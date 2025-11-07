Las Trillizas de Oro se mostraron en bikini a sus 65 años en las playas de Uruguay: “Recargamos energía”

Las Trillizas de Oro reforzaron su vigencia artística y conexión con el público tras más de cinco décadas de carrera

Las Trillizas de Oro se llevaron elogios y palabras de amor en una publicación que realizaron en sus redes sociales. A través de su cuenta oficial de Instagram, María Emilia, María Eugenia y María Laura Fernández Rousse (65), compartieron una serie de postales desde Uruguay, donde disfrutaron junto a su madre de unos días de descanso entre playa, caminatas y atardeceres junto al mar.

“Pasamos unos días juntas y sin pelearnos, jaaa. En una semana hicimos playa y pasamos frío, pero nos sirvió para recargar energía. Pronto tenemos novedades”, escribieron en el posteo que acumula cientos de comentarios. En la primera foto, se las ve posando en bikini sobre la orilla del mar, sonrientes y relajadas bajo el sol uruguayo.

Las Trillizas de Oro posaron en bikini a los 65 años y conquistaron Instagram con su vitalidad y carisma

El trío Fernández Rousse disfrutó de unas vacaciones en Uruguay junto a su madre y compartieron momentos familiares en la playa

Las imágenes de Las Trillizas de Oro en la costa uruguaya generaron nostalgia y admiración entre sus seguidores en redes sociales

Las imágenes reflejan el gran vínculo que mantienen a lo largo de los años. Además de las postales en traje de baño, compartieron otros momentos del viaje: reuniones al aire libre, paseos por la arena al atardecer y un impactante atardecer sobre el mar. “Divinas, ídolas, esperamos verlas pronto en TV”, fueron algunos de los mensajes que recibieron en la publicación.

A los 65 años, las hermanas siguen demostrando su energía y complicidad, manteniéndose activas tanto en los medios como en sus proyectos personales. Con su característico humor, dejaron entrever que pronto anunciarán novedades, dejando a sus seguidores expectantes sobre qué preparan.

El posteo de Las Trillizas de Oro reunió cientos de comentarios y elogios de seguidores que celebraron su vitalidad

Las imágenes de Las Trillizas de Oro en la orilla del mar reflejaron su complicidad y alegría tras décadas de carrera

Las Trillizas de Oro mostraron su energía y humor en redes sociales

Esto se da apenas un mes después del gran anuncio que realizaron en sus redes sociales: el posible regreso musical del trío. Aunque todavía no dieron detalles concretos, acompañaron las imágenes con un mensaje sugestivo: “Ay, ay, ay. Empezó octubre y con este mes se viene un nuevo soundtrack para sus vidas. Estén atentos”. Con esta frase, dejaron claro que algo especial está en camino y que estará inevitablemente vinculado a la música, el rubro que definió e identificó a Las Trillizas.

El video transmite el ambiente relajado y la dinámica lúdica que caracteriza al grupo, donde la interacción y el sentido del humor son protagonistas. Al ingresar al estudio, se escucha a María Emilia jugar: “Vinimos afónicas”. María Eugenia desmiente entre risas: “No, mentira”, y suma entre bromas internas: “Casi nos agarramos y mamá dijo: ‘Compro un par de guantes a cada una’”.

Tras la secuencia y una vez logrado el efecto buscado, María Eugenia concluye: “Perfecto. Ya está, ¿no? Sí, sí, sí, está bueno. Ya no más voces, ya está. Coro y listo”. Desde la producción, celebran con un entusiasta “Perfecto” acompañado de música animada de fondo, sellando el clima de entusiasmo y espontaneidad que reina entre las hermanas.

El posible regreso musical de Las Trillizas de Oro entusiasma a sus fans, quienes esperan un nuevo soundtrack (Video: Instagram)

Estas imágenes no solo refuerzan la vigencia y el espíritu de Las Trillizas de Oro, sino que demuestran cómo, con frescura y armonía, siguen conectando con su público, renovando el puente musical y dejando una huella de identidad. Con el anuncio de un nuevo soundtrack en puerta, la expectativa está puesta en ver qué sorprenderán, revitalizando el entusiasmo alrededor de una carrera que se reinventa a puro carisma y complicidad.

Las hermanas comenzaron su carrera artística en los años setenta y rápidamente se convirtieron en un fenómeno musical y televisivo. Su salto a la fama llegó en 1970 cuando debutaron en el programa de Roberto Galán, y poco después alcanzaron proyección internacional al trabajar junto a Julio Iglesias como coristas y compañeras de gira.

Con su estilo alegre y su impecable sincronía vocal, el trío se consolidó como un ícono del entretenimiento familiar en América Latina y España, combinando canciones pegadizas con un carisma inconfundible que las llevó a recorrer escenarios de distintos países. A lo largo de su trayectoria, grabaron varios discos, protagonizaron programas infantiles y participaron en películas, consolidando una carrera artística que se extendió por más de cinco décadas.