Teleshow

Las Trillizas de Oro se mostraron en bikini a sus 65 años en las playas de Uruguay: “Recargamos energía”

El trío más querido de la televisión compartió postales playeras desde Uruguay y dejó a sus fans intrigados con la promesa de novedades musicales

Guardar
Las Trillizas de Oro reforzaron
Las Trillizas de Oro reforzaron su vigencia artística y conexión con el público tras más de cinco décadas de carrera

Las Trillizas de Oro se llevaron elogios y palabras de amor en una publicación que realizaron en sus redes sociales. A través de su cuenta oficial de Instagram, María Emilia, María Eugenia y María Laura Fernández Rousse (65), compartieron una serie de postales desde Uruguay, donde disfrutaron junto a su madre de unos días de descanso entre playa, caminatas y atardeceres junto al mar.

Pasamos unos días juntas y sin pelearnos, jaaa. En una semana hicimos playa y pasamos frío, pero nos sirvió para recargar energía. Pronto tenemos novedades”, escribieron en el posteo que acumula cientos de comentarios. En la primera foto, se las ve posando en bikini sobre la orilla del mar, sonrientes y relajadas bajo el sol uruguayo.

Las Trillizas de Oro posaron
Las Trillizas de Oro posaron en bikini a los 65 años y conquistaron Instagram con su vitalidad y carisma
El trío Fernández Rousse disfrutó
El trío Fernández Rousse disfrutó de unas vacaciones en Uruguay junto a su madre y compartieron momentos familiares en la playa
Las imágenes de Las Trillizas
Las imágenes de Las Trillizas de Oro en la costa uruguaya generaron nostalgia y admiración entre sus seguidores en redes sociales

Las imágenes reflejan el gran vínculo que mantienen a lo largo de los años. Además de las postales en traje de baño, compartieron otros momentos del viaje: reuniones al aire libre, paseos por la arena al atardecer y un impactante atardecer sobre el mar. “Divinas, ídolas, esperamos verlas pronto en TV”, fueron algunos de los mensajes que recibieron en la publicación.

A los 65 años, las hermanas siguen demostrando su energía y complicidad, manteniéndose activas tanto en los medios como en sus proyectos personales. Con su característico humor, dejaron entrever que pronto anunciarán novedades, dejando a sus seguidores expectantes sobre qué preparan.

El posteo de Las Trillizas
El posteo de Las Trillizas de Oro reunió cientos de comentarios y elogios de seguidores que celebraron su vitalidad
Las imágenes de Las Trillizas
Las imágenes de Las Trillizas de Oro en la orilla del mar reflejaron su complicidad y alegría tras décadas de carrera
Las Trillizas de Oro mostraron
Las Trillizas de Oro mostraron su energía y humor en redes sociales

Esto se da apenas un mes después del gran anuncio que realizaron en sus redes sociales: el posible regreso musical del trío. Aunque todavía no dieron detalles concretos, acompañaron las imágenes con un mensaje sugestivo: “Ay, ay, ay. Empezó octubre y con este mes se viene un nuevo soundtrack para sus vidas. Estén atentos”. Con esta frase, dejaron claro que algo especial está en camino y que estará inevitablemente vinculado a la música, el rubro que definió e identificó a Las Trillizas.

El video transmite el ambiente relajado y la dinámica lúdica que caracteriza al grupo, donde la interacción y el sentido del humor son protagonistas. Al ingresar al estudio, se escucha a María Emilia jugar: “Vinimos afónicas”. María Eugenia desmiente entre risas: “No, mentira”, y suma entre bromas internas: “Casi nos agarramos y mamá dijo: ‘Compro un par de guantes a cada una’”.

Tras la secuencia y una vez logrado el efecto buscado, María Eugenia concluye: “Perfecto. Ya está, ¿no? Sí, sí, sí, está bueno. Ya no más voces, ya está. Coro y listo”. Desde la producción, celebran con un entusiasta “Perfecto” acompañado de música animada de fondo, sellando el clima de entusiasmo y espontaneidad que reina entre las hermanas.

El posible regreso musical de Las Trillizas de Oro entusiasma a sus fans, quienes esperan un nuevo soundtrack (Video: Instagram)

Estas imágenes no solo refuerzan la vigencia y el espíritu de Las Trillizas de Oro, sino que demuestran cómo, con frescura y armonía, siguen conectando con su público, renovando el puente musical y dejando una huella de identidad. Con el anuncio de un nuevo soundtrack en puerta, la expectativa está puesta en ver qué sorprenderán, revitalizando el entusiasmo alrededor de una carrera que se reinventa a puro carisma y complicidad.

Las hermanas comenzaron su carrera artística en los años setenta y rápidamente se convirtieron en un fenómeno musical y televisivo. Su salto a la fama llegó en 1970 cuando debutaron en el programa de Roberto Galán, y poco después alcanzaron proyección internacional al trabajar junto a Julio Iglesias como coristas y compañeras de gira.

Con su estilo alegre y su impecable sincronía vocal, el trío se consolidó como un ícono del entretenimiento familiar en América Latina y España, combinando canciones pegadizas con un carisma inconfundible que las llevó a recorrer escenarios de distintos países. A lo largo de su trayectoria, grabaron varios discos, protagonizaron programas infantiles y participaron en películas, consolidando una carrera artística que se extendió por más de cinco décadas.

Temas Relacionados

Trillizas de OroMaría EmiliaMaría EugeniaMaría Laura

Últimas Noticias

Quién es Seven Kayne, el cantante que estaría conociendo Gimena Accardi

La publicación de una imagen abrazados generó una ola de comentarios y teorías sobre la relación entre la actriz y el músico, quien se consolida como referente del trap nacional

Quién es Seven Kayne, el

Fito Paéz y Trueno participarán en la premiere de los Latin Grammy 2025

La gala será en Las Vegas, el próximo 13 de noviembre. Por la noche, se entregan los premios más destacados, con Ca7triel & Paco Amoroso como favoritos

Fito Paéz y Trueno participarán

Lourdes Fernández mostró cómo es un día en su vida: “Un tropezón no es caída, pero cómo duele”

La ex Bandana compartió en redes un video íntimo sobre su rutina diaria, reflejando su recuperación emocional y artística luego del incidente que terminó con su expareja detenida por violencia de género

Lourdes Fernández mostró cómo es

Franco Colapinto subió un video montando a caballo con música de Wanda Nara, revolucionó las redes y lo silenció

El piloto de Fórmula 1 compartió la publicación en su cuenta de Instagram, y amte el aluvión de reacciones que tuvo decidió quitarle el sonido

Franco Colapinto subió un video

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

El sábado a la noche, la diva contará con la gran actriz española Carmen Maura, entre otros. Mientras que el domingo, el músico Manuel Wirtz será uno de los asistentes a los almuerzos de Juana

Quiénes son los invitados de
DEPORTES
Los indicios que alejan a

Los indicios que alejan a Jack Doohan de la F1: su nuevo destino ante el inminente anuncio de renovación de Colapinto con Alpine

La feroz crítica de Nico González a la FIFA por la ausencia de Julián Álvarez entre los nominados a The Best

Solana Sierra cumplió con los pronósticos y hay tres argentinas en cuartos de final del WTA 125 de Tucumán

El enigmático posteo de Alpine que encendió a los fanáticos ante el inminente anuncio de la continuidad de Colapinto en la F1

Impacto en el boxeo: la grave denuncia contra Gervonta Davis que provocó la suspensión de su millonario combate ante Jake Paul

TELESHOW
Quién es Seven Kayne, el

Quién es Seven Kayne, el cantante que estaría conociendo Gimena Accardi

Fito Paéz y Trueno participarán en la premiere de los Latin Grammy 2025

Lourdes Fernández mostró cómo es un día en su vida: “Un tropezón no es caída, pero cómo duele”

Franco Colapinto subió un video montando a caballo con música de Wanda Nara, revolucionó las redes y lo silenció

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia: el MAS expulsó al

Bolivia: el MAS expulsó al presidente saliente Luis Arce en medio de acusaciones de corrupción

Los accionistas de Tesla aprobaron un plan de compensación para Elon Musk que podría superar el billón de dólares

El CEO de OpenAI pidió a los gobiernos que inviertan en infraestructuras de Inteligencia Artificial

Rusia condenó a 13 años de cárcel a dos ex militares colombianos por combatir en Ucrania

Un aeropuerto internacional de Suecia suspendió sus operaciones tras detectar drones en las inmediaciones