nuevo para el álbum familiar.

La imagen del reencuentro quedó inmortalizada por Catherine Fulop, su mamá, quien no dudó en compartirlo con sus seguidores. En el video se la pudo apreciar a Oriana descendiendo de un taxi amarillo, mientras su papá, Ova Sabatini, la envolvía en un fuerte abrazo a metros de la puerta del hotel. El momento de padre e hija, capturado justo antes de entrar al lobby, se convirtió en uno de los momentos destacados de la secuencia. Junto a ellos, aunque no apareció en las imágenes subidas por Catherine, estuvo Tiziana Sabatini, hermana de Oriana, a quien también nombraron como parte indispensable de este encuentro en la Gran Manzana.

El viaje familiar tuvo sus paradas emblemáticas y su registro elegante. Entre las primeras postales compartidas por Catherine se destacó una visita al famoso edificio de Louis Vuitton en la icónica Fifth Avenue que quedó inmortalizada en una de sus historias en las redes. La marca de lujo francesa dio la nota con una fachada ambientada especialmente, evocando sus clásicos maletines y atrayendo no solo a fanáticos de la moda, sino también a turistas de todo el mundo.

El reconocido edificio de Louis Vuitton fue una de las primeras paradas de la actriz

Además, Catherine compartió una imagen desde las calles neoyorquinas, transmitiendo la energía de esta travesía tan personal y familiar. Nueva York, con su ritmo inigualable, fue el marco perfecto para recargar energías, celebrar la unión familiar y dejar lugar a la emoción ante lo que está por venir.

Pero el viaje no fue solo familiar. Oriana reservó para sí misma una aventura muy esperada: conocer en persona al actor Tom Felton, célebre por su rol de Draco Malfoy en la saga de Harry Potter. La joven artista escribió: “Okay, está pasando. En dos días voy a ver en vivo a Draco Malfoy”, mostrando su entusiasmo absoluto por el mundo mágico creado por J.K. Rowling. En su última visita al ciclo Sería increíble (Olga), Oriana ya había dejado entrever este plan, confesando su costado fanático y la emoción que le generaba escuchar la música de la película en el estudio. “¡Ay, no me pongas esa música que la semana que viene conozco a Draco Malfoy en vivo!”, había contado. La cita sería en Broadway, en la obra Harry Potter y el legado maldito, donde el actor interpreta al personaje en la vida adulta y como padre, con Oriana ubicada en la fila cinco para no perderse ningún detalle.

La emoción de Oriana ante la inminente función de la obra de Harry Potter (Instagram)

Este fanatismo por la saga literaria y cinematográfica se reflejó incluso antes del viaje. Sabatini celebró un Baby Shower temático, donde la magia del universo de Harry Potter se coló en la decoración, los detalles y la alegría compartida con sus seres queridos. Varitas, escudos y guiños a Hogwarts formaron parte de la celebración, sumando un ingrediente especial a la espera por la llegada de su primera hija.

Para Oriana, la visita a Nueva York significó mucho más que una escapada turística. Fue la suma de instantes compartidos, reencuentros abrazados y momentos personales que hicieron de este viaje algo inolvidable. Cada esquina, cada foto y cada sonrisa en familia fueron parte de un homenaje a la vida cotidiana, a las pasiones y sobre todo, a la espera de una nueva etapa.