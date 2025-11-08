Palito Ortega canceló dos shows y su hija Julieta aclaró el motivo: “Todavía está muy dolorido por el herpes zoster”

Julieta Ortega habló con Teleshow, sobre estas nuevas suspensiones de shows por parte de su padre

El estado de salud de Ramón Palito Ortega ha generado nuevamente inquietud entre sus seguidores, tras la reciente suspensión de sus presentaciones, una situación que fue confirmada por su hija, la actriz Julieta Ortega, en diálogo con Teleshow. La artista explicó que, aunque se habían anunciado nuevas fechas para el regreso de su padre a los escenarios, la recuperación aún no le permite retomar la actividad artística.

Julieta Ortega detalló a Teleshow que su padre continúa atravesando un proceso de convalecencia complicado. Según sus palabras, “No, no volvió todavía. O sea, le pusieron fechas, pero todavía no está para volver. Sigue muy, muy dolorido”, describió la actriz, aludiendo a la persistencia de las molestias físicas que afectan al cantante. La causa principal de este malestar, según explicó Julieta Ortega a Teleshow, es el herpes zóster, una afección que le provocó la aparición de ampollas en el rostro al popular cantante.

La actriz precisó que, si bien las lesiones cutáneas han remitido, el dolor persiste: “Ya está bien...de las ampollas en la cara que salen con el herpes zóster, pero está todavía muy dolorido”, relató a Teleshow. Las suspensiones de los compromisos artísticos de Ramón Palito Ortega se comunicaron a través de su cuenta oficial, generando preocupación entre sus admiradores. La información brindada por Julieta Ortega a Teleshow aporta claridad sobre el estado actual del cantante, quien permanece en reposo a la espera de una recuperación completa que le permita regresar a los escenarios en forma definitiva.

Palito Ortega volvió a suspender sus shows

La cancelación del show de Palito Ortega en Paraná por causas de fuerza mayor del artista, activó un operativo especial para la devolución de entradas. El espectáculo, programado para el 9 de noviembre, no se realizará porque el reconocido músico, dijeron desde Paracima Producciones, “no se encuentra en condiciones de brindar el show”.

La productora responsable del evento en el Centro de Convenciones de Paraná comunicó que la decisión responde exclusivamente a cuestiones de salud del artista. En su mensaje, lamentaron la situación y subrayaron que la prioridad fue siempre el bienestar de Palito Ortega, a quien manifestaron sus deseos de pronta recuperación. Esta no es la primera vez que el show en Paraná se cancela, lo que ha incrementado la inquietud entre quienes esperaban la presentación.

En la cuenta oficial de Ortega también se anunció la suspensión de la presentación en el estadio Unión y Progreso de Tandil, aunque sólo señalan “motivos de fuerza mayor”, sin difundir detalles específicos ni comunicar posibles nuevas fechas.

Palito Ortega junto a las Trillizas de Oro en el Luna Park

En cuanto al procedimiento para la devolución de entradas, la organización estableció diferentes mecanismos según el método de pago utilizado. Para quienes adquirieron sus tickets con tarjeta de crédito, el reintegro se procesó de manera automática y se reflejará en el próximo resumen de la tarjeta. En el caso de compras realizadas con tarjeta de débito o a través de Mercado Pago, el reembolso total se acreditará automáticamente en un plazo de hasta 15 días.

Quienes abonaron en efectivo en los puntos de venta físicos, como The Music Store o Flamingo Bar, deberán acercarse al mismo local con su DNI para gestionar la devolución. La productora aclaró que estos comercios no están directamente vinculados a la organización del evento, por lo que cualquier consulta debe dirigirse a la producción.

El anuncio de la cuenta oficial de Palito Ortega anunciando la cancelación del show en Paraná de este domingo 9 de noviembre

Para resolver dudas o solicitar información adicional, se habilitaron los correos comunicacionparacima@gmail.com y info@tickea.com.ar, donde los afectados pueden canalizar sus inquietudes y recibir asistencia sobre el proceso de reintegro.

La suspensión del espectáculo de Palito Ortega en Paraná el pasado mes de octubre, sorprendió a sus seguidores y generó preocupación en el ambiente artístico. Luego se supo que el cantante había desarrollado un herpes zóster en el lado derecho de su rostro. La inquietud inicial se disipó en parte cuando el propio artista decidió referirse públicamente a su estado. En una conversación distendida con Juan Alberto Mateyko para Radio Mitre Córdoba, Palito Ortega abordó el tema con franqueza y un tono que alternó la resignación con el humor. “Bueno, sí, estoy medio cachuzo, pero, ¿qué va a ser?”, expresó, fiel a su estilo directo y reflexivo. El cantante relató que los síntomas surgieron poco después de su última presentación en el teatro Ópera, a la que pudo asistir apenas un día antes de que la infección se manifestara con mayor intensidad.

El anuncio de la cancelación del show de Palito Ortega en Tandil del jueves 13 de noviembre

Durante la entrevista, Ortega describió las molestias que lo aquejan: “Me agarró una cosa rara, ¿viste? Que me molesta la cara, ¿entendés? Me duele. Me agarró justo y me duele un poco”, dijo a Radio Mitre Córdoba. Detalló que la inflamación y el dolor se concentran en el perfil derecho de su rostro, aunque aclaró que el dolor es leve, pero la hinchazón resulta incómoda. “En la cara en realidad dolor siento poco, pero es una molestia porque se te hincha la cara, el perfil derecho”, explicó el músico, quien actualmente sigue un tratamiento que incluye medicación y reposo estricto. Consultado sobre el tiempo estimado de recuperación, Ortega respondió con la misma sinceridad: “Ahora, yo supongo que toda esta semana... para ver cómo, porque es una cosa rara”, señaló. El artista subrayó que cumple con todas las indicaciones médicas y mantiene intacta la voluntad de regresar a los escenarios en cuanto su salud lo permita.

La conversación también abordó los compromisos pendientes, en particular el concierto programado para el jueves 27 de noviembre en el Quality Arena de Córdoba, donde se espera un estadio prácticamente colmado. Ortega transmitió un mensaje de esperanza a su público: “Espero encontrarlos en un abrazo y con una canción cuando vaya ahora pronto a Córdoba. Que Dios los bendiga a todos”, manifestó en diálogo con Radio Mitre Córdoba. Mientras tanto, el cantante permanece en reposo, siguiendo las recomendaciones médicas y aguardando el momento de reencontrarse con sus seguidores.