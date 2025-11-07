Teleshow

Wanda Nara y Julia Calvo recordaron cuando actuaron juntas en una novela: “Me di la cabeza contra el cemento”

La conductora y la participante de MasterChef Celebrity compartieron elenco en Golpe al corazón y se repartieron elogios en un alto de la competencia

Wanda Nara recordó con Julia Calvo su actuación en Golpe al corazón (Video: MasterChef Celebrity: Telefe)

El reencuentro entre Wanda Nara y Julia Calvo en el set de MasterChef Celebrity ofreció una anécdota inesperada que captó la atención tanto de la audiencia como de las protagonistas. Durante una charla distendida, ambas recordaron su experiencia compartida en la telenovela Golpe al corazón, emitida en 2017, donde Wanda, en una de sus incursiones actorales no tan conocidas, debió interpretar una escena de desmayo que terminó con un golpe real contra el piso. El intercambio, cargado de humor y afecto, permitió asomarse al detrás de escena de la televisión y a una faceta menos explorada de la conductora.

El diálogo se desarrolló en un ambiente de camaradería. Wanda Nara, observando a Julia Calvo mientras preparaba empanadas, elogió la destreza de la actriz y bromeó sobre la intensidad emocional que suele vivirse en el programa. “Superavanzada y encima tenías poco tiempo. Yo no sé nunca si llorás, si te reís... Sufrís como loca en este programa”, comentó Wanda, a lo que Julia respondió con sinceridad: “No, acá nada es fácil”. La conversación derivó hacia la actuación, con Wanda reconociendo la experiencia de Julia y sugiriendo que, por venir del mundo actoral, estaba más habituada a recibir indicaciones precisas sobre qué hacer y decir.

Fue entonces cuando Calvo propuso, entre risas, la idea de dar una clase de actuación a los jurados del programa, a lo que Wanda respondió con entusiasmo: “A mí dame una clase”. Julia, lejos de restar mérito a su compañera, le aseguró: “No, vos sos buena”. Este reconocimiento dio pie a que ambas rememoraran el proyecto que compartieron: “Actuamos juntas”, recordó Calvo, haciendo referencia a Golpe al corazón y mencionando la participación de Miguel Ángel Rodríguez en la misma producción, actual participante del reality.

La actuación de Wanda Nara en Golpe al Corazón, telenovela de Telefe (Instagram)

El momento más recordado por Wanda Nara fue una escena en la que sufría un accidente automovilístico a bordo de una motocicleta. “Es verdad que me tuve que desmayar”, afirmó, para luego detallar la dificultad de la toma: “Y me di la cabeza contra el cemento. Realmente, me tiré contra el piso”. La confesión generó una reacción de cariño por parte de Julia, quien expresó: “La amo”. El intercambio continuó con una pregunta de Wanda que puso en perspectiva los desafíos de ambos mundos: “¿Qué es más difícil, hacer una tira o hacer empanadas?”. Julia, sin dudar, eligió la cocina: “Hacer empanadas”.

Emitida en 2017, Golpe al corazón fue una producción de Enrique Estevanez que abordó temáticas sociales de relevancia en la Argentina. Protagonizada por Sebastián Estevanez y Eleonora Wexler, la historia giraba en torno a Rafael El Toro Farías, un boxeador que, tras la trágica muerte de su esposa, se convierte en enfermero y encuentra un nuevo rumbo en una clínica. La trama entrelazaba historias de superación, amor y problemáticas como la violencia de género, la inseguridad y la memoria de Malvinas, reflejando realidades cotidianas a través de sus personajes.

Wanda grabó su participación en octubre de ese año, aprovechando su visita al país acompañando a su entonces marido Mauro Icardi, convocado para la selección argentina. La escena con el galán Sebastián Estevanez se grabó en exteriores y el encuentro con el personaje de ficción se da en medio de un accidente de tránsito. Guadalupe, así es el nombre del personaje de Wanda, choca y cae de la moto que conduce, justo en ese momento aparece en la escena, el galán que acude a atenderla.

