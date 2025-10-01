Las Trillizas de Oro sorprendieron con un video en el estudio y anunciaron que vuelven a cantar

Las Trillizas de Oro vuelven a la música (Video: Instagram)

Las Trillizas de Oro sorprendieron a sus seguidores con un video inédito en redes sociales, donde se las ve reunidas en un estudio de grabación entonando nuevas melodías. La publicación disparó la ilusión de los fans y alimentó especulaciones sobre el posible regreso musical del icónico trío, que marcó a varias generaciones en la historia del espectáculo argentino.

El anuncio, cargado de complicidad y buen humor, anticipa novedades para octubre, despertando expectativa tanto en quienes siguen su carrera desde hace décadas como entre nuevos públicos atentos a cada paso de las hermanas Fernández Rousse.

Aunque todavía no dieron detalles concretos, acompañaron las imágenes con un mensaje sugestivo: “Ay, ay, ay. Empezó octubre y con este mes se viene un nuevo soundtrack para sus vidas. Estén atentos”. Con esta frase, dejaron claro que algo especial está en camino y que estará inevitablemente vinculado a la música, el rubro que definió e identificó a Las Trillizas.

Las Trillizas volvieron al estudio de grabación (Foto: Captura de video)

El video transmite el ambiente relajado y la dinámica lúdica que caracteriza al grupo, donde la interacción y el sentido del humor son protagonistas. Al ingresar al estudio, se escucha a María Emilia jugar: “Vinimos afónicas”. María Eugenia desmiente entre risas: “No, mentira”, y suma entre bromas internas: “Casi nos agarramos y mamá dijo: ‘Compro un par de guantes a cada una’”.

Tras la secuencia y una vez logrado el efecto buscado, María Eugenia concluye: “Perfecto. Ya está, ¿no? Sí, sí, sí, está bueno. Ya no más voces, ya está. Coro y listo”. Desde la producción, celebran con un entusiasta “Perfecto” acompañado de música animada de fondo, sellando el clima de entusiasmo y espontaneidad que reina entre las hermanas.

Estas imágenes no solo refuerzan la vigencia y el espíritu de Las Trillizas de Oro, sino que demuestran cómo, con frescura y armonía, siguen conectando con su público, renovando el puente musical y dejando una huella de identidad. Con el anuncio de un nuevo soundtrack en puerta, la expectativa está puesta en ver qué sorprenderán este octubre, revitalizando el entusiasmo alrededor de una carrera que se reinventa a puro carisma y complicidad.

Las Trillizas anunciaron la llegada de su nieto 21

Semanas atrás, el círculo íntimo de las Trillizas de Oro sumaba una nueva vida: Laura Laprida, hija de María Eugenia, daba la bienvenida a su primer hijo, Otto. Y cuando aun el eco de ese nacimiento resonaba en las redes, las hermanas volvieron a sorprender. La familia, una vez más, se agranda. Esta vez, del lado de María Emilia.

Esta vez las cámaras se encendieron de nuevo, pero ahora la noticia llegaba del lado de María Emilia. En su cálida casa, rodeadas de memorias y afectos, las tres hermanas —siempre juntas, siempre cómplices— se sentaron frente a la cámara. Un elemento fundamental no podía faltar: Chichita, la matriarca, testigo y motor de esa saga familiar.

La escena arranca entre risas, miradas cómplices y una pregunta que lo resume todo:“¿Cuántos bisnietos tenés ya?” le consultó una de las hijas. Chichita no titubea: “Veintiuno, ya son veintiuno”, responde, la misma autoridad de quien ha llevado la cuenta de cumpleaños, nacimientos, regresos y anécdotas.

Las Trillizas de Oro anunciaron que se viene el nieto 21 (Video: Instagram)

El humor jamás se apartó de la conversación. Con una sonrisa, las Trillizas jugaron con el nombre de Otto, el hijo que Laura tuvo en España, y otro, sin embargo, la felicidad llegó a su punto máximo y bromearon: “Es el cuento de nunca acabar esto”, bromeó la futura abuela, aludiendo a esa sensación de cadena interminable, de nombres que se enlazan con los que vienen.

Entre tanto juego y celebración, llegó la revelación que disparó aún más festejos: Sonia Zavaleta, hija de María Emilia y el polista Clemente Zavaleta, atraviesa los primeros meses de embarazo. La noticia se anunció sin alarde ni protocolos; Sonia apareció bailando, sonriendo, con su pancita incipiente a la vista de todos. En medio de cantos, eligiendo enero como el mes en que el nieto veintiuno hará su entrada al mundo, el clan se rindió a la fiesta familiar, porque cuando las emociones sobran, solo queda cantar.