El festejo de Dolores Fonzi y el equipo de Belén por la elección de su película para para el Oscar y el Goya

El festejo de Dolores Fonzi y el equipo de Belén por su nominación al Oscar y los Goya (Video: Instagram)

Son horas de muchísima emoción para Dolores Fonzi, luego del anuncio de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de la Argentina de que su película Belén será la abanderada del país, por partida doble, en los Premios Goya y en los Premios Oscar.

La actriz, protagonista, directora y guionista del filme, compartió su enorme felicidad por la candidatura, en un día muy movilizante: coincidió con la presentación de su cinta en el Festival de San Sebastián, donde fue ovacionada luego de su proyección y después de salir de la sala.

A través de un video en Instagram compartió el momento en el que su equipo se enteraba de que su obra, basada en un caso real que terminó sentando precedente en la sanción de la ley de aborto legal, tendrá la posibilidad de representar a la Argentina en la gran fiesta del cine en Hollywood como en la de Barcelona, España.

Dolores Fonzi en la alfombra roja del Festival de San Sebastián junto a Julieta Cardinali y Camila Plaate (Instagram)

“Festejo de Belén siendo elegida la representante argentina para el Oscar y Goya”, escribió Dolores desde su cuenta de Instagram con los anuncios. Entre banderas argentinas y pañuelos verdes, que lució todo el equipo, aparecen celebrando cada anuncio entre gritos de euforia y cánticos como el de “¡Muchachas...!”, una reversión del que se popularizó desde la victoria Argentina en el último mundial.

No fue todo. También Dolores Fonzi compartió el clima celebratorio con el que Belén fue recibida en el festival, que también tiene a Lali Espósito en su jurado. Las actrices exhibieron pañuelos verdes en la alfombra roja del evento internacional y entonaron “El gordo”, canción de Marilina Bertoldi cuyo videoclip también dirigió y actuó Fonzi. Incluso replicó un video, que tomó el periodista Javi Ponzo, de su salida de la exhibición del filme entre ovaciones.

Inspirada en el libro Somos Belén de Ana Correa, sobre un hecho real, la película cuenta con guión de Dolores Fonzi y Laura Paredes. La trama se ubica en la provincia de Tucumán, Argentina, y acompaña a Julieta, una joven procesada por homicidio agravado por el vínculo, debido a una acusación de aborto inducido, junto a Soledad Deza, la abogada que desafía todo límite para asumir el polémico caso que terminó generando la “marea verde” que culminó con la sanción de la ley que aprobó el aborto legal en la Argentina.

Dolores Fonzi mostró la ovación que recibió su película Belén en el Festival de San Sebastián (Video: Instagram)

En su paso por la edición del Festival de San Sebastián de este año, la actriz destacó en una rueda de prensa el valor de su flamante película. “No se puede pelear desde la ira, sino comprender que la unión hace la fuerza. Hay que unir a la mayor gente posible para ser fuerte”, afirmó, sobre el caso. “La película reivindica algo no solo para Argentina, que es la unión de las mujeres. Si entonces pudimos cambiar una ley, ahora también podemos. Hay que traer aire fresco, si lo logramos entonces, lo podemos lograr ahora. La película tiene varias capas, y queremos que te inspire para ser mejor persona”, expresó. “No hay que ser militante feminista para verla porque supera lo militante feminista y llega a lo universal”, agregó.

En la misma conferencia de prensa se refirió a la situación del cine en nuestro país. “Filmar en Arqentina es casi imposible porque no hay apoyo”, señaló, sobre las políticas del gobierno de Javier Milei sobre el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales INCAA. Allí destacó el rol de las plataformas, como la de Amazon Prime Video en su caso. “Se puede producir con ellas”. “Seguimos resistiendo”, resaltó.