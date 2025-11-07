Se conoció el tráiler de Instante, la película que consolida a La Plata como polo del cine argentino

Trailer de Instante, película protagonizada por Pablo Yotich, Manuela Viale, Alejandro Fiore y Magui Bravi

El lanzamiento del tráiler de Instante, una película filmada íntegramente en La Plata y protagonizada por Pablo Yotich, Manuela Viale, Alejandro Fiore y Magui Bravi, marca un nuevo hito para la ciudad en su consolidación como polo cinematográfico nacional. La coincidencia de este estreno con la llegada de Johnny Depp, quien presentará su más reciente largometraje y participará en actividades culturales, sitúa a la Ciudad de las Diagonales en el centro de la agenda cultural y audiovisual del país.

Dirigida por Daniel Silveira, Instante es el resultado de la colaboración entre CHE Contenidos y 3C Films, y representa la tercera producción consecutiva de este equipo en escenarios platenses. La película narra dos historias de amor atravesadas por la enfermedad y la esperanza: por un lado, Juan (Yotich) y Lucía (Viale), pacientes oncológicos que se conocen en terapia y descubren la posibilidad de amar incluso en circunstancias límite; por otro, Cecilia (Bravi) y Ferraro (Fiore), una terapeuta y su colega, quienes se ven transformados por el trabajo con el dolor ajeno y la vulnerabilidad compartida. Tanto el elenco principal como el resto del los actores dan vida a personajes que exploran la resiliencia y la humanidad en contextos adversos.

El poster de Instante, la película filmada en La Plata

El compromiso de los realizadores con la ciudad se refleja en las palabras de Pablo Yotich, quien destacó: “La Ciudad de La Plata tiene equipos técnicos talentosos y un espíritu artístico enorme. Venimos filmando acá porque creemos en su identidad cinematográfica y en el trabajo que lleva adelante el Instituto Cultural en toda la provincia”. Desde CHE Contenidos, la productora subrayó el orgullo que representa para ellos que artistas de todo el mundo elijan La Plata como escenario, afirmando: “Nosotros la elegimos hace años”. Alejandro Fiore, otro de los protagonistas, remarcó el ambiente particular que ofrece la ciudad: “Filmar en La Plata tiene algo especial: hay un clima de trabajo muy humano y una energía que se siente en cada esquina. Es una ciudad que inspira historias reales, con corazón”.

La ciudad de La Plata experimentó un crecimiento sostenido como centro de producción audiovisual, respaldado por la calidad de sus equipos técnicos y artísticos, así como por el apoyo institucional. El Instituto Cultural desempeñó un papel clave en la promoción de la identidad cinematográfica local, facilitando la realización de proyectos que combinan la impronta platense con una proyección nacional e internacional. La continuidad de rodajes y la elección de la ciudad por parte de productoras y artistas refuerzan su posicionamiento en la industria.

Johnny Depp y la proyección internacional de La Plata

Johnny Depp vuelve a la industria del cine con un rol protagónico (EUROPA PRESS)

En este contexto, la visita de Johnny Depp añade un componente de proyección internacional a la agenda cultural de la ciudad. El actor, director y músico estadounidense arribará con una agenda que incluye un encuentro protocolar con el intendente Julio Alak, su declaración como visitante ilustre y un recorrido por el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, espacio emblemático por su valor histórico y cultural. Posteriormente, el Teatro Coliseo Podestá será el escenario de una masterclass abierta y una entrevista pública en la que participará Riccardo Scamarcio, protagonista de Modigliani, tres días en Montparnasse, bajo la moderación de la periodista Verónica Lozano. El evento combinará conversación y proyección cinematográfica, permitiendo el intercambio directo entre los protagonistas y el público.

La jornada culminará con una función de gala exclusiva para invitados y prensa, donde se proyectará Modigliani, tres días en Montparnasse, el segundo largometraje dirigido por Depp. La película, que narra tres días cruciales en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani en la París de 1916, cuenta con un elenco internacional y fue reconocida en festivales como San Sebastián y Roma, donde obtuvo el Premio a la Película de Culto del Año en la 29ª edición del Capri Hollywood – Roma Fall Gala 2024. La pre avant-premiere en La Plata antecede a la presentación nacional prevista para el 11 de noviembre en Buenos Aires, donde se espera la presencia de Depp y parte del equipo internacional.

Johnny Depp durante el rodaje de Modigliani, tres días en Montparnasse

La presencia de Depp en Argentina cuenta con el impulso del empresario Jorge Corcho Rodríguez, quien mantiene una relación cercana con el actor y acompañó la promoción de Modigliani en distintos festivales. Durante una visita anterior al país, Depp se dedicó a su faceta musical y grabó una sesión en el estudio La Roca Power Studio, propiedad de Rodríguez, lo que ratifica el vínculo entre ambos.

La coincidencia entre el estreno de Instante y la visita de Johnny Depp potencia la visibilidad de La Plata como escenario de producciones cinematográficas y eventos culturales de relevancia. Esta sinergia entre la industria local y la llegada de referentes internacionales contribuye a posicionar a la ciudad como un punto de encuentro para creadores, gestores y público, en un contexto de crecimiento y proyección en la agenda audiovisual argentina.