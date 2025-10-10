Ca7riel y Paco Amoroso hicieron delirar a 15.000 fans en un show íntimo: guiño al Tiny Desk, beso apasionado y regalos a sus fans

Ca7riel y Paco Amoroso recordaron su Tiny Desk en un show íntimo ante 15.000 personas: looks icónicos, besos y regalos para sus fans (Prensa: DF Entertainment/ Irish Suarez)

Después de girar por todo el mundo, llegar a todo tipo de culturas y brillar en festivales de nivel internacional, Ca7riel y Paco Amoroso deslumbraron como nunca en un show íntimo ante más de 15.000 fans. El dúo regresó al Movistar Arena, el lugar que sirvió de puntapié para su tour mundial y en el que presentaron Baño María, antes de que todo explotara y su magia alcanzara los países más recónditos del planeta gracias al Tiny Desk. Así las cosas, el recital no solo repasó sus mejores hits, sino que se convirtió en una celebración cara a cara con sus seguidores.

El festejo íntimo de Ca7riel y Paco Amoroso con botellas de champagne tras su show en el Movistar Arena

En una noche soñada, miles de fans acudieron al inesperado llamado de sus ídolos, quienes anunciaron la fecha poco después del show de Kendrick Lamar en River Plate. El furor fue total, minutos antes de que comenzara el recital, el recinto estaba a tope. El campo general, que no contenía divisiones, se transformaba en una marea lista para corear los hits de los artistas.

Cuando llegó la hora señalada, Ca7riel y Paco aparecieron en el fondo del escenario, luciendo sus icónicos looks del Tiny Desk. A más de un año del hito que disparó sus carreras, los jóvenes causaron furor. Catriel Guerreiro lucía su chaleco compuesto por corazones que decían “Te amo”, mientras que Ulises Guerriero destacaba con su gorro de peluche celeste y su remera de Roly Serrano como Diego Maradona.

Ca7riel y Paco Amoroso deslumbran en un show íntimo ante 15.000 fans en el Movistar Arena (Prensa: DF Entertainment/ Victoria Dragonetti)

El dúo repasó sus grandes éxitos y sorprendió con una puesta en escena inspirada en el Tiny Desk (Prensa: DF Entertainment/ Victoria Dragonetti)

Inmediatamente, desde el techo, una lluvia de gorros de peluche celeste cayeron en las cabezas de los fans, generando una sorpresa absoluta y un momento único para quienes lograron quedarse con algunos de los regalos. Segundos después, Ca7riel y Paco se sentaron en sus sillas, las cuales destacaban sobre un frasco de Papota y así comenzaron su show con “Dumbai”.

Fiel a su estilo, en la primera parte del show, Ca7riel y Paco interpretaron “Baby Gangsta”, “Mi Diosa”, “El Impostor”, “SHIPEA2”, “Mi Deseo”, La Bzrp Music Sessions de Paco Amoroso, “Pirlo” desde sus sillas, llevando la experiencia del Tiny Desk a todos sus fans.

Los artistas lucieron looks icónicos y renovados durante el espectáculo en Buenos Aires (Prensa: DF Entertainment/ Irish Suarez)

Luego, los jóvenes descendieron de la estructura y continuaron con “Re Forro”, “La que puede, puede”. Fue aquí donde comenzó la segunda parte. Con look renovado, los cantantes volvieron a salir a escena. Mientras Ca7riel lucía una hombrera típica del fútbol americano con pantalones largos, Paco sorprendió al mostrarse con un remerón con la cara de Lady Gaga. Días atrás, el joven había causado furor en las redes al mostrarse con este look, parodiando la cómica teoría que indicaba que ambos artistas podrían ser familia.

Lejos de sus últimos shows, en las que los artistas acompañaban a la figura del rap, Kendrick Lamar, por toda su gira, y que los llevó a presentarse en el Estadio River Plate, este vez los cantantes pudieron ver a sus fans cara a cara.

La conexión entre Ca7riel, Paco Amoroso y sus fans se vivió en una noche cargada de emoción y sorpresas (Prensa: DF Entertainment/ Irish Suarez)

Por esa razón, Paco aprovechó una breve pausa para dirigirse a sus fans y agradecer por su apoyo: “La verdad que estamos tocando por el mundo hace como un año, estamos hechos mie...pero tocar acá, con nuestra gente, con nuestros amigo. Gracias a todos ustedes que se levantaron a las 11 de la mañana para comprar la entrada, nos llena de vida. Le queremos agradecer a toda la gente que hace este show posible, a los que trabajaron con nosotros en algún momento y fueron parte de este proyecto, de corazón, gracias”.

La última parte del show vino de la mano de un nuevo cambio de look. Esta vez, el dúo optó por recordar su outfit japonés, con el cual se presentaron en el festival Fuji Rock. Mientras Paco salió a escena con una larga peluca rubia, shorts negros y una camisa tipo kimono azul con dibujos de olas, Ca7riel se lució con una peluca negra, pantalones largos y una camisa tipo kimono roja con cuadros blancos.

Entre los gritos de los fans, los jóvenes dieron rienda suelta a “#Tetas”. Junto a ellos, un grupo de musculosos fisicoculturistas recorrieron el escenario, recreando el famoso videoclip de la canción. Justamente, en “Día del amigo”, el grupo de fortachones tomó protagonismo al tomar a Paco Amoroso y revolearlo una y otra vez por el aire, mientras el artista seguía cantando el tema.

Sumidos en un clima de euforia y aplausos del público, Ca7riel y Paco cerraron su icónica presentación con “El único”. Como muestra de su amistad, los artistas se fundieron en un abrazo en la lengua del escenario y, para sorpresa de algunos, se besaron, provocando los gritos de sus fans.