Johnny Depp en Argentina: su agenda en La Plata para una masterclass y la avant-premiere de su nueva película

Johnny Depp llega a La Plata para una masterclass y la avant-premiere de su nueva película (Europa Press)

La ciudad de La Plata se prepara para recibir a Johnny Depp, quien llegará a la capital bonaerense con una agenda institucional y cultural que incluye una reunión con el intendente Julio Alak, su declaración como visitante ilustre, una masterclass abierta en el Teatro Coliseo Podestá y la presentación exclusiva de su más reciente película, Modigliani, tres días en Montparnasse. La visita del actor, director y músico estadounidense a la Argentina viene generando expectativa entre los seguidores y la comunidad artística, que aguardan la llegada de una de las figuras más influyentes del cine internacional.

La jornada de actividades en la capital bonaerense comenzará con un encuentro protocolar entre Depp y Alak, seguido por el acto oficial que lo distinguirá como visitante ilustre de la ciudad. Posteriormente, el artista recorrerá el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, un espacio emblemático de La Plata por su valor histórico y cultural. Este recorrido institucional busca poner en valor el patrimonio local y fortalecer los lazos entre la gestión municipal y referentes internacionales del arte.

Johnny Depp será declarado visitante ilustre en La Plata (EUROPA PRESS)

El programa continuará en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, donde se desplegará una alfombra roja para recibir a Depp ante la presencia de medios, autoridades, invitados especiales y representantes de la prensa. En este escenario, el público podrá asistir a una masterclass abierta y una entrevista pública en la que participará Riccardo Scamarcio, protagonista de la película dirigida por Depp. La moderación del encuentro estará a cargo de Verónica Lozano. El formato combinará conversación y proyección cinematográfica, permitiendo un intercambio directo entre los protagonistas y la audiencia.

Tras la masterclass, se celebrará una función de gala exclusiva para invitados y prensa, en la que se proyectará Modigliani, tres días en Montparnasse. Este largometraje, el segundo dirigido por Depp, narra tres días cruciales en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani en la París de 1916. La obra cuenta con un elenco internacional que incluye a Riccardo Scamarcio, Stephen Graham, Al Pacino, Antonia Desplat, Bruno Gouery, Ryan McParland y Luisa Ranieri. La película, producida por IN.2 Film, Barry Navidi Productions y Lervolino & Lady Bacardi Entertainment, ya ha recorrido festivales de renombre como San Sebastián y Roma, donde obtuvo el Premio a la Película de Culto del Año en la 29ª edición del Capri Hollywood – Roma Fall Gala 2024.

Johnny Depp regresa a la Argentina para presentar la película Modigliani, tres días en Montparnasse

La pre avant-premiere en La Plata antecede a la presentación nacional prevista para el 11 de noviembre en el Cinemark Palermo de Buenos Aires, donde se espera la presencia de Depp, parte del elenco y miembros del equipo de producción internacional. Estas actividades forman parte de una estrategia que busca posicionar a la ciudad como un referente en la agenda cultural y cinematográfica del país.

El arribo de Depp a la Argentina cuenta con la promoción del empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, quien mantiene una relación cercana con el actor y ha acompañado la presentación de Modigliani, tres días en Montparnasse en distintos festivales internacionales. Durante su anterior visita al país en febrero, Depp se dedicó a su faceta musical y grabó una sesión en el estudio La Roca Power Studio, propiedad de Rodríguez. La presencia del artista en La Plata refuerza el vínculo entre la ciudad y figuras de proyección global, al tiempo que destaca la colaboración entre arte, industria y gestión cultural.

La llegada de Johnny Depp y la realización de estos eventos consolidan la apuesta de La Plata por convertirse en un polo cultural y cinematográfico de alcance internacional, promoviendo el encuentro entre creadores, gestores y el público en un escenario de relevancia creciente.

Johnny Depp en pleno trabajo de dirección de" Modigliani, tres días en Montparnasse

La trayectoria de Johnny Depp tomó un giro renovado al reincidir en la dirección cinematográfica, ámbito al que regresa casi treinta años después de su ópera prima. Con Modigliani, Depp asume nuevamente el desafío de comandar un proyecto, tras su debut como realizador con The Brave en 1997.

La propuesta estética recrea la atmósfera de la París de principios del siglo XX, haciendo énfasis en una composición visual que remite tanto al trazo pictórico del propio Modigliani como al universo del expresionismo parisino. Esta apuesta busca no solo narrar su historia, sino también evocar la energía plástica y emocional que atravesó la vida y obra de uno de los principales representantes del arte europeo moderno.