Flor Peña celebró sus 51 años en familia en el Caribe: el festejo a puro cuarteto y su emotiva reflexión

Flor Peña festejó sus 51 años en familia y en el Caribe (Video: Instagram)

Florencia Peña cumplió 51 años y lo festejó en familia y a lo grande. La protagonista de Pretty Woman aprovechó el descanso de la obra entre el fin de la temporada en Buenos Aires y el estreno proyectado para el verano en Mar del Plata y viajó a República Dominicana con sus seres más queridos. Y luego de un divertido posteo de su equipo de trabajo, que simuló un hackeo de sus redes para saludarla con humor y amor, la actriz compartió la noche y el día de su celebración.

Florencia se mostró en el anochecer junto al mar en compañía de su marido Ramiro Ponce de León, el hijo de ambos, Felipe; Tomás y Juan, los hijos que tuvo con Mariano Otero y su mamá Norma. La cumpleañera lució un conjunto compuesto por un top blanco de tirantes que se cruzan en el cuello y dejan los hombros al descubierto y un pantalón de tiro alto y corte recto, ajustado a la cintura y las caderas, confeccionado en una tela ligera y lisa que cae suavemente hasta los pies. Un estilo veraniego y sofisticado que completó con una copa de champagne para el clásico brindis.

Florencia Peña y Ramiro Ponce de León: dresscode, brindis y amor a orillas del mar (Instagram)

Florencia Peña lució un conjunto veraniego y sofisticado durante el brindis de cumpleaños en la playa

Durante el día, el contingente familiar se embarcó con destino a la isla de Saona, de gran atractivo turístico por sus hermosas playas y bellezas naturales. Allí, Flor se convirtió en la protagonista indiscutible de la travesía marítima. Le cantaron el “Feliz cumpleaños”, con improvisado poledance incluido, y con la complicidad permanente de su hijo Juan, se animaron al baile al ritmo del cuarteto. Así desfilaron “Quién se tomó todo el vino”, “Ya no vuelvas” y “La morocha” en las siempre cristalinas aguas del Caribe como fondo.

Ya en tierra, llegó el momento inevitable del ritual de la torta. Nuevamente al ritmo del “Feliz cumpleaños”, esta vez interpretado de un modo más solemne, Flor sopló las velitas rodeada del amor de los suyos. Una manera ideal de empezar esta nueva vuelta al sol y de recargar energías de cara a lo que viene. La exigente temporada teatral de Mar del Plata, donde llevará su caracterización de Vivian Ward a la versión teatral de Mujer Bonita.

“Me hicieron muy feliz hoy, el mejor regalo es compartir la vida con ustedes”, escribió la artista en la publicación en la que compartió fotos y videos. “Tengo una vida muy hermosa y me siento muy agradecida por el amor que me dan. Con ustedes me siento invencible”, agregó y culminó citando una frase que repetía Juan cuando era chico. “Los amo hasta que se terminen los números”.

El festejo incluyó una noche especial frente al mar, acompañada por su esposo Ramiro Ponce de León y sus hijos. Aquí con su mamá, Norma

Mientras Flor celebraba su cumpleaños bajo el sol del Caribe, sus amigos lograron que la distancia no fuera un obstáculo para sorprenderla. En la madrugada de su aniversario, un divertido posteo apareció en su cuenta de Instagram: “Acabamos de hackear a Florencia Peña. Nosotros, sus propios amigos”. El mensaje, inesperado y sin aviso, captó la atención de sus más de seis millones de seguidores y desató una avalancha de comentarios y risas.

Mientras la actriz disfrutaba de la República Dominicana, su equipo personal se animó a compartir una serie de fotos y videos inéditos. El posteo no tenía filtros, retoques ni aprobación previa, mostrando el costado más genuino y espontáneo de Flor. La publicación incluyó anécdotas, recuerdos de su carrera, bromas sobre su personalidad y hasta una enumeración de sus manías: la intensidad, la devoción por sus amigos y equipo, la pasión dramática y su costado valiente.

Flor Peña con sus hijos Toto y Juan, fruto de su relación con Mariano Otero

En tono humorístico, sus allegados no ahorraron ironía y ternura. Mencionaron que Flor olvida nombres, pero nunca la cantidad de premios ganados, y la definieron como una mezcla explosiva de estrella teatral y figura mediática. También recordaron que es capaz de discutir sobre política o pelear por el último trozo de torta, y que en la cocina prefiere grabar contenido antes que lavar utensilios.

La publicación cerró con un guiño cómplice y tres deseos para la actriz: que evite mirarse tanto al espejo, que respire en las fotos de playa y que abandone la costumbre de posar en punta de pie. El resultado mostró a la Florencia más humana y auténtica, la que sus amigos conocen y celebran sin censura ni artificios.