Quiénes son los argentinos nominados a los Latin Grammy 2025: Ca7riel y Paco Amoroso encabezan la lista con 10 nominaciones

Paco y Ca7riel son los argentinos con más nominaciones en los Latin Grammy, con 8 en total (Foto AP/Fernando Llano)

La música argentina vuelve a destacarse con fuerza en la escena internacional en la 26ª edición de los Latin Grammy, que se llevará adelante el 13 de noviembre, en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Este año, las nominaciones ubican a creadores, intérpretes y productores del país en el centro de varias de las principales categorías artísticas y técnicas, reafirmando el peso de la escena nacional en la industria musical de habla hispana.

Entre los nombres que más resonancia generaron se encuentran CA7RIEL & Paco Amoroso. El dúo figura en diez ternas relevantes: su trabajo Papota compite en Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Alternativa, mientras que temas como “El Día del Amigo” y “#Tetas” aparecen en los apartados de Canción del Año, Mejor Canción Pop y Mejor Canción Alternativa. También forman parte de las listas para Mejor Álbum de Ingeniería de Grabación, Mejor Video Musical Versión Corta y Mejor Video Musical Versión Larga, consolidando así su carácter multifacético y la apuesta experimental que caracteriza a su proyecto.

La labor de fondo de sus productores y colaboradores no pasa desapercibida. Rafa Arcaute y Federico Vindver alcanzan seis y ocho nominaciones respectivamente, ya que participan en áreas fundamentales como ingeniería, composición y producción. El nombre de Arcaute se repite en Productor del Año, distinción que también reconoce la tarea desarrollada por Vindver en la materialización de propuestas vanguardistas dentro del repertorio argentino. Ambos son parte del núcleo creativo que cruzó fronteras con una impronta estilística propia y audaz.

Trueno destaca entre los artistas argentinos más nominados en los Latin Grammy con tres apariciones

En el espectro de lo urbano, Trueno suma tres nominaciones: “Fresh” y “Parriba” figuran en Mejor Canción de Rap/Hip Hop, y “En la city”, junto a Young Miko, compite en la categoría Mejor Canción Urbana. Estas distinciones colocan al joven rapero como un referente ineludible de la nueva generación de artistas argentinos, que explora los límites del hip hop y la música urbana en constante diálogo con escenas internacionales.

La diversidad de la propuesta local se refleja también en la presencia de artistas que despliegan su talento en géneros y estilos variados. Zoe Gotusso compite en Mejor Álbum Pop Tradicional con “Cursi”, mientras que Bandalos Chinos logra dos nominaciones: Mejor Álbum Pop/Rock por “Vándalos” y Mejor Canción Alternativa con “El ritmo”. Marilina Bertoldi aparece por partida doble gracias a “Luna en obras” (Mejor Álbum de Rock) y su disco de música alternativa “Para quien trabajas Vol. 1”.

El rock argentino completa una fuerte presencia con Eruca Sativa, que suma dos menciones: Mejor Álbum de Rock por A tres días de la tierra y Mejor Canción de Rock por “Volarte”. A ellos se suma Fito Páez con una nominación por el tema “Sale el sol” y por Novela, su último álbum de estudio. Una entrada insoslayable es la de A.N.I.M.A.L., banda icónica del metal nacional que suma dos nominaciones: Mejor Álbum de Rock por Legado y Mejor Canción de Rock por el mismo título, donde la autoría y voz de Andrés Giménez vuelven a trascender a nivel internacional. Estas menciones actualizan su legado y ratifican su aporte histórico y presente al género.

Mientras tanto, la joven autora Camilú se consolida como una revelación con dos menciones: Mejor Álbum Cantautor con “Camilú” y Mejor Canción Cantautor por “Amarte sin que quieras irte”. A la hora de hablar de nuevos nombres, la nominación de Yami Safdie en Mejor Canción Pop por “Querida yo” destaca a una voz en ascenso. Otros rubros también reconocen el aporte argentino en lo instrumental y en la fusión de sonidos, como ocurre con Tanghetto y Daniel Ruggiero (ambos aspirantes a Mejor Álbum de Tango) o Taichu, quien compite en el apartado de música electrónica latina junto a Imanbek por “Ella quiere techno”.

Todos los nominados a los Latin Grammy 2025

Grabación del Año

Alejandro Sanz - Palmeras en el Jardín

Bad Bunny - Baile Inolvidable

Bad Bunny - DTMF

Ca7riel & Paco Amoroso - El Día del Amigo

Ca7riel & Paco Amoroso - #Tetas

Jorge Drexler & Conociendo Rusia - Desastres Fabulosos

Karol G - Si Antes Te Hubiera Conocido

Liniker con Amaro Freitas & Anavitória - Ao Teu Lado

Natalia Lafourcade - Cancionera

Zoe Gotusso - Lara

Álbum del Año

Alejandro Sanz - ¿Y Ahora Qué?

Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos

Carín León - Palabra de To’s (Seca)

Ca7riel & Paco Amoroso - Papota

Elena Rose - En las Nubes - Con Mis Panas

Gloria Estefan - Raíces

Joaquina - Al Romper la Burbuja

Liniker - Caju

Natalia Lafourcade - Cancionera

Rauw Alejandro - Cosa Nuestra

Vicente García - Puñito de Yocahú

Canción del Año

Alejandro Sanz - Palmeras en el Jardín

Andrés Cepeda - Bogotá

Bad Bunny - Baile Inolvidable

Bad Bunny - DTMF

Ca7riel & Paco Amoroso - El Día del Amigo

Ca7riel & Paco Amoroso - #Tetas

Karol G - Si Antes Te Hubiera Conocido

Liniker - Veludo Marrom

Mon Laferte - Otra Noche de Llorar

Natalia Lafourcade - Cancionera

Este mismo años Paaco y Ca7riel hicieron historia en Lollapalooza Chicago

Mejor Nuevo Artista

Alex Luna

Alleh

Annasofia

Camila Guevara

Isadora

Juliane Gamboa

Paloma Morphy

Ruzzi

Sued Nunes

Yerai Cortés

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

Aitana - Cuarto Azul

Alejandro Sanz - ¿Y Ahora Qué?

Elena Rose - En las Nubes - Con Mis Panas

Elsa y Elmar - Palacio

Joaquina - Al Romper la Burbuja

Mejor Álbum Pop Tradicional

Andrés Cepeda - Bogotá

Jesse & Joy - Lo Que Nos Faltó Decir

Natalia Lafourcade - Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall

Raquel Sofía - Después de los 30

Zoe Gotusso - Cursi

Mejor Canción Pop

Andrés Cepeda - Bogotá

Ca7riel & Paco Amoroso - El Día del Amigo

Nicole Zignago - Te Quiero

Shakira - Soltera

Yami Safdie & Camilo - Querida Yo

Esta es la primera nominación de Yami Safdie en a los Latin Grammy (Foto: Candela Teicheira)

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

Boza & Elena Rose - Orion (Sistek Remix)

Ela Minus - QQQQ

Imanbek & Taichu - Ella Quiere Techno

Mr. Pauer, Villa Electronika & DJ Polin - Rulay en Dubai (Extended)

Rawayana & Akapellah - Veneka

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana

Alleh & Yorghaki - Capaz (Merengueton)

Bad Bunny - DTMF

Jay Wheeler - Roma

Tokischa & Nathy Peluso - De Maravisha

W Sound, Beéle & Ovy On the Drums - La Plena (W Sound 05)

Mejor Interpretación de Reggaetón

Bad Bunny - Voy a Llevarte Pa’ PR

Lenny Tavárez - Brillar

Nicky Jam - Dile a Él

Rauw Alejandro & Alexis y Fido - Baja Pa’ Acá

Yandel & Tego Calderón - Reggaeton Malandro

Mejor Álbum de Música Urbana

Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos

Fariana - Underwater

Nicki Nicole - Naiki

Papatinho - MPC (Música Popular Carioca)

Yandel - Elyte

Nicki Nicole tiene la posibilidad del llevarse la estatuilla a mejor álbum urbano (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

Akapellah con Trueno - Parriba

Arcángel - THC

Big Soto & Eladio Carrión - El Favorite de Mami

J Noa & Vakero - Sudor y Tinta

Trueno - Fresh

Mejor Canción Urbana

Álvaro Díaz & Nathy Peluso - XQ Eres Así

Bad Bunny - DTMF

Bad Bunny - La Mudanza

Maluma - Cosas Pendientes

Trueno & Young Miko - En la City

Mejor Álbum de Rock

A.N.I.M.A.L. - Legado

Eruca Sativa - A Tres Días de la Tierra

Fito Páez - Novela

Leiva - Gigante

Marilina Bertoldi - Luna en Obras (En Vivo)

El disco que le ganó a Fito dos nominaciones a los Latin Grammy: Mejor Álbum de Rock y Mejor Canción de Rock

Mejor Canción de Rock

A.N.I.M.A.L. - Legado

Ali Stone - TRNA

Eruca Sativa - Volarte

Fito Páez - Sale el Sol

Renee - La Torre

Mejor Álbum Pop/Rock

Bandalos Chinos - Vándalos

Dani Martín - El Último Día de Nuestras Vidas

Diamante Eléctrico - Malhablado

Lasso - Malcriado

Morat - Ya Es Mañana

Renee - R

Mejor Canción Pop/Rock

Debi Nova - Tu Manera de Amar

Joaquín Sabina - Un Último Vals

Joaquina - No Llames Lo Mío Nuestro

Jorge Drexler & Conociendo Rusia - Desastres Fabulosos

Lasso - Lucifer

Leiva - Ángulo Muerto

Bandalos Chinos también logró obtener dos nominaciones en esta nueva entrega de premios a la música latina

Mejor Álbum de Música Alternativa

Ca7riel & Paco Amoroso - Papota

Judeline - Bodhiria

Latin Mafia - Todos los Días Todo el Día

Marilina Bertoldi - Para Quien Trabajas Vol. I

Rusowsky - Daisy

Mejor Canción Alternativa

Bandalos Chinos - El Ritmo

Ca7riel & Paco Amoroso - #Tetas

Judeline - Joropo

Latin Mafia - Siento Que Merezco Más

Paloma Morphy - (Sola)

Mejor Álbum de Salsa

Gilberto Santa Rosa - Debut y Segunda Tanda, Vol. 2

Issac Delgado - Mira Como Vengo

José Alberto “El Canario” - Big Swing

Los Hermanos Rosario - Infinito Positivo

Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta - Fotografías

Paco y Ca7riel son los artistas con más nominaciones luego de Bad Bunny

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

Checo Acosta - Son 30

Karen Lizarazo - De Amor Nadie Se Muere

Los Cumbia Stars - Baila Kolombia

Peter Manjarrés & Luis José Villa - La Jerarquía

Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella - El Último Baile

Mejor Álbum de Merengue/Bachata

Alex Bueno - El Más Completo

Eddy Herrera - Novato Apostador

Milly Quezada - Live, Vol. 1 (Desde el Teatro Nacional de República Dominicana)

Mejor Álbum Tropical Tradicional

Gloria Estefan - Raíces

Malena Burke & Meme Solis - Malena Burke Canta a Meme Solis, Vol. 1

Orquesta Failde - Caminando Piango Piango

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

Alain Pérez - Bingo

Mike Bahía - Calidosa

Pedrito Martínez - Ilusión Óptica

Puerto Candelaria - Fiesta Candelaria

Vicente García - Puñito de Yocahú

Camilú fue nominada por Amarte Sin Que Quieras Irte

Mejor Canción Tropical

Fonseca & Rawayana - Venga Lo Que Venga

Fonseca & Rubén Blades - Nunca Me Fui

Gilberto Santa Rosa - Ahora o Nunca

Karol G - Si Antes Te Hubiera Conocido

Luis Enrique - La Foto

Techy Fatule - Cariñito

Víctor Manuelle - Si Volviera Jesús

Mejor Álbum Cantautor

Ale Zéguer - Relatos

Alejandro y Maria Laura - Dos Hemisferios

Natalia Lafourcade - Cancionera

Valeria Castro - El Cuerpo Después de Todo

Vivir Quintana - Cosas Que Sorprenden a la Audiencia

Mejor Canción Cantautor

Camilú - Amarte Sin Que Quieras Irte

Joaquina - Aeropuerto

Natalia Lafourcade - Cancionera

Silvana Estrada - Como un Pájaro

Vicente García - Quisqueya

Mejor Álbum de Tango

Daniel Ruggiero - Piazzolla Para Orquesta Típica

Giovanni Parra Quinteto - Milonguín

José Colángelo - Colángelo... Tango

Richard Scofano & Alfredo Minetti - Shin-Urayasu

Sexteto Fantasma - La Inevitable Tentación de Ir a Contramano

Tanghetto - En Vivo 20 Años

Bad Bunny es el artista con más nominaciones en esta edición de los Latin Grammy (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

Mejor Canción de Raíces

Anita Vergara & Tato Marenco - Ella

Bad Bunny - Lo Que Le Pasó a Hawaii

Luis Enrique & C4 Trío - Aguacero

Monsieur Periné con Bejuco - Jardín del Paraíso

Natalia Lafourcade - El Palomo y la Negra

Natalia Lafourcade & El David Aguilar - Como Quisiera Quererte

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

Chucho Valdés & Royal Quartet - Cuba & Beyond

Hamilton de Holanda - Hamilton de Holanda Trio - Live in NYC

Iván Melon Lewis Trio - Luces y Sombras

Miguel Zenón - Golden City

Paquito D’Rivera - Madrid-New York Connection Band - La Fleur de Cayenne

Mejor Música para Medios Visuales

Cabra - Banda Sonora Original - In the Summers

Camilo Sanabria - Cien Años de Soledad (Banda Sonora de la Serie de Netflix)

Federico Jusid - El Eternauta (Banda Sonora de la Serie de Netflix)

Gustavo Santaolalla - Pedro Páramo (Banda Sonora de la Serie de Netflix)

Pedro Osuna - Cada Minuto Cuenta (Banda Sonora de la Serie Original de Prime Video)

Gustavo Santaolalla fue nominado por la banda sonora de Pedro Páramo

Mejor Álbum de Ingeniería de Grabación

Antonio Adolfo - Love Cole Porter

Judeline - Bodhiria

Liniker - Caju

Natalia Lafourcade - Cancionera

Pedro Emílio - Enquanto os Distraídos Amam

Productor del Año

Edgar Barrera

Matheus Stiirmer

Mauricio Rengifo & Andres Torres

Rafa Arcaute & Federico Vindver

Vino Tinto

Mejor Video Musical Versión Corta

Bad Bunny - El Club

BK’ - Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer

Guitarricadelafuente - Full Time Papi

Ca7riel & Paco Amoroso - #Tetas

Vera GRV - Cura Pa Mi Alma

Mejor Video Musical Versión Larga

Ca7riel & Paco Amoroso - Papota (Short Film)

Gaby Moreno - Lamento (Extended Cut)

Hodari - Iradoh - 3 Atos de Irmandade: A Música, o Crime e a Justiça

Mon Laferte - Mon Laferte, Te Amo

Varios Artistas - Milton Bituca Nascimento