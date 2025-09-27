Palito Ortega fue declarado Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación: “Si tienen un sueño, abrácenlo y no se rindan”

Palito Ortega recibe la distinción de manos de Leonardo Cifelli, Secretario de Cultura de la Nación (RSFotos)

El Auditorio Nacional del Palacio Libertad, dentro del Centro Cultural Domingo F. Sarmiento y con localidades agotadas, fue el escenario de una ceremonia de homenaje a Ramón Palito Ortega, organizada por la Secretaría de Cultura de la Nación en la noche de este viernes. La velada reunió a personalidades del arte y la cultura junto al público que colmó la sala para celebrar la trayectoria del artista.

El evento, titulado El Esencial: Palito Ortega. Homenaje al Rey, se inició tras la entrada a sala del cantante acompañado por el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli. El público aplaudió de pie durante el recibimiento. El momento musical se inició con la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, que bajo la dirección de Gustavo Fontana interpretó versiones orquestales de los mayores éxitos de Ortega. Participaron en el escenario los cantantes Martín Díaz, Luz Matas, Romina Pugliese, Néstor Rolán y Pablo Turturiello.

Palito Ortega junto a Evangelina Salazar, su esposa

Durante el concierto, sonaron piezas como Papeles, Mi primera novia, Sabor a nada y Los muchachos de mi barrio, además de himnos populares como Muchacho que vas cantando, Se parece a mi mamá, Un muchacho como yo y Corazón contento. El cierre se produjo con todos los artistas interpretando La felicidad, mientras el público respondía con palmas y coreaba los temas.

Ramón “Palito” Ortega ocupó una de las primeras filas acompañado por su esposa, Evangelina Salazar, sus hijos, nietos y figuras destacadas de la cultura nacional. Finalizado el concierto, el secretario de Cultura presidió la ceremonia en la que el músico recibió la distinción de Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación. Este reconocimiento representa el mayor honor cultural que entrega el país.

Los hijos de Palito: Rosario, Sebastián y Emanuel Ortega, que fue con su pareja, Julieta Prandi

Durante la entrega de la placa, Leonardo Cifelli manifestó: “Para mí es una emoción enorme estar acá y ser yo quien haya entregado el reconocimiento de Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación, el más alto honor cultural que da nuestro país. Un reconocimiento a una trayectoria increíble que está más vigente que nunca, con un montón de funciones por venir en todo el país, con toda una familia hermosa y con este público que lo ama”.

Cifelli calificó a Ortega como “un emblema de la música popular y de la cultura de nuestro país, pero más aún, es el emblema de un luchador que siempre fue detrás de sus sueños, un hombre de familia, querido por todos y con una humildad tremenda”.

Dante, uno de los nietos de Palito y Evangelina

Tras recibir la distinción, Palito Ortega hizo un emotivo agradecimiento: “De todo corazón, muchísimas gracias a los intérpretes. Es muy difícil poder expresar con absoluta claridad todo lo que uno quiere, porque son muchas emociones, son muchos recuerdos, y cuando se junta todo de pronto no es fácil poder expresarlo con claridad. Hoy pensaba cuando venía para acá qué podía decir que exprese realmente lo que uno siente, la gratitud que uno quiere expresar con palabras, y a veces es muy difícil encontrarlas, para más de 50 años de carrera, 50 años que no fueron fáciles, y que en los comienzos muchos no me auguraban un buen futuro”.

“Pero yo fui siempre un hombre que no fácilmente me iba a rendir. La salvación me fue de mucho, porque uno viene de un lugar muy humilde y muy precario. Yo no puedo olvidar que bajé del tren a un Retiro con una valijita de cartón que me habían prestado en un circo que no era mía, después la tuve que mandar de vuelta. Me paré afuera de la estación de Retiro, veía pasando todo el movimiento que había y no sabía para dónde ir. Así empezó mi existencia en Buenos Aires, como un provinciano más que llegaba por aquello que contaban, que en Buenos Aires estaban todas las oportunidades. Finalmente, no es tan así, porque siempre depende de cada uno de nosotros, de la voluntad que tengamos, de la fe en nosotros mismos”.

Palito Ortega en su discurso de agradecimiento. Detrás, los cantantes que interpretaron las canciones de Palito: Martín Díaz, Luz Matas, Romina Pugliese, Néstor Rolán y Pablo Turturiello

“Yo le agradezco a Dios que todos los días me pongo de pie a la mañana, porque no se dan cuenta lo importante que es poder ponerse de pie cada día hasta que un día no se puede. Por eso les digo: si tienen un sueño, abrácenlo fuerte y no se rindan. Dios siempre va a estar ahí para darles la fortaleza para seguir peleando y luchando.”

Palito Ortega junto a Héctor Cavallero

Para el final, recordó a la gente, que lo puso en este sitial, y al motivo que lo llevó a escribir casi todas canciones optimistas: “Yo escribí muchas más melodías hablando de la vida de manera positiva, porque ese pensamiento es el que me trajo hasta acá. Estoy muy agradecido a todos pero especialmente al público, que ante quien pongo a consideración mis canciones y quien hizo posible que hoy yo pueda estar donde estoy”. Y luego de recordar el momento en que contrató a Frank Sinatra, rindió homenaje a su compañera de vida, Evangelina Salazar y a su familia: “Tuve por suerte, por un regalo de Dios, una mujer que me acompañó y tuvo una paciencia única. También quiero agradecer a mis amigos, a mis hijos, a mis nietos. Hoy puedo decirles: ‘¿Vieron hasta dónde llegó el abuelo?’”.

Luciana Salazar impactó con su look

Teresa Calandra y su marido, Gonzalo Bergadá

Fotografías: RSFotos