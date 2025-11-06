Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Llega el fin de semana, entonces llegan La noche de Mirtha (eltrece, sábado 21,30hs) y un día después continúa el rito en Almorzando con Juana (eltrece, 13,45hs), Viale, claro.

La Chiqui, como ya es habitual, tendrá una mesaza cargada de figuras. La diva recibirá en su programa a Carmen Maura, Juan José Campanella, Fernando Bravo y Julieta Cardinali.

La diva encabeza las mesas con las figuras y los invitados más representativos e importantes de la política, de la cultura, del deporte y del espectáculo. Sin dudas, Mirtha sigue haciendo historia como desde hace más de 50 años.

En esta oportunidad, la conductora tendrá una mesaza cargada de invitados de diferentes ámbitos, entre ellas, la renombrada actriz española, Carmen Maura, quien protagoniza Vieja loca, la ópera prima del guionista y director argentino Martín Mauregui, junto a Daniel Hendler. Se trata de la primera vez que la artista incursiona en el género del terror psicológico.

“Es una película para los que les gusta mucho el terror -explica la ex chica Almodóvar-. A mí me ha pasado algo muy curioso con esta cinta. Me la he pasado estupendamente haciéndola, pero fíjate no puedo verla. Es que no me gustan las películas de terror, pero haciéndola, me divertí como si estuviera en Disneylandia. Es que me la paso gritando, cargándome cosas, porque soy la mala, claro. Más que mala, diría includo. Entonces, insisto, es una película completamente para las gentes que aman las pelis de terror. De hecho, una de los placeres colaterales de esto es que me invitaron al Festival de Sitges, dedicado especialmente a las pelis de terror. Nunca me lo hubiera imaginado. Hombre, eso sí, acaba muy agotada porque tengo escenas donde hay que hacer mucha fuerza, tanto que he tenido que hacer pesas especialmente para este personaje”.

La noche cinéfila acompañará a La Chiqui con la participación de Juan José Campanella en la mesaza. También dirán presente el conductor Fernando Bravo y la actriz, Julieta Cardinali.

Por su parte, Juana recibirá en su programa Almorzando con Juana al presentador y periodista de TN y eltrece Federico Seeber y al cantante y músico argentino Manuel Wirzt.

También serán de la partida la bailarina y esposa de Christian Sancho, Celeste Muriegra, a los actores Manuel Vicente y Alejandra Radano, reconocida esta última por su interpretación en la obra Drácula y él por su rol en la serie El Encargado, la exitosa serie protagonizada por Guillermo Francella. Allí, Vicente encarna a Gómez, un encargado del edificio vecino donde trabaja Eliseo, la siniestra criatura compuesta por Francella. En definitiva, Vicente es de esos actores de reparto que el público viene viendo desde hace años (lo hemos visto en Casados con hijos, Hermanos y detectives, El puntero, Los simuladores entre muchos otros ciclos televisivos) y nunca decepciona.

Manuel Wirtz, uno de los invitados que almorzará con Juana

Mirtha y la actualidad

Una semana atrás, Mirtha Legrand encabezó otra mesaza en la Noche del sábado en eltrece y emocionó a todos con una profunda reflexión sobre la situación actual y futura del país.

“Yo no quiero irme de este mundo sin ver florecer a mi país, mi Argentina, sin verla crecer. Un país con recursos, con gente inteligente… ¡Tenemos 5 Premios Nóbel!”, lanzó.

Frente a su declaración, Luciana Geuna indagó: “¿Tenés esperanza de verlo?”. Tras tomarse unos segundos para pensar, Mirtha expresó: “Sí, tengo esperanza, sí”.

“Yo soy optimista y lucho para que Argentina salga adelante. Trato de hacer mi trabajo lo mejor posible, de estar informada, de saber. Le he dado mi vida a este trabajo”, profundizó Legrand.

Y sumó: “Siempre le cuento a la gente que todo lo que soy se lo debo al público de mi país, pero también sepan que yo, Mirtha Legrand, les he dado mi vida. Es verdad. Me emociono cada vez que lo digo, pero es cierto”.