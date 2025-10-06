Florencia Peña, la dupla de Luis Brandoni y Soledad Silveyra, Sex y todos los platos fuertes de Multiteatro para Mar del Plata

Multiteatro anunció su cartelera de verano 2026 en Mar del Plata con grandes figuras y estrenos

Con motivo de sus 48 años ininterrumpidos de presencia en la ciudad, Multiteatro anunció la programación que marcará el verano 2026 en la Mar del Plata, la “capital del Espectáculo Nacional”. Entre los títulos se destacan Pretty Woman, Toc Toc, Quién es quién, Sex: la obra y La cena de los tontos.

La temporada de teatro marplatense ya comenzó a tomar forma. Este lunes 6 de octubre, el grupo dirigido por Carlos y Tomás Rottemberg anunció en sus redes sociales las producciones que integrarán la Programación Gigante 2026. Este es el puntapié oficial de una nueva etapa artística, en la que se reafirma el compromiso con la ciudad costera.

El grupo Multiteatro celebra 48 años de presencia ininterrumpida en la ciudad costera (RS Fotos)

“Con enorme convicción refrendamos 48 años consecutivos apostando artísticamente a esa ciudad”, expresaron desde la cuenta oficial de X de Multiteatro, que detalló los ocho espectáculos principales que llegarán a los escenarios más emblemáticos de la ciudad balnearia

La primera gran producción confirmada es Pretty Woman, dirigida por Ricky Pashkus y protagonizada por Florencia Peña junto a Juan Ingaramo. Se trata de una de las apuestas más ambiciosas de la temporada, una adaptación teatral del clásico cinematográfico protagonizado por Julia Roberts y Richard Gere. El musical desembarcará en el teatro Mar del Plata con una puesta imponente, escenografía de gran escala y un equipo artístico de primer nivel.

Florencia Peña encabezará el musical dirigido por Ricky Pashkus, acompañada por Juan Ingaramo en el teatro Mar del Plata

El segundo título destacado es Quién es quién, una comedia de enredos dirigida por Héctor Díaz que reune por primera vez en escena a Luis Brandoni y Soledad Silveyra. La obra, uno de los éxitos de la última temporada porteña, se presentará en el teatro Atlas, con funciones que prometen agotar localidades.

Luis Brandoni y Soledad Silveyra protagonizarán la obra dirigida por Héctor Díaz en el teatro Atlas

El teatro Lido albergará Una clase especial, la obra escrita por Daniel Dátola y dirigida por Manuel González Gil, protagonizada por Damián De Santo y Martín Seefeld. La trama, que juega con los equívocos y los intercambios de roles, se define como “una comedia donde nada es lo que parece”.

La comedia de Daniel Dátola, dirigida por Manuel González Gil, tendrá funciones en el teatro Lido

Por su parte, el teatro Bristol será escenario de una celebración: Toc Toc cumple 15 años desde su estreno en 2011 y lo festeja con un elenco encabezado por Diego Pérez y Ernesto Claudio, bajo la dirección de Lía Jelín. La obra, que lleva más de dos millones de espectadores, se mantiene como un clásico indestructible del humor argentino.

El clásico dirigido por Lía Jelín celebra 15 años con nuevo elenco en el teatro Bristol

El inconfundible estilo de José María Muscari también dirá presente con una nueva versión de Sex, la obra, que se presentará en el teatro América. El elenco incluye a Diego Ramos, Julieta Ortega, Gloria Carrá y Nicolás Riera, quienes explorarán el universo del deseo y la intimidad con la mezcla característica de erotismo, humor y reflexión que define al director. “Un espectáculo donde el sexo es el tema central y el humor un lenguaje reflexivo”, adelantó el comunicado.

José María Muscari vuelve con su éxito teatral, esta vez en el teatro América de Mar del Plata

El teatro Lido también será sede de “Chanta”, el nuevo proyecto de Mariano Cohn y Gastón Duprat, dirigido por Marcelo Caballero y protagonizado por Agustín “Rada” Aristarán. Con su sello de humor característico y guiños a la cultura popular, el espectáculo es una de las apuestas fuertes para el verano.

Agustín “Rada” Aristarán liderará la obra escrita por Cohn y Duprat, bajo dirección de Marcelo Caballero, en el Lido

Otro de los platos fuertes será La cena de los tontos, comedia dirigida por Marcos Carnevale y protagonizada por Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández. La obra, que se presentará en el teatro Neptuno, promete una combinación explosiva de ritmo, humor y sátira, con los enredos más hilarantes de la cartelera.

Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández protagonizan la comedia dirigida por Marcos Carnevale en el teatro Neptuno (Crédito: RS Fotos)

Por último, el teatro Atlas recibirá una versión renovada de Made in Lanús, la emblemática pieza de Nelly Fernández Tiscornia, estrenada originalmente en 1986 con Luis Brandoni. El actor vuelve al proyecto, pero esta vez como director, acompañado por Cecilia Dopazo, Malena Solda, Alberto Ajaka y Esteban Meloni. La obra celebra sus 40 años como uno de los retratos más entrañables sobre la identidad y la nostalgia argentina.

Alberto Ajaka, Malena Solda, Cecilia Dopazo y Esteban Meloni, para el regreso de la obra (Adrián Melo)

La presentación de la temporada 2026 se llevará a cabo el miércoles 26 de noviembre a las 15 horas en La Stampa, con la presencia de los protagonistas de cada espectáculo. Además, Multiteatro anunció la Campaña “Precios Amigables 2026”, que ofrecerá beneficios y descuentos especiales para fomentar la asistencia del público local y turístico. De esta manera, Mar del Plata se prepara para recibir otro verano repleto de estrellas, humor, música y emoción.