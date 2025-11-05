Teleshow

La reacción de Ivana Figueiras luego de las duras comparaciones que recibió con la China Suárez

La modelo expuso los comentarios críticos que le llegan en redes sociales por su relación con Darío Cvitanich, exmarido de Chechu Bonelli

La reacción de Ivana Figueiras
La reacción de Ivana Figueiras luego de que la compararan con la China Suárez (Foto: Instagram)

El nombre de Ivana Figueiras cobró nuevo protagonismo en redes sociales luego de que se hiciera pública su relación con Darío Cvitanich, apenas unas semanas después de la separación del exfutbolista y Chechu Bonelli. A partir de entonces, las publicaciones de la empresaria comenzaron a recibir comentarios entre el elogio, la ironía y la crítica, en especial por parte de quienes siguen de cerca las idas y vueltas sentimentales del ambiente mediático.

Habitualmente, Ivana no suele responder a los mensajes injuriosos, pero en las últimas horas compartió en sus historias de Instagram uno de los comentarios que más se repite entre sus seguidores. “La Tatiana cool”, le escribió un usuario al pie de una de sus fotos. La reacción de la modelo no tardó en llegar y abrió un pequeño debate: “Todavía no entiendo si esto es un insulto o un halago”. Al mismo tiempo, acompañó la pregunta con el emoji llorando de risa. Para subrayar la actitud descontracturada sumó también el emoji del monito tapándose los ojos, señalando que, lejos de enojarse, elige abordar la polémica con humor.

El término “Tatiana” se popularizó a partir del streaming de Martín Cirio, quien lo utiliza para referirse de manera irónica y crítica a la China Suárez y, por extensión, a mujeres señaladas por involucrarse con hombres casados o en pareja. De esta manera, Figueiras convirtió un comentario potencialmente hiriente en ocasión de risa y reflexión, demostrando su capacidad para surfear la exposición y los rumores sin perder el eje ni el buen humor.

Cabe recordar que Figueiras es dueña de una reconocida marca de trajes de baño y lencería, para la que la China fue modelo en más de una ocasión, por lo que hay un vínculo entre las dos mujeres.

Ivana reaccionó a que la
Ivana reaccionó a que la llamen Tatiana en redes

Esta no es la primera vez que toma esta actitud en redes sociales. Días atrás, también salió al cruce de aquellos que la critican por su nueva relación y decidió no dejar pasar el maltrato virtual. En ese caso optó por exponer públicamente los mensajes que recibió a través de sus historias de Instagram, dejando en evidencia no solo la reacción de algunos usuarios, sino el costo emocional de estar siempre bajo observación.

A través de sus redes, Figueiras abrió un espacio para exponer la otra cara de la popularidad: la toxicidad de ciertos usuarios y el malestar que generan los mensajes ofensivos. En una captura publicada este sábado, Ivana exhibió comentarios que recibió bajo uno de sus últimos posteos, varios de ellos apuntando directamente a su apariencia y en tono irónico. Uno de los mensajes más hirientes decía: “Ese pelo nunca conoció el champú”. Lejos de quedarse callada, ella respondió: “Puede ser… un mal día de pelo se soluciona fácil. Esa caripela está complicada”. Pero además fue más allá. “Típico, después se hacen las sororas”, sumó, poniendo en evidencia la doble moral y dejando claro que no va a tolerar ataques sin respuesta.

No fue el único mensaje de tenor agresivo que eligió enfrentar. Otra seguidora fue por el lado personal y le escribió: “Te conquistaron con la billetera”. Ivana, lejos de ofenderse, contestó con ironía y una dosis de humor: “La única billetera que alguna vez me ayudó fue la de mi papá. Besos”.

La modelo decidió exponer las
La modelo decidió exponer las críticas que recibe en las redes (Instagram)

En la misma historia, la joven agregó una pequeña reflexión sobre el desgaste de lidiar tantas veces con el mismo tipo de mensajes: “Yo un sábado medio al pedo me doy miedo. Voy a empezar a contestar mensajitos jiji ya sé que caigo bajo. Pero uno se cansa un poco también, ¿no?”. Así, la empresaria mostró su costado más humano y demostró que tiene un límite a la paciencia y a la diplomacia frente a los ataques que le están llegando a causa de su nuevo romance, del que según aclaró, ella no ha sido la tercera en discordia entre el matrimonio de su pareja y Chechu Bonelli.

