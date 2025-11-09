El emotivo reencuentro de Lourdes Fernández con su mamá y sus seres queridos: las imágenes del momento

Luego de reunirse con su familia en medio del tenso episodio con su expareja, Lourdes Fernández hizo un vivo para darle tranquilidad a su mamá (Instagram)

Dos semanas y media después de haber atravesado uno de los momentos más críticos de su vida, Lourdes Fernández, más conocida artísticamente como Lowrdez, comienza a reconstruir su historia personal y familiar. El mundo del espectáculo quedó en shock cuando la mamá de la cantante denunció públicamente que su hija se encontraba desaparecida y presuntamente secuestrada por su pareja, Leandro Esteban García Gómez, un hombre con antecedentes de violencia de género hacia la artista. Y si bien al comienzo la reconciliación entre madre e hija parecía estar lejos, la propia Lourdes dejó en claro que llegó el momento de hacer las paces.

En medio de esta tormenta, la recuperación emocional de Lourdes dio en los últimos días un giro fundamental. La artista empezó a retomar vínculos que, durante la etapa más dura de su relación, había dejado de lado. Entre abrazos, confesiones y risas, Lourdes concretó este fin de semana el reencuentro más esperado: se reunió con su mamá Mabel y con el resto de su familia directa, un gesto que hasta hace poco parecía impensado. Rica en significados, la cita familiar también contó con la presencia de su hermana Ana y de sus abuelos, todos piezas clave en la denuncia y en la operación de rescate que tuvo lugar el pasado 23 de octubre.

Lourdes junto a su madre, Mabel, y su hermana, Ana, quienes velaron por su bienestar en medio del difícil momento con su expareja

La importancia de este encuentro se multiplica si se recuerda que, semanas atrás, Lourdes no quería ni ver a su madre, a quien percibía, en el estado de aislamiento y manipulación en el que vivía, como una adversaria. Volver a acercarse, dejarse contener por los suyos y animarse a soltar el pasado fueron avances celebrados no solo puertas adentro, sino también por colegas y seguidores.

Aunque no escribió nada en su publicación, las imágenes hablaron por sí solas. En una serie de fotos que subió a sus redes, Lourdes y su familia se mostraron sonrientes y relajadas, regalando postales de abrazos, gestos de complicidad y hasta carcajadas frente a cámara. El posteo se acompañó apenas con tres corazones rojos, símbolo universal de amor y fortaleza. La reacción fue inmediata: colegas, amigos y fans se sumaron al júbilo virtual. “Te quiero pibita”, comentó Mirta Wons, mientras que Mariana Brey celebró: “Qué lindo verte así”. Otras figuras como Gladys la Bomba Tucumana también sumaron muestras de cariño y alivio: “Te amo, amiga hermosa”.

La artista junto a sus seres queridos, a quienes no veía hace semanas

La integrante de Bandana plasmó la revinculación con su madre en las redes

El simbolismo del reencuentro no solo reside en la foto, sino también en la tranquilidad y apoyo que Lourdes buscó garantizarle a su madre. Cuando la visita familiar llegó a su fin, la cantante, acompañada por una productora, se despidió en la puerta del domicilio materno con unas palabras que denotan la transición emocional que atraviesa tras el trauma reciente: “Vamos a hacer un vivo todo el tiempo para que nos veas, para que estés tranquila. Las madres tienen que estar tranquilas. Todos tenemos que estar tranquilos”. Entre el humor y la sinceridad, bromeó sobre su propia situación: “No estoy tranquila acá en este sector de San Justo. Aunque lo amo...”.

El camino de regreso a la normalidad va más allá de la vida personal: Fernández se prepara para volver a los escenarios con Bandana, el grupo que la llevó al estrellato y que hoy espera su vuelta con los brazos abiertos. En los comentarios y muestras de afecto de colegas y amigas se intuye la expectativa por verla nuevamente en acción y rodeada de música.

Luego de dejar atrás sus intentos de alejarse, Lourdes priorizó reencontrarse con su círculo íntimo

El emotivo abrazo familiar entre Lourdes y su abuela (Instagram)

La secuencia de estos días marca un antes y un después. La familia reunida, la sonrisa recuperada, los corazones que indican renacimiento: Lourdes, luego de la tormenta, vuelve a apostar por su bienestar y suele recordarlo con gestos, presencia y el apoyo de todos los que siempre la quisieron bien. El futuro, por ahora, la espera en casa, con la música de fondo y la certeza de que nunca es tarde para volver a abrazar lo esencial.