Crimen y Justicia

Imputaron al novio de Lourdes de Bandana por privación ilegítima de la libertad

Leandro Esteban García Gómez será indagado en las próximas horas por el juez Santiago Bignone, que subroga el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47

Guardar
El detenido fue trasladado cerca
El detenido fue trasladado cerca de la madrugada (Sebastian Alonso)

Leandro Esteban García Gómez, el novio de Lourdes Fernández, cantante de Bandana, fue imputado este viernes por privación ilegítima de la libertad tras haber sido detenido en las últimas horas por mantener encerrada a la artista en su departamento, ubicado en la calle Ravignani del barrio porteño de Palermo.

El hombre fue acusado por el fiscal Patricio Lugones, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28 y será indagado en el transcurso del día por el juez Santiago Bignone, que subroga el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Leandro Esteban García GómezBandanaLourdes FernándezÚltimas noticias

Últimas Noticias

Utilizarán drones de alta tecnología para buscar los restos de la familia Gill en Entre Ríos

El último registro de la familia data del 13 de enero de 2002. Después de 23 años, sus allegados aún buscan respuestas

Utilizarán drones de alta tecnología

Buscan identificar a un hombre que asesinó a otro en enero pero aún no tienen datos concretos sobre él

Las autoridades rosarinas solicitaron la colaboración a todo aquel que pueda aportar datos sobre el sospechoso

Buscan identificar a un hombre

Condenaron al ex jefe comunal de Villa Saralegui y a su hijo por haber atacado a golpes al cuñado de Espert

La agresión ocurrió en octubre de 2022, cuando la víctima había acudido a las oficinas municipales a reclamar por la remoción de una tranquera de su campo

Condenaron al ex jefe comunal

Un gendarme mató a un adolescente que intentó robarle la moto en Monte Grande

El efectivo tenía el rodado para trabajar como conductor de viajes por aplicación. Fue emboscado por cinco delincuentes que lo golpearon. Quedó detenido. Hay tres prófugos

Un gendarme mató a un

A días del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, decidirán la admisión de pruebas clave en la causa

Las decisiones sobre estos documentos, propuestos como evidencias centrales, podrían alterar significativamente el desarrollo del juicio en Chaco

A días del juicio por
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025 en vivo: las

Elecciones 2025 en vivo: las últimas noticias de los comicios legislativos nacionales del próximo domingo

Hadrosaurio: cómo era la especie de dinosaurio que encontraron momificado con piel y cascos sorprendentes

Beber alcohol puede hacer que la presión arterial aumente, señaló un estudio

Choque de trenes de la Línea Urquiza en San Miguel: los heridos ya fueron dados de alta

Así es la estricta rutina de entrenamiento y alimentación de Amal, la esposa de George Clooney

INFOBAE AMÉRICA
Hadrosaurio: cómo era la especie

Hadrosaurio: cómo era la especie de dinosaurio que encontraron momificado con piel y cascos sorprendentes

David Foenkinos opina que “ni un novelista hubiera imaginado” el robo del Louvre

Un adolescente se tragó casi 100 imanes y terminó en cirugía de emergencia

National Blue Trail: el sendero que atraviesa de punta a punta los paisajes de europa central

Contaminación y salud visual: el aire que respiramos también daña los ojos

TELESHOW
Lourdes Fernández dejó el hospital

Lourdes Fernández dejó el hospital junto a una amiga: los detalles de su internación

El crudo testimonio de Ioja, la mejor amiga de Lourdes Fernández: “De ese tipo se podía esperar cualquier cosa”

El emotivo mensaje de Valeria Gastaldi para Lourdes y Bandana: “Gracias al equipo que fuimos”

“¿No hay un piquito para mí?“: Martín Seefeld contó la historia detrás de la escena viral de Los Simuladores

Pelao Khe y el libro que encendió su imaginación: “Me ayudó a construir historias”