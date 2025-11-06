Teleshow

Dolores Fonzi y sus recuerdos de Verano del 98: el realismo de Costa Esperanza y la “endogamia loca” del elenco

En diálogo con Mario Pergolini, la actriz compartió anécdotas de una experiencia que transformó su percepción del trabajo

Guardar
Dolores Fonzi habló de Verano del 98 con Mario Pergolini en Otro Día Perdido (El Trece)

En su visita a Otro día perdido, Dolores Fonzi rememoró sus primeros pasos en la actuación y, especialmente, su experiencia en Verano del 98, la serie juvenil que marcó un hito en su carrera y en la televisión argentina. A los 19 años, Fonzi se encontró en un entorno completamente distinto al que conocía, donde la ficción y la realidad se mezclaban en un set que, según describe, parecía una ciudad auténtica.

Antes de incorporarse a Verano del 98, Fonzi venía de trabajar en Canal 9, donde los actores debían llevar su propio vestuario y encargarse de sus pertenencias. El cambio fue radical: “Nos subimos a unas combis, nos llevaron a un lugar y llegamos a una esquina que era una ciudad. Esta es tu casa, casa con puerta, y cada uno tenía la suya. Te mirabas por las ventanas y eras vecino, como una ciudad montada para la serie”, relató la actriz sobre el impacto que le causó la producción y la ambientación del set que se transformó en Costa Esperanza, ubicado cerca del Tren de la Costa en la zona de Tigre.

La escenografía era tan convincente que incluso personas ajenas al rodaje se confundían. Fonzi recordó que las lanchas se acercaban al kiosco del set para comprar cigarrillos, creyendo que se trataba de un comercio real. Esta atmósfera de realismo no solo sorprendía a los visitantes, sino que también influía en la convivencia entre los jóvenes actores, quienes compartían largas jornadas y forjaban vínculos que iban más allá de la pantalla.

Dolores Fonzi recuerda cómo Verano
Dolores Fonzi recuerda cómo Verano del 98 marcó un antes y un después en su carrera actoral y en la televisión argentina

Dentro del elenco, las dinámicas reflejaban la diversidad de edades y personalidades. Fonzi, con 19 años, compartía escenas y camaradería con compañeros como Juan Ponce de León, algo mayor que ella, y otros como Nahuel Mutti y Alejo Ortiz, quienes también la superaban en edad por un par de años. Los más jóvenes, como su hermano Tomás, formaban su propio grupo, mientras que los mayores vivían experiencias distintas. La actriz describió este ambiente como una “endogamia loca”, donde la convivencia y las relaciones se entrelazaban en un microcosmos juvenil.

El paso de Fonzi por Verano del 98 consolidó su presencia en la pantalla y dejó una huella en la cultura popular de la época. La serie se transformó en un fenómeno generacional, y el testimonio de la actriz revela que el trabajo en ese set fue mucho más que una labor actoral: fue una experiencia de vida, con reglas y códigos propios.

La experiencia de Dolores Fonzi
La experiencia de Dolores Fonzi en Verano del 98 fue mucho más que un trabajo: representó una etapa de vida y aprendizaje colectivo

Años después, Fonzi revive aquellos días con asombro y nostalgia, evocando la autenticidad del set y la energía de un grupo de jóvenes que, entre escenas y descansos, construyeron una pequeña ciudad propia, tan real que hasta los visitantes ocasionales caían en la ilusión. La convivencia intensa y la atmósfera única del rodaje marcaron una etapa irrepetible para quienes formaron parte de esa generación televisiva.

Belén, la película

Tráiler de Belén, la película de Dolores Fonzi

La reciente designación de Belén como la película que representará a Argentina en los Premios Oscar y los Goya ha sumido a su directora y protagonista, Dolores Fonzi, en una vorágine de emociones. Desde San Sebastián, donde el filme compite en el prestigioso festival,

Fonzi compartió con Teleshow la intensidad de este momento: “Acá, afónica de gritar”, confesó, aludiendo a la euforia que se desató tras el anuncio de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de la Argentina.

"Belén", película dirigida y protagonizada
"Belén", película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi (Prime Video)

La noticia llegó en medio de una cena, mientras el equipo aguardaba expectante la apertura del sobre por parte de Graciela Borges, transmitida por video. “Estábamos todos esperando, cenando para ver qué pasaba. Y esperamos que Graciela Borges abra el sobre, por video. Había amigos ahí en el acto y había gente que trabajó en la película y estábamos todos ahí desesperados esperando que den las novedades”, relató Fonzi a Teleshow.

La alegría colectiva se extendió entre quienes participaron en la producción y los allegados, todos conscientes del esfuerzo invertido. El recorrido de Belén ha estado marcado por una sucesión de logros en tiempo récord. Fonzi destacó la rapidez y la precisión con la que se gestó el proyecto: “Veo que había un objetivo que era terminar... La película tenía un tiempo. Se hizo muy rápido, se escribió en tres meses, se reprodujo en tres, se filmó, la montamos en tres y terminamos y la presentamos a los festivales y entró a San Sebastián. Cada objetivo que tuvo la película, lo cumplió”, afirmó.

La directora subrayó que la satisfacción proviene, sobre todo, de haber alcanzado cada meta gracias a un trabajo colectivo incesante: “Ahora siento una enorme alegría, pero más bien por la tarea cumplida, que logramos efectuar con esfuerzo, trabajo y sin parar”.

Dolores Fonzi habló con Teleshow desde España

El motor de la película es una historia real que conmocionó a la sociedad argentina. Fonzi explicó a Teleshow el trasfondo de la obra: “Ese caso real fue terrible y nos dio esta película también”. La responsabilidad de llevar al cine un relato tan sensible atravesó todas las etapas del proceso creativo y de producción. Según la directora, la película también representa una forma de reparación para la protagonista real: “La película a la vez le devuelve a la propia Belén un cierre de oro a su situación, como ella misma ha dicho”.

Temas Relacionados

Dolores FonziVerano del 98Serie juvenil argentinaTren de la CostaTelevisión argentinaMario PergoliniOtro día érdido

Últimas Noticias

Benito Fernández: “Soy una máquina sexual”

Invitado a Mi Cielo, el prestigioso y querido diseñador habla con valentía del pozo depresivo que lo llevó a internarse, de lo revitalizante que resultó su participación en el Fashion Week de Nueva York y de aquella historia fugaz que llegó a tener con una estrella de Hollywood en su paso por Buenos Aires

Benito Fernández: “Soy una máquina

Entre confesiones y risas, Oriana Sabatini abrió su corazón y habló de su embarazo con su mejor amiga

La artista se animó a charlar en vivo sobre los rumores por el nombre de beba, los riesgos de la sobreinformación y los detalles del inminente baby shower

Entre confesiones y risas, Oriana

Quién es Paula Paparella, la mujer que conquistó el corazón de Pachu Peña

Vinculada al mundo de la moda e hija de un reconocido estilista, tiene su vida alejada de los medios y sus redes sociales privadas

Quién es Paula Paparella, la

El impactante viaje de Juli Poggio por Tailandia: visita a templos, paseo en ferry y looks a tono

La modelo compartió las mejores postales de su recorrida por Bangkok y Chiang Mai. De los outfits frescos a las infusiones locales

El impactante viaje de Juli

El comentario al aire de Santi Talledo que reveló un secreto de Sofía Martínez: “No se sabía”

En un debate en Luzu TV, una sentencia del panelista reabrió el debate sobre la vida privada de la periodista deportiva

El comentario al aire de
DEPORTES
El misterio de la estrella

El misterio de la estrella de la NBA que mancha a sus rivales con su pelo: la insólita respuesta que dio

Argentina derrotó 1-0 a Túnez y se clasificó a la próxima ronda del Mundial Sub 17

La inesperada guerra de poder que se desató en Red Bull para definir a los últimos 3 pilotos titulares de la Fórmula 1

Flavio Briatore dio una llamativa explicación sobre el gran problema de Alpine y le dejó una exigencia a sus pilotos para el 2026

Se confirmó quién será el árbitro del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate por el Torneo Clausura

TELESHOW
Benito Fernández: “Soy una máquina

Benito Fernández: “Soy una máquina sexual”

Quién es Paula Paparella, la mujer que conquistó el corazón de Pachu Peña

El impactante viaje de Juli Poggio por Tailandia: visita a templos, paseo en ferry y looks a tono

El comentario al aire de Santi Talledo que reveló un secreto de Sofía Martínez: “No se sabía”

La dura respuesta de Yanina Latorre al irónico mensaje de la China Suárez: “Andá a comprar carteras”

INFOBAE AMÉRICA

De París a Doha: cómo

De París a Doha: cómo el arquitecto del Louvre dio vida al museo más impactante de Qatar

Decenas de esvásticas pintadas con sangre humana aparecieron en propiedades de una ciudad alemana

Jeanine Añez, ex presidenta de Bolivia, salió de la cárcel tras casi cinco años presa: “Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria”

“Reconciliación”: Juan Carlos I admite sus errores y busca acercarse a los españoles tras los escándalos

El Interamerican Institute for Democracy presenta la conferencia “Medidas esenciales para la transición a la democracia” por Carlos Sánchez Berzaín