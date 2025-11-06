Teleshow

Thiago Medina se prepara para un nuevo regreso a la televisión: todos los detalles

El exparticipante de Gran Hermano se recupera del grave accidente vial que tuvo y se dispone a volver a trabajar en la pantalla chica

El nuevo proyecto laboral de Thiago Medina después del grave accidente que casi le costó la vida (Video: LAM, América)

El pasillo blanco de un canal de televisión nunca fue tan largo como en la tarde en la que Thiago Medina volvió a caminarlo, esta vez con la emoción palpitando en el pecho, los ojos brillantes y una nueva página de su vida apenas comenzando a escribirse. El rostro del exparticipante de Gran Hermano, vestido con remera violeta y gorra negra, quedó inmortalizado en una historia compartida por Daniela Celis en Instagram. “Lo que se viene”, anunció ella, mientras lo mostraba a paso lento, llevando un cartón con dos vasos de infusiones. A aquel instante lo rodeaba un aura especial: el entusiasmo de una revancha y el peso del amor familiar.

El regreso a la televisión no es menor. Gran Hermano Generación Dorada se prepara para desembarcar en Telefe en febrero de 2026 y la noticia ya sacude las redes. Así lo confirmó Ángel De Brito en el ciclo LAM: “Va a ingresar a la casa uno, él va a entrar a la casa y ella va a estar en el panel”. La dinámica quedó clara: Thiago volverá al encierro más famoso del país, mientras Daniela –su pareja, su apoyo, su cómplice– participará del panel del programa, encargándose de analizar los movimientos, reacciones y pequeñas traiciones de la casa más vigilada.

El anuncio disparó especulaciones y comentarios entre los panelistas. Fefe Bongiorno no tardó en señalar la tensión inevitable: “Está bien pensado porque a la primera que él empiece a estar con alguien, Daniela va a reaccionar”. El rol de observadora no será sencillo. Yanina Latorre se sumó, tajante: “Él me aburre, ella me encanta”. Así, el reality renueva su apuesta por los vínculos rotos y la posibilidad de escándalos en tiempo real.

Pero la noticia más íntima se tejía lejos de los flashes. Hace solo unos días, Thiago usó sus propias redes para compartir lo que verdaderamente lo sostiene. El exparticipante, a punto de aislarse nuevamente, volcó en imágenes y palabras su motor más profundo: sus hijas gemelas, Aimé y Laia. Publicó una secuencia de fotos abrazado a ellas. Y debajo, una declaración imposible de disimular: “Gracias a Dios puedo seguir disfrutando a mis dos princesas. Ellas son la razón de vivir y de pasar todo lo que pasé. Gracias a ellas tuve la fuerza necesaria para poder superar todo. No me quería ir sin verlas crecer, son la razón de mi felicidad. Las amo con todo mi corazón. Gracias a todos los que rezaron por mí”.

El peso de esa confesión retumbó en el ánimo familiar y atravesó la trama televisiva. Thiago sobrevivió a un grave accidente en moto. El alta médica –llegada entre miedos y cuidados– le permitió, por fin, mirar hacia adelante. La pregunta, ahora, es si estará a la altura del desafío físico y anímico que propone Gran Hermano. Los integrantes de LAM despejaron dudas: “No está al cien, pero para febrero va a estar perfecto”, tranquilizó Bongiorno.

Po su parte, la conductora de SQP sumó una advertencia: esperaba de Thiago “buena conducta”, después de todo lo que Daniela Celis hizo por él tras el accidente. “Voy yo a buscarlo”, destacó Yanina en tono de broma, aunque el trasfondo revelaba la presión sobre la pareja nacida bajo la exposición mediática.

Entre la luz blanca de los pasillos, las sonrisas de Aimé y Laia, y la vorágine indomable de un reality, Thiago se asoma al umbral de una nueva vida televisiva. ¿Logrará mantener intactos los lazos que lo sostienen? ¿Podrá soportar la distancia de sus hijas y el escrutinio punzante del panel que analizará cada movimiento?

Así las cosas, el próximo febrero la casa de Gran Hermano abrirá sus puertas, y Thiago cruzará el umbral nuevamente.

