Imputaron al novio de Lourdes de Bandana por privación ilegítima de la libertad

El detenido fue trasladado cerca de la madrugada (Sebastian Alonso)

Leandro Esteban García Gómez, el novio de Lourdes Fernández, cantante de Bandana, fue imputado este viernes por privación ilegítima de la libertad tras haber sido detenido en las últimas horas por mantener encerrada a la artista en su departamento, ubicado en la calle Ravignani del barrio porteño de Palermo.

El hombre fue acusado por el fiscal Patricio Lugones, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28 y será indagado en el transcurso del día por el juez Santiago Bignone, que subroga el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47.

Noticia en desarrollo