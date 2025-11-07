Rusherking apuntó contra Ángela Torres después de sus dichos tras su separación: “No soy una persona rata”

El músico santiagueño expresó su sorpresa y malestar por los dichos de Ángela Torres en un streaming sobre su relación pasada (Video: SQP, América TV)

Después de varias semanas de especulaciones, indirectas y frases cruzadas en los medios, Rusherking decidió hablar con detalles sobre su separación de Ángela Torres. El músico santiagueño eligió hacerlo en el programa Sálvese Quien Pueda (América TV), donde se mostró sorprendido y dolido por las declaraciones que su expareja había hecho semanas atrás en un streaming.

Todo comenzó cuando Ángela, en tono distendido durante su participación en Nadie Dice Nada (Luzu TV), se refirió a su relación pasada con el cantante. Sin dar nombres, lanzó frases que los espectadores no tardaron en interpretar como indirectas hacia Rusher.

“A mí me pasó que el año pasado salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él. Yo vivía fingiendo que era millonaria como él, me copiaba y hacía los mismos gastos que él, entonces me separé y quedé seca”, reveló. Las palabras no pasaron desapercibidas y el público inmediatamente vinculó esa descripción con su exnovio.

Ángela Torres relató en Luzu TV que su diferencia económica con Rusherking influyó en la ruptura sentimental (Crédito: @chuleval)

Frente a ese contexto, el músico sintió que debía ponerle fin a las versiones y dar su punto de vista. “Me shockeó bastante lo que dijo”, comenzó, con tono sereno pero visiblemente incómodo por el tema. “Soy bastante perfil bajo y trato de no hablar de mis relaciones o de las cosas que pasaron, menos en público. Pero, obviamente, me vi en la situación de tener que defenderme. No me defendí de la mejor forma, me hubiese gustado hablar más sobre eso, pero mi equipo y mis amigos me dijeron: ‘Che, no vale la pena defenderse de algo que no sos ni que pasó’”, explicó.

El intérprete de Perfecta reconoció que la situación lo tomó por sorpresa y que, en un primer momento, pensó en responder públicamente, aunque luego decidió no alimentar la polémica. “Si hay algo que tengo claro es que, cuando estoy de novio, doy lo mejor de mí. No soy una persona rata, no soy alguien que está escatimando. Siempre doy todo, y la gente que me conoce lo sabe”, sostuvo. “Parece una pavada, pero soy bastante transparente, y no tengo que salir a defenderme de algo que no soy”.

Rusherking afirmó que siempre da lo mejor de sí en sus relaciones y negó haber sido tacaño durante el noviazgo

Sin embargo, la entrevista dejó ver que, más allá del intento de mantener la calma, Rusherking aún se siente afectado por la manera en que se manejó su ex pareja tras la ruptura. “Lo que más me molestó fue que después no se hizo cargo de lo que había dicho. Salió a decir: ‘Yo no hablé de eso’, y eso no me cabió. Si yo te digo algo, voy y me hago cargo de lo que estoy diciendo porque realmente tengo con qué decirlo”, expresó el cantante, marcando distancia con elegancia, pero sin evitar el golpe emocional que le provocó el episodio.

El artista, que viene de una seguidilla de lanzamientos musicales y colaboraciones, admitió también que la exposición no es algo que disfrute, sobre todo cuando se trata de su vida personal. “Yo trato de estar en la mía. No me cabe eso de que se empiece a hablar de mí por cosas que no tienen que ver con la música. No me gusta que se mezclen los temas personales con lo profesional, y menos si se dicen cosas que no son ciertas”, agregó.

El santiagueño incluso contó que intentó recomponer el diálogo con Ángela para aclarar las cosas de forma privada y evitar que la tensión creciera. “Le escribí. Le mandé un testamento diciéndole que no entendía por qué había dicho eso. Y no me contestó. Pasó eso, simplemente. Después dije ‘ya está’. No me voy a meter en este quilombo al pedo”, reveló, dejando entrever que, pese al enojo, su intención inicial fue cerrar el tema de buena manera.